Il y a quatre ans, David Dao, un médecin du Kentucky âgé de 69 ans, a été traîné de force de son siège sur un vol United Airlines qui était sur le point de décoller de l’aéroport O’Hare de Chicago parce que la compagnie aérienne voulait donner son siège à un équipage en transit. membre. Le Dr Dao a fini par être effectué sur une civière. L’incident a fait la une des journaux partout au pays et les gens ont été scandalisés. Le public volant peut s’attendre à des sièges étroits, mais les commotions cérébrales et les nez cassés ne le sont pas. Alors que la nation était distraite par les émeutes de Washington et la pandémie en cours, le ciel est devenu un peu plus convivial pour le Dr Dao. Le 13 janvier, le ministère des Transports modifié ses règles pour garantir qu’aucun autre passager n’a à subir l’épreuve qu’il a subie. Une fois que les nouvelles règles entreront en vigueur, à compter du 21 avril, un passager ayant un billet qui monte à bord d’un avion ne peut pas être involontairement évincé d’un vol en surréservation.

Additionnel règles favorables au consommateur sera également promulguée à cette date, et tout s’appliquera aux vols en provenance des États-Unis pouvant accueillir plus de 30 passagers. L’indemnisation maximale requise versée aux passagers qui sont involontairement renvoyés d’un vol passera de 675 $ à 775 $ pour des retards allant jusqu’à deux heures (ou 200% du prix du billet, s’il est inférieur), et de 1350 $ à 1550 $ pour des retards plus longs. (ou 400% du prix du billet, s’il est inférieur). Les transporteurs étrangers doivent également respecter ces règles.

Il existe également des exigences plus strictes concernant la notification aux passagers des vols survendus. Auparavant, les compagnies aériennes choisissaient souvent quelle incitation, comme le kilométrage ou les bons de voyage, à communiquer aux bénévoles prêts à céder leur siège. Ils doivent désormais inclure une offre en espèces. Spécifier cela est nécessaire, a déclaré Bill McGee, le conseiller en aviation pour le bras de plaidoyer de l’organisation de consommateurs à but non lucratif Consumer Reports, car «statistiquement, la plupart des Américains volent moins d’une fois par an, même avant Covid, donc ne sont peut-être pas au courant de toutes ces règles. « La responsabilité maximale pour les bagages perdus, volés, endommagés ou retardés est également passée de 3 500 $ à 3 800 $. Les nouvelles règles ont été annoncées sous l’administration Trump, quelques jours après la démission de la secrétaire du ministère des Transports, Elaine Chao, à la suite des émeutes. La pratique de la surréservation, lorsque les compagnies aériennes vendent plus de billets pour un vol qu’il n’y a de sièges, découle d’une estimation selon laquelle certains passagers modifieront leurs plans avant le vol et ne se présenteront pas. Si trop de détenteurs de billets arrivent à la porte d’embarquement, les compagnies aériennes offrent des incitations à ceux qui abandonnent volontairement leur siège et, dans des cas plus rares, heurtent les passagers involontairement.

M. McGee a témoigné devant le Congrès sur cette question il y a quatre ans, représentant la voix du consommateur. Les nouvelles règles sont importantes, a déclaré M. McGee, car elles transfèrent le fardeau d’un vol en surréservation à la compagnie aérienne du passager. «Si un transporteur exploite un vol de 100 sièges et qu’il vend 103 billets», c’est une décision commerciale, a-t-il déclaré. «Maintenant, c’est leur problème de gérer ces trois billets supplémentaires, pas ceux des passagers.» La grande majorité des passagers aériens ne sont pas bousculés, et surtout maintenant, alors que la plupart des vols sont moins que pleins à cause de la pandémie, les nouvelles règles n’auront pas beaucoup d’effet. Il est cependant possible que le scénario se présente. Certains vols sont complets malgré la diminution du nombre global de passagers, car les compagnies aériennes en exploitent moins. À mesure que les voyages aériens reprendront, les nouvelles règles affecteront probablement les compagnies aériennes plus que prévu initialement, a déclaré Helane Becker, analyste de recherche principale couvrant les compagnies aériennes à la banque d’investissement Cowen. «Lorsque les passagers devaient payer des frais de changement et des frais de changement de réservation, les compagnies aériennes étaient quelque peu réticentes à surréserver car la plupart des passagers se présentaient pour leur vol», a-t-elle déclaré. Pendant la pandémie, les compagnies aériennes ont éliminé bon nombre de leurs frais de modification et d’annulation, et les passagers, libérés de ces pénalités financières, changeront plus souvent de plans à la dernière minute. Cela rend les charges de passagers pour chaque vol moins prévisibles. Les compagnies aériennes devront calculer comment maximiser les revenus totaux des billets, a déclaré Mme Becker, en évaluant le revenu manqué de laisser un siège vide par rapport à la possibilité qu’elles pourraient avoir besoin de payer des passagers pour quitter les vols en surréservation.