Pendant des siècles, l’art de Michaelina Wautier a été oublié ou crédité aux hommes. Pas plus.

Depuis, plusieurs tableaux de Wautier — il y en a au moins 32 et un dessin — ont été vendus entre particuliers ou aux enchères. Au moins un tableau a rapporté plus d’un million de dollars.

Outre ses peintures au Kunsthistorisches Museum, des œuvres de Wautier sont conservées par les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, le Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers et le Seattle Art Museum.

L’histoire de la vie de Wautier est restée en grande partie cachée, même si son art est de plus en plus connu du public.

“Elle est probablement née en 1614 à Mons, à environ 60 km au nord-ouest de Bruxelles, dans une famille éminente”, a déclaré Van der Stighelen. « Son père avait été page du marquis de Fuentes, vice-roi de Naples. Sa mère venait d’une famille patricienne d’une certaine réputation.

Dans le catalogue de l’exposition Wautier 2018, Ben Van Beneden, ancien directeur de la Maison Rubens, qui avait été la maison et l’atelier de Peter Paul Rubens à Anvers, a décrit comment Wautier avait déménagé vers l’âge de 40 ans à Bruxelles, où son frère s’était établi. en tant que peintre. Le frère et la sœur, tous deux célibataires, vivaient et peignaient ensemble dans une maison de ville. Ses œuvres connues datent de cette période, commençant en 1643. Mais Van Beneden a écrit que la maturité technique et artistique évidente dans ces œuvres laissait supposer qu’elle avait commencé à peindre bien avant le déménagement.

L’exposition de Boston, a déclaré Marisa Anne Bass, professeur d’histoire de l’art à l’Université de Yale, “fait partie d’une tendance plus large et importante dans la recherche sur l’art européen moderne, qui ne traite plus la récupération des femmes artistes comme une fin en soi mais vise plutôt de plus en plus à reconnaître le rôle central des femmes en tant qu’actrices, penseuses et créatrices. Donner aux femmes une représentation historique égale, ce n’est pas seulement répondre aux préoccupations du présent. Il s’agit aussi d’acquérir une meilleure compréhension du passé.