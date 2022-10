Pendant un an, j’ai désespérément chassé le sommeil. Une fois que j’ai arrêté d’essayer, il m’a trouvé

Cet article à la première personne est écrit par Saniya Warwaruk, une étudiante en diététique à l’Université de l’Alberta et une dormeuse passionnée. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

“S’il vous plaît, venez juste vous coucher.”

Je ne peux pas. Je ne peux pas me résoudre à entrer dans ma chambre. Je pleure et mon mari fait de son mieux pour me calmer. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas rester dans le couloir toute la nuit, mais l’idée d’aller au lit est tout aussi torturante. C’est un rappel de mon incapacité à faire ce que la plupart des autres êtres vivants accomplissent apparemment sans effort.

2021 aurait dû être la meilleure année de ma vie. Combien de milléniaux rêvent de quitter leur emploi toxique en entreprise et de retourner à l’école pour suivre leur vocation ?

En juin, j’ai reçu cette seconde chance — une lettre d’acceptation au programme de diététique de l’Université de l’Alberta. Je rêvais de cette lettre depuis le moment où j’ai remis ma démission l’année précédente.

Mais ma réalité était devenue un cauchemar car, depuis deux mois, je dormais à peine plus d’une heure par nuit.

Cela a commencé la première semaine de mai avec quelques nuits de réveils à 3 heures du matin. Au début, j’ai supposé que j’étais nerveux à propos des entretiens d’admission au programme. Le processus de sélection allait et venait, mais mes problèmes de sommeil persistaient et je devenais de plus en plus inquiet.

Alors je me suis tourné vers les suppléments. Puis vinrent les rendez-vous – les analyses de sang pour détecter les tumeurs et les hormones, l’électrocardiogramme, l’étude du sommeil. De façon aggravante, les résultats ont montré que j’étais en parfaite santé. Pourtant, plus je courais après le sommeil, moins je dormais.

Chasser le sommeil

Quand je parlais de mon insomnie, une réponse standard était : « Avez-vous essayé… ?

Oui. J’ai.

Mélatonine, valériane, passiflore, manger avant de se coucher, ne pas manger avant de se coucher, régime pauvre en glucides, acupuncture, méditation, respiration, histoires de sommeil, bruit blanc, psychothérapie, naturopathie, GABA, tryptophane, huile de CBD, rhodiola, zopiclone, Zoloft, trazodone, olanzapine, psychiatrie, traitement chiropratique et hypnothérapie. J’ai tout essayé.

Les herbes, les pilules, l’acupuncture et l’hypnothérapie faisaient partie des dizaines de solutions que Warwaruk a essayées pour soigner ses problèmes de sommeil, mais en vain. (Soumis par Saniya Warwaruk)

Une autre réponse est “Je comprends ça aussi!”

Je dis ceci avec respect, “Vous ne le faites pas.”

Pendant un an, j’ai dormi en moyenne deux à trois heures par nuit. Certaines nuits, je m’endormais debout pour être réveillé par des palpitations cardiaques. Chaque lever de soleil était un compte à rebours pour la torture qui m’attendait cette nuit-là.

Je me suis désintéressé de tout ce qui autrefois me procurait de la joie. L’exercice est devenu une tâche herculéenne. Mon régime se composait de flocons d’avoine nature et de pommes de terre bouillies – un véritable signe d’avertissement pour quiconque connaît mes prouesses culinaires.

Toucher le fond

A trois mois, l’insomnie est classée comme “chronique” si une personne a du mal à dormir trois nuits ou plus par semaine. J’étais pétrifié.

J’ai commencé à avoir de graves crises de panique et la plupart de mes moments d’éveil (il y en avait beaucoup) étaient remplis de sanglots incontrôlables. Je me suis attardé sur l’idée du suicide et j’ai fantasmé sur le fait d’échapper au tourment. Mon mari inquiet a caché mes somnifères, qui étaient de toute façon inefficaces à ce stade, et m’a surveillé du mieux qu’il a pu tout en travaillant à domicile.

Peu de temps après avoir reçu ma lettre d’admission, j’ai rompu. Luttant contre l’anxiété, des étourdissements nauséabonds et une faiblesse physique qui rendait la marche difficile, j’ai pris la difficile décision de retourner chez mes parents à Calgary pour qu’ils puissent s’occuper de moi. Je me souviens d’avoir jeté mes affaires au hasard dans un sac de sport et d’avoir pensé que j’allais toucher le fond. J’avais 32 ans et j’avais profondément honte.

