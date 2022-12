Pendant le confinement, Sania Mirza m’a demandé de rester avec elle afin que nous puissions nous préparer pour les Jeux olympiques : Ankita Raina

La star indienne du tennis Ankita Raina se trouve chanceuse et reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de jouer aux côtés de la légendaire Sania Mirza et rêve de reproduire le succès de sa compatriote.

Avec son succès sans précédent au niveau international, y compris plusieurs titres du Grand Chelem, Mirza est devenue synonyme de tennis en Inde et est une idole pour une génération de joueuses de tennis en herbe, dont Raina.

Raina, qui existe depuis près d’une décennie maintenant, en tête du classement du tennis féminin indien, a parlé exclusivement à News18 de l’impact que Mirza a eu sur elle.

“J’ai eu de la chance, de la chance et de la gratitude d’avoir eu l’opportunité de la voir en grandissant. Elle était la joueuse numéro un en Inde et elle était le porte-drapeau du tennis. Je me souviens, une fois, elle était censée jouer contre la légende du tennis Serena Williams et cela a été diffusé sur toutes les chaînes d’information. J’ai encore ce souvenir si frais dans mon esprit et c’est le genre d’impact qu’elle a eu sur moi et pas seulement sur le sport en général, mais sur ceux qui veulent suivre un chemin différent dans la vie », a déclaré Raina.

Mirza et Raina ont participé ensemble à divers tournois. En 2021, le duo fait équipe en Fed Cup et enregistre des victoires impressionnantes.

“J’ai eu une excellente expérience en jouant avec elle (Sania Mirza) en Fed Cup lorsque nous représentions l’équipe indienne. Aussi, en 2020 quand on s’est qualifié pour les barrages du Groupe mondial, ça a été un moment historique. Et c’était la première fois que l’équipe féminine y parvenait. Donc, avoir ce moment avec elle et puis c’était au même moment où elle est revenue après avoir eu un bébé. Donc, voir Izhaan là-bas et la voir concourir, c’est juste difficile de décrire avec des mots à quel point c’était inspirant », se souvient Raina.

Le duo a également participé aux prestigieux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, mais n’a pas pu vaincre les jumelles Kichenok – Nadia et Lyudmyla d’Ukraine – lors du premier tour du double féminin.

Pour Raina, c’était très inspirant de partager le court avec Mirza et comment elle a été invitée chez elle à Dubaï afin qu’ils puissent s’entraîner ensemble.

«J’ai eu la chance de partager le terrain avec elle (Sania Mirza) aux Jeux olympiques l’année dernière et j’étais à Dubaï en avril, nous nous entraînions ensemble et ensuite c’était vraiment génial car elle m’a invité chez elle car je me souviens que c’était le verrouillage à Pune et je prévoyais en fait de revenir après le tournoi, mais elle m’a demandé de rester avec elle pour que nous puissions nous préparer et nous préparer. Donc, je dirais que cela suit ses traces et j’espère que je me qualifierai bientôt pour les tournois du Grand Chelem », a-t-elle déclaré.

Mirza, vainqueur de six titres du Grand Chelem, avait annoncé pour la première fois en janvier de cette année qu’elle prendrait sa retraite d’ici la fin de la saison 2022, mais une blessure l’a ensuite forcée à se retirer de l’US Open et a ensuite conduit à un changement de plans.

Interrogée sur la poursuite de l’héritage de Mirza, Raina a déclaré: «Vous ne pouvez pas comparer dans le sport deux personnes différentes car les défis qu’elle a rencontrés et le parcours sont différents. C’est une légende, évidemment ce sera un rêve d’accomplir autant de choses qu’elle a pu faire. Donc, je pense que c’est juste spécial ce qu’elle a eu, ce qu’elle a accompli au tennis et donné au tennis et à l’Inde.

