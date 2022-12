Pendant trop longtemps, les gouvernements successifs ont fait semblant de s’intéresser à nos anciens combattants – ils méritent bien mieux

ENFIN, le message semble passer que nos brillants vétérans militaires méritent bien mieux.

Pendant trop longtemps, les gouvernements successifs n’ont fait que du bout des lèvres au Pacte des forces armées.

Encore plus doit être fait pour aider nos braves anciens combattants – ils méritent bien mieux Crédit : Getty

Oui, il y a eu de l’aide pour les anciens combattants blessés – en grande partie grâce aux dons du public au bon cœur.

Et The Sun ne s’incline devant personne dans notre admiration et notre soutien aux héros qui ont payé le prix, à la fois physiquement et mentalement, pour leur courage.

Mais beaucoup trop peu a été fait pour aider d’autres manières – comme soutenir le retour à Civvy Street pour les nombreux hommes et femmes brillants qui quittent nos forces armées, après avoir servi avec un grand devoir et souvent dans les situations les plus difficiles.

La façon dont le personnel de service – gagnant considérablement moins que les grévistes – a renoncé à ses vacances de Noël pour combler les vides dangereux laissés par l’action revendicative est un brillant exemple du talent et de l’attitude dynamique de nos troupes.

Donc, si nos troupes désintéressées ont besoin d’aide pour la transition, elle doit être là pour elles aussi longtemps qu’elles en auront besoin.

Et il faut mettre un terme aux réclamations légales vexatoires des conflits passés.

Le ministre des Anciens Combattants et ancien soldat Johnny Mercer – dont le rôle a été honteusement sous-estimé jusqu’à présent – ​​mérite des applaudissements pour avoir continué à se battre pour les droits de nos héros vétérans.

Flops et voleurs

C’est tout simplement criminel que plus d’un million de cas de cambriolage aient été abandonnés l’année dernière parce que les flics n’ont pas pu trouver de suspect.

Le grand nombre d’escrocs qui s’en tirent est assez accablant.

Mais derrière les simples statistiques se cachent des centaines de milliers de personnes dont les maisons ont été violées, dont les biens durement gagnés ont été volés et qui, trop souvent, ont perdu des souvenirs personnels irremplaçables.

Quelles sont les chances que si les voleurs avaient dit quelque chose de méchant sur les réseaux sociaux, au lieu de s’introduire par effraction dans la maison de quelqu’un, les flics auraient été partout sur eux ?

Mais un crime qui brise le sentiment de sécurité des gens et détruit des vies ?

Pas tellement.

Soulager la douleur liée au carburant

Les conducteurs britanniques sont déjà confrontés à l’une des charges fiscales les plus élevées d’Europe, c’est donc un coup de pied supplémentaire dans leurs dents lorsque les prix de l’essence sont maintenus injustement élevés sur les parvis.

Maintenant, les députés conservateurs disent au chancelier Jeremy Hunt ce que The Sun crie depuis des années : nous avons besoin d’un régulateur PumpWatch indépendant en 2023 pour réprimer les prix de l’essence frauduleux.

L’escroquerie des conducteurs britanniques par des détaillants de carburant avides doit cesser maintenant.