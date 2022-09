Pendant son séjour à Londres pour les funérailles de la reine, Trudeau discute également de l’économie et de l’Ukraine avec les dirigeants

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré son homologue britannique et d’autres dirigeants mondiaux à Londres dimanche, alors que les discussions sur l’économie et la guerre en Ukraine prenaient place aux côtés des sombres préparatifs des funérailles de la reine Elizabeth.

Trudeau a passé environ 40 minutes au 10 Downing Street en début d’après-midi pour une rencontre avec Liz Truss, et a également rencontré le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Lors d’une conférence de presse dans l’après-midi, il a déclaré que la guerre en cours en Ukraine était en tête de l’ordre du jour de sa rencontre avec Truss après avoir présenté pour la première fois ses condoléances pour la perte de la reine, le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne.

“De toute évidence, le Royaume-Uni et le Canada ont été deux des pays les plus forts pour soutenir l’Ukraine et repousser les actions illégales de la Russie, qui incluent de plus en plus clairement des crimes de guerre”, a-t-il déclaré.

Trudeau a fait référence à un site d’inhumation de masse qui a été signalé près d’une ville du nord-est reprise précédemment occupée par les forces russes, ainsi qu’à des rapports antérieurs de meurtres et de torture à Bucha en dehors de la capitale ukrainienne de Kyiv. Il a appelé la Russie et son président à rendre des comptes.

“Vladimir Poutine, ses partisans et l’armée russe doivent être tenus responsables des atrocités qu’ils ont commises et continuent de commettre en Ukraine”, a déclaré Trudeau.

Le Premier ministre a déclaré que lui et son homologue britannique avaient également discuté de l’inflation et des négociations d’un accord commercial entre le Canada et le Royaume-Uni, qui, selon lui, “avançaient bien”.

Trudeau devait également rencontrer le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal et participer à une réception en soirée au palais de Buckingham plus tard dimanche avant d’assister aux funérailles nationales de la reine lundi matin.

Trudeau a félicité la défunte monarque pour ses “70 ans de service extraordinaire au Canada” et sa capacité à se connecter avec le public.

“Chaque fois que j’ai rencontré Sa Majesté, sa générosité et sa grâce ont fait de ce moment le plus important de tous les temps”, a-t-il déclaré.

“Elle avait une façon de tendre la main et de se connecter avec tous ceux qu’elle rencontrait, et de se connecter avec des foules et des gens qui ne la voyaient qu’à la télévision.”

Trudeau a balayé la question de savoir si la mort de la reine était le bon moment pour reconsidérer les liens du Canada avec la monarchie.

Il a dit que même s’il y a toujours des moments de réflexion, les Canadiens s’attendaient à ce qu’il se concentre sur d’autres questions telles que l’économie, le coût de la vie, le logement et les changements climatiques.

Dans cette photo d’archive de 1997, la reine Elizabeth se promène avec le premier ministre de l’époque, Jean Chrétien, à Ottawa. Chrétien a décrit le défunt monarque comme quelqu’un avec le “pouvoir vedette”. (Tom Hanson/Presse canadienne)

Jean Chrétien, l’un des quatre anciens premiers ministres voyageant avec Trudeau dans le cadre de la délégation canadienne à Londres, a décrit la reine comme une personne au «pouvoir vedette» qui imposait le respect.

Il a ri quand il a raconté une histoire sur le chant de l’hymne national pour la reine dans les Territoires du Nord-Ouest lors d’une de ses visites, pour se rendre compte qu’il ne connaissait pas les paroles en anglais.

“Je transpirais”, a-t-il dit. “Ma femme n’avait jamais été aussi timide de sa vie.”

Il a dit avoir rencontré le roi Charles III – qui était prince de Galles à l’époque – l’été suivant, et on lui a dit qu’il chantait Ô Canada était devenu “une partie du folklore royal”.

