Pendant la vague Omicron, les taux de mortalité ont grimpé en flèche chez les personnes âgées

Mais les scientifiques ont averti que de nombreux Américains âgés restaient sensibles. Pour les protéger, les gériatres ont fait appel aux Ehpad pour organiser des vaccinations à domicile ou imposer des injections supplémentaires.

À plus long terme, les scientifiques ont déclaré que les décideurs politiques devaient s’attaquer aux maux économiques et médicaux qui ont touché en particulier les Américains âgés non blancs, de peur que Covid ne continue de leur écourter tant de vies.

“Je ne pense pas que nous devrions traiter la mort prématurée des personnes âgées comme un moyen de mettre fin à la pandémie”, a déclaré le Dr Stokes. “Il y a encore beaucoup de personnes âgées sensibles – vivant avec des conditions comorbides ou vivant dans des ménages multigénérationnels – qui sont très vulnérables.”

Le schéma des décès de Covid cette année a recréé la dynamique de 2020 – avant l’introduction des vaccins, lorsque le virus a tué des Américains plus âgés à des taux nettement plus élevés. Au début de la pandémie, les taux de mortalité ont régulièrement augmenté avec chaque année supplémentaire, ont constaté le Dr Stokes et ses collaborateurs dans une étude récente.

Cela a changé l’été et l’automne derniers, lors de la poussée du delta. Les personnes âgées se faisaient vacciner plus rapidement que les autres groupes : en novembre, le taux de vaccination des Américains de 65 ans et plus était d’environ 20 points de pourcentage supérieur à celui des personnes dans la quarantaine. Et surtout, ces Américains plus âgés avaient reçu des vaccins relativement récemment, leur laissant de forts niveaux de protection résiduelle.

En conséquence, les personnes âgées ont souffert de Covid à des taux inférieurs à ce qu’ils étaient avant que les vaccins ne soient disponibles. Parmi les personnes de 85 ans et plus, le taux de mortalité l’automne dernier était d’environ 75% inférieur à celui de l’hiver 2020, selon une étude récente du Dr Stokes.

Dans le même temps, le virus a frappé des Américains plus jeunes et moins vaccinés, dont beaucoup revenaient également au travail en personne. Les taux de mortalité des Blancs à la fin de la trentaine ont plus que triplé l’automne dernier par rapport à l’hiver précédent. Les taux de mortalité des Noirs du même groupe d’âge ont plus que doublé.