Pendant Covid, la plupart des gouvernements ont simplement donné de l’argent aux gens

Les chèques de relance de la loi CARES des États-Unis envoyés après le début de la pandémie ont été une étape historique, atteignant plus de 80% des Américains et aidant à sortir au moins temporairement des millions de personnes de la pauvreté. Mais les États-Unis étaient loin d’être le seul pays à donner rapidement de l’argent aux gens en réponse à la pandémie. Presque tous les pays du monde avaient une sorte de programme d’aide en espèces Covid-19, allant de petits programmes atteignant moins de 1 000 personnes dans des endroits comme la Belgique et le Gabon à des initiatives massives dans des pays comme l’Inde et le Japon.

On estime que 1,36 milliard de personnes – plus de 16% de la population mondiale – ont reçu une sorte d’aide en espèces contre Covid-19 lors du plus grand déploiement de transferts monétaires de l’histoire, alors que les gouvernements s’efforçaient de déployer un soutien social vital en un temps record, selon un Rapport de la Banque mondiale publié plus tôt ce mois-ci.

L’échelle mondiale des transferts était sans précédent ; dans certains pays, c’était la première fois qu’un transfert monétaire inconditionnel était tenté. C’était également la première fois que les travailleurs – pas seulement les enfants, les retraités ou d’autres personnes extérieures à la population active qui reçoivent plus souvent une aide en espèces – recevaient de l’argent sans conditions à cette échelle. Selon le rapport, les transferts ont «une valeur historique et symbolique» qui pourrait contribuer à dissiper l’idée (largement infondée) selon laquelle les transferts monétaires découragent le travail.

Mais fournir un tel soulagement rapide était intrinsèquement imparfait, à tel point qu’il est presque impossible de calculer le nombre exact de personnes dans le monde qui en ont bénéficié, étant donné que les paiements ont été suivis différemment selon les pays et que de nombreux gouvernements ne disposent pas de données précises sur la réception ou non des paiements. . Même les États-Unis ont eu du mal à fournir de l’argent aux personnes dont les revenus étaient trop faibles pour produire des déclarations de revenus. Ces obstacles étaient encore plus grands dans les pays les plus pauvres avec des systèmes bancaires moins développés et des populations plus rurales.

Malgré les inégalités mondiales et les problèmes logistiques mis en évidence par le rapport, l’ampleur des transferts monétaires reste incroyable pour des programmes d’assistance sociale déployés aussi rapidement. Pourtant, les succès et les échecs des différents gouvernements pour atteindre rapidement les personnes les plus nécessiteuses peuvent fournir des leçons vitales pour l’avenir, lorsque de tels programmes seront encore plus nécessaires en temps de crise et d’instabilité.

Les transferts monétaires reflètent les inégalités mondiales

Plus de 95 % des pays du monde ont offert une forme ou une autre de transferts monétaires, allant de programmes qui tentaient d’atteindre presque tout le monde à des programmes destinés uniquement aux résidents les plus pauvres à des programmes spécifiquement destinés aux familles avec enfants. L’étendue considérable des transferts monétaires et la disparité des ressources mondiales face à une menace sanitaire mondiale reflètent un monde qui s’est montré plus disposé à lutter contre la pauvreté avec de l’argent, en particulier dans les moments de crise extrême, mais qui reste profondément inégalitaire.

Ce soutien était vital à un moment où les gens avaient un besoin urgent de services de santé et où 8,8 % des heures de travail – l’équivalent de 255 millions d’emplois – ont été perdues dans le monde, soit quatre fois plus que lors de la crise financière de 2009. L’impact de Covid s’est fait sentir partout, mais les habitants des pays à revenu faible et intermédiaire ont été et continuent d’être les plus durement touchés sur le plan économique, entraînant une perte de revenus disproportionnée, la faim et l’extrême pauvreté. La vaccination contre le Covid-19 dans la majeure partie de l’Afrique reste faible ; au Nigéria, un pays de plus de 200 millions d’habitants, la couverture vaccinale est inférieure à 20 % en juillet 2022, un an et demi après le début des campagnes de vaccination aux États-Unis.

Dans le même ordre d’idées, l’aide en espèces reflétait les inégalités mondiales enracinées et le manque de fonds des gouvernements des pays à faible revenu. Les habitants des pays pauvres recevaient en moyenne des sommes beaucoup plus faibles, ce qui expliquait même la baisse du coût de la vie. Les pays à revenu élevé, comme les États-Unis et le Japon, ont donné en moyenne 525 dollars par personne, tandis que les habitants de pays comme le Togo et Madagascar, classés par la Banque mondiale comme à faible revenu, n’ont reçu en moyenne que 42 dollars. Les pays riches ont également atteint plus de personnes que les pays plus pauvres : 44 % de la population a été atteinte en moyenne dans les pays à revenu élevé, environ 25 % dans les pays à revenu intermédiaire et seulement 8 % dans les pays à faible revenu.

