Pendant le sommeil, le cerveau est bien éveillé et apprend

27 juillet 2022 – Vous vous sentez oublieux ? Vous avez du mal à faire correspondre les noms aux visages ces derniers temps ? Cela ne signifie pas nécessairement que vous n’allez pas bien ou que vos capacités de réflexion s’estompent. Vous ne dormez peut-être tout simplement pas assez.

Les chercheurs savent depuis longtemps que le sommeil est vital pour la mémoire relationnelle, la capacité du cerveau à établir des liens entre des objets, des lieux, des personnes et des événements. Ce qu’ils n’ont pas identifié, c’est ce qui se passe pendant le sommeil pour aider la mémoire à établir les bonnes connexions.

Pour le savoir, deux chercheurs de l’Université de Californie à San Diego ont construit des modèles informatiques du thalamus et du cortex du cerveau et ont étudié l’activité dans ces régions au cours d’une version artificielle d’un état d’éveil et d’un sommeil profond.

Au cours de l’exercice de modélisation informatisée, les chercheurs ont renforcé ou affaibli les connexions entre les neurones, selon leur degré d’activité. Tout d’abord, ils ont formé le réseau modélisé pendant le mode éveillé pour associer directement une chose à une autre, comme A+B et B+C.