Mais il y a une fin heureuse. Et cela commence par un voyage de camping.

Une amie m’a convaincue de la rejoindre pour un week-end dans le parc national de Banff en août 2021. J’étais de toute façon perpétuellement misérable, alors j’ai pensé que je pourrais aussi bien être misérable dans une tente. je connaissait Je n’allais pas dormir alors j’ai déplacé mon énergie pour profiter du soleil, de l’air de la montagne et des rires profonds du ventre. J’étais presque surpris par la légèreté inexplicable que je ressentais. C’était comme si je n’avais pas réalisé à quel point mon fardeau était vraiment lourd.

Les deux nuits, j’ai dormi. Profondément.

J’ai créé le monstre

Lorsque l’amie de Warwaruk, Krista Burdeyney, à droite, a suggéré un voyage de camping, elle s’est dit que ne pas dormir dans une tente ne pouvait pas être pire que de ne pas dormir dans son lit. (Ed Warwaruk)

Au fond de moi, je savais que j’étais tombé sur quelque chose d’important.

L’insomnie Capital-I – insomnie chronique à long terme – n’est pas un problème de sommeil.

La plupart des gens pas besoin de penser en train de dormir. Attention cependant, c’est l’oxygène aux flammes de l’insomnie. Ce week-end à Banff, j’ai finalement arrêté d’attiser le feu.

Le tournant pour moi a été de trouver le travail de Daniel Erichsen , un coach du sommeil qui a suivi une formation de médecin, avec une perspective intéressante sur l’insomnie chronique. Il dit que c’est une phobie, une peur de l’éveil qui est renforcée par la tentative même d’y échapper.

J’avais passé des mois à suivre les règles d’hygiène du sommeil, à prendre des suppléments et à établir des routines strictes au coucher, le tout en vain. J’avais créé ce monstre.

Donc, au lieu de techniques comme la respiration en boîte, les scans corporels et le comptage, j’ai décidé de ne rien faire. J’ai manipulé mon cerveau de lézard comme un tout-petit qui fait une crise de colère et ignoré. Et dans cet esprit, j’ai commencé à traiter mon insomnie avec Thérapie d’exposition .

Chaque nuit éveillée devenait une occasion de s’amuser. Je me couchais et revivais les vacances, lisais des livres, regardais même la télévision. C’est vrai, je me suis exposé à une lumière bleue dont Internet voudrait vous faire croire qu’elle fait exploser vos globes oculaires en flammes. Au lieu de cela, j’ai commencé à m’endormir pour Seinfeld.

Peu à peu, ma peur s’est estompée et j’ai commencé à dormir davantage.

Temps, courage. Et plus de temps

J’aimerais pouvoir vous dire que la progression a été linéaire et qu’elle a abouti au générique de clôture avec un instrumental réconfortant. La vérité est d’apprendre une peur est instantanée. Désapprendre prend du temps, du courage et encore du temps.

Surmonter mon insomnie m’a fait traverser le plus bas des bas. Je me suis retrouvé brisé au-delà de toute reconnaissance, à chaque fois certain que je ne reviendrais jamais de ce traumatisme. À l’époque, je ne pourrais plus jamais imaginer vivre une vie normale et pourtant je suis là aujourd’hui. Je suis retournée vivre avec mon mari à temps pour l’école en septembre et j’ai commencé le chemin ardu vers la normalité.

Un tatouage représentant la structure chimique de la mélatonine se trouve sur l’avant-bras de Warwaruk, un rappel permanent de son combat contre l’insomnie. (Soumis par Saniya Warwaruk)

Pendant mon rétablissement, chaque nuit éveillée me demandait de trouver de la joie et de la lumière au milieu d’un océan de peur. Je devais ignorer l’adrénaline qui circulait dans mon sang et rester calme.

Il est dans notre nature de minimiser la souffrance ; nous avons soif de soulagement et beaucoup d’entre nous trouvent difficile de s’asseoir avec inconfort. Rumi, le poète persan du 13ème siècle, a dit : “Quand le monde vous met à genoux, vous êtes dans la position idéale pour prier.”

Pendant de nombreuses nuits à genoux, je me disais une petite prière, car, au fond de moi, je savais que je pouvais me sauver de moi-même.