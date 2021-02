Pendant le verrouillage, j’ai compris la valeur de «Shunya», déclare Shraddha Kapoor

L’actrice de Bollywood Shraddha Kapoor décrit la phase de verrouillage de l’année dernière comme l’une de ses phases cruciales pour la réalisation de soi. C’était une période où elle pouvait apprendre à désapprendre et à redéfinir la valeur de zéro, la signification spirituelle de shunya, dit-elle.

«Je pense que chaque fois que nous commençons un film, nous partons de zéro, de ‘shunya’. Lockdown a été pour moi le moment de comprendre la valeur de plusieurs choses, y compris l’amour de soi, la famille et ma santé émotionnelle et spirituelle. J’ai aussi Je pense que cela m’a rendu plus indépendant, et des choses comme le pouvoir du yoga pour développer un esprit concentré afin que je puisse choisir de faire partie de n’importe quel projet – film ou entreprise – avec plus de courage « , a déclaré Shraddha à IANS.

«En tant qu’actrice, faisant partie du show business, nous devons regarder d’une certaine manière et cela change aussi avec chaque film que nous faisons, chaque personnage que je joue. Récemment, j’ai investi dans un projet de boisson dans lequel je n’ai vraiment pas compter mes calories tout en buvant mes boissons préférées… D’une certaine manière, lors du lock-out, j’ai compris et redéfini la valeur de «shunya», et maintenant je connais la marque de produit ou même la marque de cinéma avec laquelle je voudrais m’associer. C’est un apprentissage qui s’est produit l’année dernière », a-t-elle ajouté.

Shraddha est présente à Bollywood depuis une dizaine d’années et a fait face à des succès, des échecs, des éloges et des critiques. Son premier film Teen Patti a dépassé les attentes, son troisième film Aashiqui 2 était un superhit musical, suivi par Ek Villain. Elle a essayé la danse et l’action dans divers films, notamment ABCD 2, Baaghi, Street Dancer 3D et Saaho.

Que lui a appris sa décennie à Bollywood? « Premièrement, chaque fois que je reçois un nouveau film, je le reçois avec beaucoup de gratitude car un producteur investit de l’argent pour faire le film et me fait participer à ce voyage. En tant qu’actrice, je mets toujours mes 100%, mais le résultat est Ce n’est certainement pas entre nos mains. Il est entre les mains du public. Fait intéressant, le résultat joue un rôle sur ma prochaine opportunité, car c’est la nature du métier du cinéma. J’ai appris à voir les choses dans une perspective plus large, « résume-t-elle.

L’actrice a terminé une partie du tournage du film sans titre du réalisateur Luv Ranjan avec Ranbir Kapoor à Delhi le mois dernier et se prépare pour son prochain programme.