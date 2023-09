Pendant près d’un quart de siècle, un correspondant de l’AP a suivi le déroulement de l’ère Poutine en Russie

Au poste frontière d’Ivangorod-Narva, le dernier aperçu de Russie est une forteresse tentaculaire et la première vue de l’Estonie est une autre forteresse sur l’autre rive d’un fleuve élancé. Ils sont presque comiquement proches : des gens aux bras forts pourraient jouer au catch entre les remparts.

Mais cette proximité est trompeuse : la distance psychologique entre l’Estonie et la Russie est immense et ne fait que s’élargir. Les pays qui faisaient autrefois partie de l’Union soviétique ont emprunté des voies radicalement différentes après l’effondrement de l’URSS.

L’Estonie a largement réalisé le souhait de son ancien président Toomas Hendrik Ilves de devenir « juste un autre pays ennuyeux d’Europe du Nord ». Avec une détermination discrète, l’Estonie s’est transformée en un modèle d’ordre et de facilité, attirant les startups et les « nomades numériques ».

La Russie a d’abord cultivé un débat animé et accueilli le monde de manière flamboyante, puis a progressivement étouffé les libertés et s’est fermée tandis que ses citoyens fuyaient et que les étrangers inquiets se sentaient obligés de partir. En 2022, elle a lancé une guerre contre l’Ukraine qui a fortement intensifié son isolement croissant.

J’ai passé 24 ans sur une rive de la rivière Narva en tant que correspondant de l’Associated Press basé à Moscou, encouragé par les progrès de la Russie et découragé par ses replis dans la colère et l’animosité.

Désormais affecté en Estonie, je m’assois de l’autre côté et tente d’analyser la promesse perdue de la Russie – apparemment à la fois inexplicable et inévitable.

___

Mon premier quartier à Moscou était plein de scènes surprenantes. Des prostituées se pressaient devant une clinique d’urgence. Parmi les habitants qui essayaient de rassembler de l’argent se trouvait une femme qui vendait du poisson fumé et des soutiens-gorge. Un magasin qui vendait théoriquement des fleurs était rempli jusqu’au plafond de sacs de nourriture pour chiens.

Pour un étranger payé dans une monnaie stable, c’était une comédie noire engageante. Pour les Moscovites, c’était un fardeau quotidien d’imprévisibilité et d’embarras. Plutôt que de reconstruire des vies, la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev en a miné un grand nombre ; La « thérapie de choc » économique n’était thérapeutique que pour certains. Huit ans après l’effondrement de l’Union soviétique, la Russie semblait toujours incapable de reprendre le dessus.

Au milieu de tout cela, il y avait beaucoup de plaisir à avoir, mais cela ne ressemblait pas tant à une joie de passage à l’âge adulte qu’à une dernière fête : des casinos criards illuminaient les artères principales et des kiosques perchés à presque tous les coins, proposant de la vodka et bière 24h/24 et 7j/7.

La scène politique était animée, bien que désordonnée, avec sept partis et environ deux douzaines de législateurs indépendants défendant une gamme marquée d’opinions. Les chaînes de télévision nationales couvraient la politique avec attention, souvent avec tendence, et certaines émissions d’information du week-end étaient considérées comme des émissions télévisées incontournables.

L’ascension soudaine de Vladimir Poutine au kremlin en tant que président par intérim le soir du Nouvel An 1999 a été surprenant, mais il a laissé entendre qu’un ordre bienvenu était en train d’arriver. Son message télévisé, intervenu quelques heures après l’annonce de sa démission par Boris Eltsine, triste et malade, a salué les avancées de la Russie vers « la démocratie et la réforme » et a promis le maintien de la liberté d’expression et de conscience.

Il a ensuite fait allusion à des perspectives inhabituellement accommodantes. Dans une interview avant son investiture, on lui a demandé si la Russie pouvait devenir membre de l’OTAN et il a répondu : « Pourquoi pas ? À ses débuts, il avait également promis de rembourser les dettes débilitantes de la Russie datant de l’ère soviétique. S’il n’était pas vraiment sympathique, il semblait au moins stable et fiable.

C’est ce côté de Poutine qui a incité les présidents américains à parler en bien de lui – notamment George W. Bush, qui prétendait avoir le « sens de son âme » et le considérait comme digne de confiance.

Un autre camp est apparu au début de sa présidence, alors que les autorités s’en prenaient aux principaux médias d’information contrôlés par des magnats gênants : NTV, la chaîne nationale la plus critique à l’égard du Kremlin, est passée sous le contrôle du monopole d’État du gaz naturel, et Channel One a été contrôlée par le tristement célèbre Boris. Berezovsky, qui a rapidement fui le pays.

Mikhaïl Khodorkovski, l’homme le plus riche de Russie qui dirigeait la compagnie pétrolière Ioukos, a été arraché de son avion en 2003 et condamné à la prison lors d’un procès considéré comme une vengeance pour ses ambitions de défier Poutine.

