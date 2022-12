Le courant19:38Les Ukrainiens affrontent l’hiver avec des perturbations de l’électricité et du chauffage

Au milieu des pannes d’électricité à travers l’Ukraine, le Dr Roman Moraru-Burleku est déterminé à continuer à effectuer les opérations dont ses patients ont besoin, même si les attaques russes perturbent l’électricité de l’hôpital.

“Nous pouvons faire et nous devons faire toutes nos opérations tous les jours… nous le faisons maintenant quoi qu’il arrive”, a déclaré Moraru-Burleku, docteur en oncologie et transplantologie à Cherkasy, une ville du centre de l’Ukraine.

“Si nous arrêtons notre combat demain, nous n’aurons plus notre pays.”

La Russie a ciblé le réseau électrique ukrainien ces dernières semaines, entraînant des coupures de courant intermittentes dans tout le pays. Les gens ont été privés d’électricité pendant des jours, plongeant la population dans l’obscurité et le froid de l’hiver.

Le centre-ville de Lviv sans électricité le 15 novembre, après que des infrastructures civiles critiques ont été touchées par une attaque de missiles russes. (Vladyslav Musiienko/Reuters)

À l’hôpital de Tcherkassy cette semaine, les lumières se sont éteintes au moment même où deux patients étaient transportés dans la salle d’opération, sur le point de recevoir une greffe de rein.

“Nous avons deux patients et deux organes en dehors du corps humain”, a déclaré Moraru-Burleku.

“C’est une situation très risquée. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter, et nous ne nous sommes pas arrêtés.”

Les générateurs ont démarré et les opérations se sont déroulées avec succès. Les deux patients devraient rentrer chez eux lundi, avec de nouveaux reins et plus besoin de traitement par dialyse.

Mais Moraru-Burleku estime qu’il ne leur reste que deux semaines de carburant pour faire fonctionner ces générateurs et ne sait pas ce qui se passera après cela.

Pour lui, la partie la plus difficile des coupures de courant est de ne pas pouvoir rester en contact avec sa femme et ses enfants.

“Nous ne pouvons pas nous connecter, nous n’avons pas Internet. Je ne sais pas où ils sont, ce qu’ils font, s’ils sont même en sécurité ou non lorsque nous avons des attaques russes”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Des chirurgiens pratiquent une chirurgie cardiaque pendant la panne d’électricité à Kyiv

Des chirurgiens pratiquent une chirurgie cardiaque pendant la panne d’électricité à Kyiv Les médecins de l’Institut de cardiologie de Kyiv effectuaient une opération cardiaque sur un patient adolescent mercredi lorsque l’électricité s’est coupée, ils ont donc continué à opérer à la lumière de leurs téléphones et de leurs lampes frontales.

Soutien aux Ukrainiens handicapés

Les coupures de courant posent également de sérieux problèmes aux personnes handicapées, a déclaré Yuliia Sachuk, responsable de Fight for Right, une organisation qui soutient les Ukrainiens handicapés.

Comme le médecin et sa famille, un manque de pouvoir signifie que les Ukrainiens handicapés ne peuvent pas contacter leurs proches ou les réseaux de soutien pour demander de l’aide s’ils en ont besoin. Il n’y a également aucun moyen de charger ou d’exécuter des technologies d’assistance, comme les lecteurs d’écran pour les aveugles, qui offrent des nouvelles et des informations dans un format accessible.

“Pour les personnes handicapées physiques, il n’est pas possible d’utiliser les ascenseurs. Il n’est pas possible de recharger les batteries si vous utilisez, par exemple, des fauteuils roulants électriques”, a déclaré Sachuk.

Son organisation a lancé un projet pour aider les personnes handicapées pendant l’hiver, en les mettant en contact avec des bénévoles qui peuvent déposer de la nourriture et d’autres produits de première nécessité. Ils mettent également en place des centres accessibles où les gens peuvent s’abriter ou accéder à des générateurs pour recharger la technologie d’assistance.

C’est épuisant, un travail 24h/24, 7j/7, dit-elle.

“Ce n’est pas facile, mais … nous sommes confiants dans notre victoire et nous faisons ce que nous pouvons faire sur notre propre ligne de front, en aidant les personnes handicapées en Ukraine.”

Les gens achètent des chaussures à la lumière du téléphone à Kyiv le 26 novembre. (Gleb Garanich/Reuters)

Les enfants méritent Noël : auteur

À ce stade de la guerre, les “armes de l’Ukraine sont des banques d’énergie, des bougies, des générateurs… et en fait, la foi en nous-mêmes”, explique Iuliia Mendel, auteur de Le combat de nos vieset ancien porte-parole du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Les gens commencent à penser à la saison des fêtes à venir, certains se demandant s’il est même juste de célébrer Noël cette année, a-t-elle déclaré.

“Pour beaucoup de gens, c’est une grande chose : allons-nous célébrer ? Est-ce vraiment approprié de célébrer ?” dit Mendel.

“Mais ensuite, nous voyons les soldats qui disent:” Nos enfants, ils méritent d’avoir le sapin de Noël. “”

Elle a dit que la saison des fêtes pourrait ne pas avoir de grands rassemblements publics ou même assez d’énergie pour les lumières de Noël publiques, mais en même temps “les gens veulent célébrer la vie”.

“C’est très important quand il y a cette menace de mort, quand il y a tant de choses qui ont montré une menace pour notre existence même”, a-t-elle déclaré.

“Nous apprécions chaque instant de la vie normale parce que … nous ne savons pas si l’avenir sera pour chaque personne qui reste en vie en ce moment.”