Penei Sewell a ressenti la piqûre avant d’entrer dans la conversation avec les prospects de la NFL.

Le plaqueur de gauche de l’Oregon dit qu’il est sur les réseaux sociaux, alors « dire que je ne vois jamais (de critique) est un mensonge. »

Mais avant que son talent et son potentiel ne fassent l’objet d’un examen minutieux par les fans et les évaluateurs, Sewell a regardé son coéquipier universitaire Justin Herbert passer par l’essoreuse. Des questions ont tourbillonné sur la question de savoir si le tireur d’armes de l’Oregon, qui est silencieux par nature, pourrait correctement diriger un vestiaire de la NFL.

« Pour voir la calomnie que Justin Herbert recevait, j’ai même blessé », a déclaré Sewell à USA TODAY Sports à propos de Zoom jeudi. «J’avais même mal. J’ai pris cela personnellement aussi, comme: «Pourquoi pensez-vous même ceci et cela? Ensuite, je me suis dit – attendez. Attendez juste qu’il en ait l’opportunité. Justin Herbert fera des choses à Justin Herbert.

«Il a fait ça.

Herbert, que les Chargers ont repêché au sixième rang du classement général en 2020 après s’être séparé de Philip Rivers, a rejoint le tableau des profondeurs derrière Tyrod Taylor. La recrue a été mise en action plus tôt que prévu lorsque Taylor a subi une perforation du poumon en septembre. Herbert a commencé 15 matchs, complété 66,6% des passes pour 4 336 verges et 31 touchés pour 10 interceptions. Il s’est précipité pour un autre 234 verges et cinq scores en route pour être nommé recrue offensive de l’année NFL de l’Associated Press.

Sewell se projette en tant que prochain choix parmi les 10 premiers de l’Oregon, un favori dans les ébauches simulées (y compris USA TODAY Sports ‘) pour atterrir avec les Bengals de Cincinnati au cinquième choix général. Mais Sewell sait que cela ne le protège pas des questions et des doutes. La conversation l’alimente.

«Cela crée une toute autre motivation pour moi de voir les gens parler de mon nom de manière négative ou de quelque manière que ce soit», a déclaré Sewell, parlant en partenariat avec USAA. «Donc je garde ça pour moi, je garde ça empaqueté donc quand je viens entre ces lignes, c’est l’heure du match. Il est temps et je dois vraiment montrer aux gens et vraiment parler et dire « ouais, vous vous trompez » avec mes actions. »

Sewell avait pour objectif de transmettre ce message – que ses actions parlent fort – lors de la réunion avec les équipes de la NFL lors de la préparation du projet. Son athlétisme au cours de la saison 2019 était si dominant que le site d’analyse Pro Football Focus l’a classé le plus élevé de tous les joueurs de ligne offensive depuis qu’il a commencé à classer les joueurs de lignes universitaires en 2014. Sewell n’a autorisé qu’un seul sac en 1376 clichés en deux saisons. Mais Sewell a choisi de ne pas participer à la saison 2020 compliquée de COVID-19, donnant aux équipes un an de moins de bande et un an de plus pour examiner comment il passait son temps. C’est là qu’il dit que sa discipline, façonnée de manière significative par les membres de sa famille dans l’armée, était essentielle.

«C’était vraiment juste moi», a déclaré Sewell. «Et vraiment s’en tenir davantage à cela et revenir jour après jour et rester fidèle à une routine a été un peu difficile au début. Juste à ce moment-là, je voulais retourner vers les personnes en qui j’ai confiance, les personnes à qui je parle. Alors j’ai commencé avec ça, puis à partir de là, ils sont allés voir mes oncles, et c’était comme un arbre généalogique demandant de l’aide et demandant des conseils. Encore une fois, revenons à la fondation que j’avais – la discipline.

« Trouver ma routine, être à l’aise avec ma routine et partir de là. »

Sewell est impatient de trouver sa routine dans sa prochaine équipe de la NFL, affirmant que celui qui le rédige gagnera une perspective unique débordant d’énergie et d’athlétisme pour «vraiment faire ce que le grand homme normal ne peut pas faire». Ajoutez une technique plus perfectionnée, en particulier avec le placement des mains, et Sewell pense qu’il est prêt à répondre aux questions d’une équipe.

Il a déjà embrassé l’éventail de questions posées par les équipes, y compris les requêtes souvent décalées que le processus d’évaluation de la NFL invite. Une équipe, dit Sewell, a demandé ce qu’il ferait s’il était coincé quelque part sans téléphone, sans accès à Internet et entre 400 et 500 $.

« Si c’est 400-500 $, c’est assez bon pour un vol aller simple », a déclaré Sewell. «Je vais donc probablement trouver un magasin avec une sorte d’accès Internet, aller sur l’ordinateur, probablement comme une bibliothèque.

«Réservez-moi un vol aller simple et je rentre tout de suite chez maman.»

Suivez Jori Epstein de USA TODAY Sports sur Twitter @JoriEpstein.