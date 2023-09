Pendant que les Républicains interdisent les livres dans leurs écoles, nous bannissons la faim des nôtres

Avant d’être gouverneur du Minnesota, j’ai été professeur d’études sociales au lycée et entraîneur de football pendant 20 ans. Superviser la cantine faisait partie du travail, et il n’était pas rare de voir des étudiants rester sans déjeuner pendant des jours. Bien sûr, beaucoup d’entre nous, enseignants, aiderions les élèves à couvrir les frais avec nos propres moyens, mais si les enfants n’avaient pas d’argent pour le déjeuner, on pouvait parier qu’ils venaient probablement à l’école sans petit-déjeuner non plus.

Des enfants qui s’endorment en classe, ne participent pas à la leçon, sont incapables de participer ou de se concentrer sans nourriture dans l’estomac, échouent en classe : c’est ce que j’ai vu trop souvent tout au long de mes études dans les écoles publiques. Vous ne pouvez pas apprendre la trigonométrie si vous vous concentrez sur la provenance de votre prochain repas.

Autrement dit, les enfants qui ont faim n’apprennent pas bien.

Ne pas avoir les moyens d’envoyer leurs enfants à l’école avec un bon petit-déjeuner ou un bon déjeuner est la triste réalité pour beaucoup trop de nos familles à travers le pays. Et cela a un impact sur chaque aspect de la vie de nos étudiants. Cela peut avoir un impact négatif sur la concentration, les résultats scolaires, le comportement et la santé globale de nos élèves.

La bonne nouvelle, c’est qu’au Minnesota, nous faisons quelque chose.

Alors que les enfants, les parents et les enseignants se préparent à retourner en classe, ils ont un souci de moins. Après avoir signé le Un budget du Minnesota adoptéles 600 000 étudiants de notre État auront accès au petit-déjeuner et au déjeuner gratuitement.

Cela signifie que des milliers de dollars seront remis dans les poches de chaque famille qui envoie son enfant à l’école au Minnesota. Nous veillons à ce que chaque enfant dispose des outils dont il a besoin pour s’épanouir en classe et en dehors, aidant nos élèves à rester concentrés et permettant à nos familles qui travaillent dur à travers l’État d’économiser du temps et de l’argent.

J’ai couru sur la promesse de continuer à faire du Minnesota le meilleur État du pays pour que les enfants puissent grandir. Cette année, c’est exactement ce que nous avons fait. Non seulement nous avons fait du petit-déjeuner et du déjeuner universels une réalité pour 600 000 élèves des écoles publiques du Minnesota, mais nous avons également réalisé le plus grand investissement dans l’éducation publique de l’histoire de l’État, y compris des politiques clés telles que l’élargissement de l’accès aux ressources en santé mentale et la création de services de garde d’enfants et de pré-maternelle abordables. une réalité pour des milliers d’enfants. Nous avons également mis en place un crédit d’impôt pour enfants, sans précédent au pays, qui réduira d’un tiers la pauvreté des enfants au Minnesota.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, s’exprime lors d’une visite du président Joe Biden à l’installation de Cummins Power Generation le 3 avril 2023, à Fridley, Minnesota.

Stephen Maturen/Getty Images



Ce type d’investissements fait la différence dans la vie de millions de familles à travers notre État et donne à nos enfants les ressources dont ils ont besoin pour réussir.

Je suis fier d’avoir des collègues à travers le pays qui ont pris des mesures similaires au cours de cette session législative pour rendre les repas scolaires plus abordables et accessibles, notamment la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, la gouverneure du Massachusetts Maura Healey et le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro.

Alors que les gouverneurs démocrates prennent des mesures audacieuses pour garantir que les étudiants de nos États disposent des outils dont ils ont besoin pour réussir en classe et en dehors, nos collègues de l’autre côté de l’allée se concentrent sur des guerres culturelles qui divisent et qui ne font rien pour répondre aux véritables problèmes. problèmes auxquels notre pays est confronté.

Alors que nous nous efforçons de bannir la faim avec un petit-déjeuner et un déjeuner gratuits et d’obtenir de vrais résultats pour améliorer l’éducation publique, ils se concentrent sur l’interdiction des livres, l’intimidation de nos étudiants LGBTQ et l’attaque des enseignants.

Nous ne pouvons pas laisser les guerres culturelles détourner l’attention des politiques néfastes qui sous-financent les écoles publiques depuis des décennies.

Ce genre de réflexion ne fait que nuire à nos élèves et à nos familles les plus vulnérables, et quelque chose d’aussi simple que nourrir nos enfants et s’assurer qu’ils réussissent à l’école ne devrait pas être partisan.

En tant que dirigeants, nous devrions faire tout notre possible pour étendre ce type de programmes à un plus grand nombre d’étudiants, et non les démanteler.

Je suis fier du travail que nous accomplissons au Minnesota pour garantir que nos élèves ont ce dont ils ont besoin pour réussir, y compris l’accès au petit-déjeuner et au déjeuner, car aucun enfant dans notre pays ne devrait avoir faim pendant qu’il essaie d’apprendre.

Nous faisons de grands progrès au Minnesota, et j’espère que d’autres États du pays mettront fin aux guerres culturelles et se joindront à nous pour travailler à résoudre les véritables défis auxquels les familles sont confrontées.

Tim Walz est le gouverneur du Minnesota.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.