Des lois restreignant les rassemblements politiques et restreignant la capacité des candidats potentiels à se présenter aux élections ont suivi. Des groupes de jeunes adorateurs de Poutine sont apparus du jour au lendemain, ridiculisés par certains sous le nom de « Poutine-Jugend », un jeu de mots sur le nom des organisations de jeunesse nazies. Poutine a commencé à révéler une profonde tendance ethnonationaliste, déclarant que la Russie avait le droit de protéger les russophones, quel que soit l’endroit où ils vivent.

La qualité de la vie quotidienne s’améliorait aussi rapidement que la vie civile déclinait. Un pays autrefois connu pour son désespoir crasseux a fait germer des centres commerciaux gargantuesques ; les serveuses autrefois dédaigneuses devenaient polies ; les parcs ont fait tondre leur gazon. Ces plaisirs immédiats et tangibles ont probablement apaisé les inquiétudes de nombreux Russes concernant la politique.

Mais il ne s’agissait pas simplement d’échanger des principes contre une virée shopping chez IKEA.

L’idéologie a rarement bien servi les Russes : le communisme, la divinité tsariste, la paupérisation de millions de personnes dans la transition vers le capitalisme. Les forces de l’opposition ont été minées par des conflits entre factions et par des dirigeants ennuyeux ou peu recommandables. Des protestations ont éclaté, mais ont été violemment réprimées par la police ; une nuit ou deux à être entassé dans une cellule de prison puante, découragé de se présenter une seconde fois.

Alexeï Navalny – inventif, plein de principes et plein de bravade – est apparu pendant quelques années comme la figure galvanisante capable de rassembler l’opposition. En 2021, il est rentré hardiment en Russie après s’être remis à l’étranger d’un empoisonnement qu’il imputait au Kremlin ; il est allé jusqu’au contrôle des passeports avant d’être arrêté et il semble désormais susceptible de passer au moins deux décennies supplémentaires en prison.

Cela ressemblait au plus bas de la Russie, jusqu’à ce que Poutine lance la guerre contre l’Ukraine, citant des menaces informes de l’Occident, affirmant que le président juif était un nazi et proclamant une destinée manifeste.

Un régime qui recherchait avidement des investisseurs occidentaux et avait tellement envie de se faire valoir auprès des visiteurs qu’il avait investi des dizaines de milliards de dollars dans les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football, s’était fait un paria.

___

Quelques jours après le début de l’invasion de l’Ukraine, la Russie a imposé de longues peines de prison pour avoir diffusé de « fausses nouvelles » discréditantes sur l’opération. Les journalistes étrangers se sont enfuis. Ils ont commencé à revenir quelques mois plus tard, sentant qu’ils n’étaient pas des cibles mais regardant toujours par-dessus leurs épaules.

Ensuite, Evan Gershkovich du Wall Street Journal a été arrêté pour espionnage.

« Une fois que les dirigeants s’appuient sur la répression, ils deviennent réticents à faire preuve de retenue, de peur que cela puisse suggérer une faiblesse et enhardir leurs critiques et leurs adversaires », ont écrit les analystes Andrea Kendall-Taylor et Erica Frantz dans la revue Foreign Affairs. « Au contraire, Poutine pousse la Russie de plus en plus vers le totalitarisme. »

Cela a été publié un jour avant le soulèvement des mercenaires des 23 et 24 juin qui avait initialement fait paraître Poutine faible. Deux mois plus tard, le chef de cette rébellion, Eugène Prigojine, a été tué avec d’autres hauts responsables de la société militaire privée Wagner dans un accident d’avion suspect, bien que le Kremlin ait nié toute implication.

___

Une explication fréquente de la chute du pays dans l’autocratie et l’oppression est que « les Russes veulent avoir des tsars », comme si cela était inscrit dans leur ADN. C’est désinvolte et dédaigneux, un cousin de la plainte chronique du Kremlin selon laquelle les Américains souffrent intrinsèquement de « russophobie », suggérant que les sanctions punissent les Russes pour ce qu’ils sont plutôt que pour ce qu’ils font.

Mais la culture nationale a certainement un rôle à jouer. Les Estoniens évitent les extrêmes ; leur icône culturelle nationale est le compositeur minimaliste Arvo Pärt, dont les pièces peuvent sembler à peine présentes. Les Russes se tournent vers la clôture, aimant les effusions radicales de Tchaïkovski et le drame dissonant de Chostakovitch. Bien que adjacents, ils ont peu de points communs.

Mais juste en amont de la forteresse d’Ivangorod, deux anciens surveillaient leurs cannes à pêche et plaisantaient entre eux. Même si leurs paroles étaient indistinctes, leurs éclats de rire étaient clairs du côté estonien, traversant facilement un gouffre culturel à la vitesse du son.

___

Jim Heintz couvre la Russie pour Associated Press depuis 1999.