NOUS aimons tous un bon film festif pendant la saison de Noël.

Mais au fil des ans, il y a eu un débat sur la question de savoir si While You Were Sleeping est un film de Noël ou non – eh bien, nous avons la réponse.

Pendant que tu dormais, est-ce un film de Noël ?

Il y a beaucoup de débats sur la question de savoir si While You were Sleeping est en fait un film de Noël.

En effet, bien que le film se déroule à Noël, le film parle du personnage principal Lucy (Sandra Bullock) faisant semblant d’être fiancé à un gars dans le coma.

Cependant, plusieurs critiques indiquent qu’il s’agit d’un film festif, et après avoir examiné les preuves, nous sommes d’accord.

Celui-ci de Very Merry Movies (écrit en 2021) se lit comme suit : « Ce classique de Sandra Bullock est en effet un film de Noël.

“Tout d’abord, toute l’intrigue est mise en branle car Lucy Moderatz est obligée de travailler à Noël.

“En sauvant son béguin en herbe d’un train venant en sens inverse, mais sans le sauver du coma imminent, elle crée une situation d’erreur d’identité lorsqu’une infirmière dit à sa famille qu’elle est sa fiancée.

“Parce que Lucy est seule, elle est convaincue de passer Noël avec la charmante famille de “coma guy” et tombe amoureuse d’eux… et potentiellement de son charmant frère.

« La production se met même dans l’ambiance de Noël : lumières scintillantes, musique de fond entraînante, respirations froides réalistes.

«Combinez ceux-ci avec la chimie des pistes et vous évoquerez les larmes même des cœurs les plus durs.

Alors que le magazine Esquire écrivait (en 2020) : « Le film de Noël inattendu dont nous avons le plus besoin est Pendant que vous dormiez.

“C’est une histoire qui commence juste avant Noël et se termine un jour ou deux après le réveillon du Nouvel An, et pourtant elle est rarement incluse dans la plupart des listes de films à regarder pour les fêtes. C’est un oubli annuel qui dérange même le réalisateur du film, Jon Turteltaub.

“Il y a vingt-cinq ans, ce film exposait la réalité de la solitude à cette période de l’année et magnifiait les besoins émotionnels les plus humains à travers l’objectif d’une comédie romantique parfaite d’une manière qui est toujours d’actualité aujourd’hui.

“Mais – cette année en particulier – il est temps que WYWS soit largement et officiellement accepté dans le canon des classiques du cinéma de Noël.”

Qui joue dans While You Were Sleeping et de quoi parle-t-il ?

L’intrigue est centrée sur Lucy Eleanor Moderatz, travailleuse des transports en commun solitaire, qui sauve son béguin de longue date, Peter, du chemin d’un train venant en sens inverse.

À l’hôpital, les médecins rapportent qu’il est dans le coma et un commentaire déplacé de Lucy fait supposer à la famille de Peter qu’elle est sa fiancée.

Quand Lucy ne les corrige pas, ils l’emmènent chez eux et en toute confiance.

Les choses se compliquent encore lorsqu’elle tombe amoureuse du frère penaud de Peter, Jack.

Le film a attiré un casting de stars, qui comprenait: