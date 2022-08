Pendant que Poilievre se moque, ses rivaux à la direction conservatrice offrent quelques mots d’adieu

Ayant une dernière occasion de s’adresser publiquement à l’ensemble des membres du Parti conservateur, Jean Charest a tenu à préciser qu’il était au moins physiquement présent.

“Vous devez vous présenter. Vous devez réellement vous présenter”, a-t-il déclaré, assis autour d’une petite table avec deux de ses collègues candidats pour le troisième débat officiel à la direction des conservateurs mercredi à Ottawa. “Vous devez parler aux membres. Vous ne pouvez pas les traiter avec mépris.”

Plus tard, il a ajouté que “le leadership consiste à se montrer … en toutes circonstances”.

Charest n’a pas utilisé le nom de Pierre Poilievre, mais il n’en avait pas besoin — parce que Poilievre (avec Leslyn Lewis) n’était visiblement pas là.

Sans le favori présumé – et toutes les mesures disponibles suggèrent que Poilievre pourrait avoir une avance écrasante – il ne pourrait pas y avoir de débat. L’événement de mercredi soir semblait donc surtout une occasion pour les autres candidats d’offrir quelques mots d’adieu avant que l’appareil du parti ne soit probablement remis à Poilievre.

Quelles que soient les protestations de Charest, l’absence de Poilievre semble être une extension logique de sa politique contestataire. Poilievre n’est pas le premier favori à ne pas vouloir s’exposer à des risques inutiles dans un débat conflictuel.

Mais il ne s’est pas contenté de sauter le débat – sa campagne a critiqué le parti pour avoir même tenté d’organiser un troisième débat officiel et les organisateurs du parti publiquement fustigés pour la façon dont l’un des débats précédents a été mis en scène.

Puis, hier soir, Poilievre est apparu à son propre événement à Regina et s’est moqué des candidats qui ont pris part au débat .

Pierre Poilievre, le favori présumé de la course à la chefferie des conservateurs, n’a pas assisté au troisième débat à la chefferie à Ottawa mercredi. En fait, il l’a ridiculisé depuis Regina. (Ryan Remiorz/La Presse Canadienne)

De nombreux conservateurs ont sans aucun doute été ravis de voir Poilievre lancer des bombes rhétoriques dans d’autres directions au cours des derniers mois (et années), mais Poilievre fonctionne sur la logique interne selon laquelle vous êtes soit avec lui, soit contre lui – et d’autres conservateurs ne devraient clairement pas supposent qu’ils sont à l’abri d’être placés dans ce dernier groupe.

S’inquiète de la colère et de la division

Scott Aitchison, l’arrière-ban conservateur qui s’est présenté comme le candidat d’humeur égale et raisonnable dans la course à la chefferie, a de nouveau fait du bruit mercredi soir sur le ton et la direction du parti.

“Notre réponse à la politique de division de Justin Trudeau ne peut pas être plus de division. Nous devons diriger avec respect”, a-t-il déclaré. « Nous devons proposer de vraies solutions aux défis auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour et produire un gouvernement qui donne réellement des résultats. Nous ne pouvons pas être le parti qui se contente de dénoncer le gouvernement — nous devons être le parti qui offre un meilleur gouvernement, qui respecte réellement l’argent des contribuables et donne des résultats. »

Plus tard, Aitchison a déclaré: “Cette campagne à la direction a été source de division et, dans certains cas, embarrassante.”

Si cela s’adressait à quelqu’un en particulier, Aitchison n’a rien dit. Mais le résultat de tout cela était simplement que les conservateurs doivent “se rassembler”.

“Quel que soit le leader du 11 septembre, chacun de nous doit se rassembler”, a déclaré Aitchison.

Les conservateurs devraient-ils encore s’unir si le parti n’est pas à la hauteur des idéaux déclarés d’Aitchison? C’est peut-être une question pour un autre jour.

Lorsque ce fut son tour de faire une déclaration de clôture, Charest a fait appel à la verve qui a fait de lui une voix formidable dans la politique canadienne depuis plus de 30 ans, et a frappé sur ce qui aurait pu être un élément central d’un argument contre la candidature de Poilievre.

“Beaucoup de Canadiens sont… fatigués, ils sont frustrés, certains d’entre eux sont en colère. Mais la colère n’est pas un programme politique”, a déclaré Charest. “Le défi des vrais leaders qui se présentent est de prendre cela et de le traduire en quelque chose de positif pour l’avenir du pays.”

Il y avait un scintillement similaire de Charest dans le débat sur le leadership tant déploré en mai .

Rien n’est fini tant que tous les votes ne sont pas comptés. Mais si Charest avait mené une campagne plus forte et plus intelligente à ce stade, il aurait peut-être été mieux placé pour décrocher un tel argument de clôture. Il semble peu probable que le simple fait de se présenter à un troisième débat suffise à faire basculer la course à la direction maintenant.

Dans l’état actuel des choses, Charest devra probablement se contenter de la possibilité de pouvoir dire « je vous l’avais bien dit » si la direction du Parti conservateur de Poilievre se terminait dans les larmes.