Pendant la guerre, les Ukrainiens cueillent des champignons dans les forêts minées

ZDVYZHIVKA, Ukraine – Au fond d’une forêt de pins au nord de Kyiv, la capitale ukrainienne, un beau champignon réchauffait son chapeau brun sous le doux soleil d’automne – c’était une scène presque irrésistible pour les chasseurs de champignons ukrainiens.

Mais tout autour, il y avait du danger. À travers le sol moussu de la forêt se trouvaient ligne après ligne de tranchées de la bataille de Kyiv l’hiver dernier, ainsi que d’innombrables mines et projectiles non explosés. Pesant le risque de mines et l’attrait de leur carrière, des milliers d’Ukrainiens lors de la première saison des champignons depuis l’invasion russe ont chassé les champignons.

Maintenant, ils sont dans la phase post-cueillette de la saison, comptabilisant leur butin et entreprenant de les préserver pour le dur hiver à venir. Le risque peut sembler extrême pour ce qui a été si longtemps considéré comme un passe-temps pastoral, mais les chasseurs de champignons ukrainiens le voient différemment. Ils sont passionnés par leurs balades tranquilles en forêt, et y voient un signe de la résilience de l’Ukraine et un moyen de préserver la vie ordinaire en temps de guerre.