Nous ne connaîtrons pas tous les effets de la plupart de ces transferts monétaires sur la pauvreté mondiale, qui a considérablement augmenté pendant la pandémie (mais probablement pas autant qu’elle l’aurait fait), avant quelques années. La plupart des études préliminaires citées dans le rapport ont révélé que les transferts monétaires avaient des effets positifs mais ne pouvaient pas compenser entièrement la plupart des dégâts de la pandémie. D’autres encore ont trouvé des effets plus fortement positifs sur la santé, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté, tandis qu’une poignée d’études n’ont trouvé aucun effet (ou même quelque peu négatif). Selon le rapport, les habitants des États-Unis dépensaient généralement de l’argent pour les dépenses des enfants, le loyer et le remboursement de leurs dettes, tandis que les Indiens, selon des enquêtes du cabinet de conseil MicroSave et d’autres, dépensaient leur argent en grande partie pour la nourriture, le loyer et d’autres dépenses du ménage. éléments.

La logistique délicate des transferts d’argent rapides

La plupart des gouvernements ont été en mesure de déployer l’argent assez rapidement, mais ont dû faire face à des obstacles logistiques lorsqu’ils ont essayé d’identifier à qui donner de l’argent et comment. Certains étaient liés à la pandémie – comme la peur de tomber malade en allant à la banque – et d’autres étaient dus à des problèmes systémiques préexistants. Même aux États-Unis, 9 millions d’Américains éligibles au revenu n’ont reçu leurs premiers chèques CARES Act qu’en octobre 2020, principalement parce qu’ils étaient trop pauvres pour avoir produit des déclarations de revenus. Dans d’autres pays, les transferts monétaires numériques (via des téléphones ou des comptes bancaires) étaient également plus lents et plus difficiles d’accès pour les personnes qui n’avaient pas de déclarations de revenus ni de comptes bancaires.

Les pays ont utilisé une combinaison de systèmes existants et de nouvelles méthodes pour mettre en œuvre les transferts monétaires. Le Togo, un pays d’Afrique de l’Ouest d’environ 8 millions d’habitants, a atteint environ 10 % des personnes avec des transferts monétaires numériques. En raison de fonds limités, le gouvernement du Togo a ciblé ceux qui en avaient le plus besoin. Cela s’est fait en deux vagues : d’abord en versant des transferts monétaires numériques aux habitants des zones urbaines, puis aux habitants des zones rurales, dont les niveaux de revenu ont été identifiés par l’imagerie satellite – par exemple en examinant les toits et les matériaux routiers – et les données des téléphones portables. “Nous avons pu payer 140 000 personnes en quelques semaines”, a déclaré Michael Kayemba, directeur de l’innovation de GiveDirectly, une organisation à but non lucratif impliquée dans la deuxième phase. (Divulgation : j’ai déjà fait un don à GiveDirectly.) Ces nouvelles utilisations de la technologie leur ont permis d’atteindre les gens beaucoup plus rapidement que dans les efforts antérieurs à Covid. Par exemple, en Ouganda – qui n’avait pas ce système – il note qu’il a fallu cinq ans à GiveDirectly pour atteindre le même nombre de personnes.

Mais au Togo, seulement 50 % des individus et 77 % des ménages dans les zones rurales ont des téléphones – et un système basé sur l’argent mobile excluait évidemment ceux qui ne possédaient pas de téléphone. “Il s’agit soit de payer une partie, soit de ne pas pouvoir payer du tout”, a déclaré Kayemba, illustrant certains des choix difficiles que les gouvernements et autres acteurs ont dû faire pendant la crise.

Alors que l’Inde disposait d’un système existant de transferts monétaires liés à l’emploi et aux retraites, les transferts Covid-19 étaient en fait les premiers transferts monétaires inconditionnels en Inde, a déclaré Anmol Somanchi, étudiant diplômé en économie à la Paris School of Economics. Les transferts à grande échelle de l’Inde aux femmes ont été envoyés début avril 2020.

Mais environ la moitié des femmes en Inde, dont environ 176 millions de femmes pauvres, n’avaient pas le bon type de compte bancaire pour même être prises en compte pour les transferts. Et sur les 200 millions de bénéficiaires cités dans l’étude de la Banque mondiale, seuls les deux tiers environ ont effectivement reçu l’argent, m’a dit Somanchi. Une partie du problème réside dans la logistique bancaire. Dans une enquête nationale auprès des ménages sur la protection sociale en cas de pandémie, Anurodh Giri et Kritika Shukla de MicroSave ont appris que certaines personnes n’avaient pas reçu l’argent en raison de comptes bancaires inactifs. Dans certains cas, les personnes peuvent avoir reçu l’argent mais ont déclaré ne pas l’avoir reçu parce qu’elles ignoraient qu’elles l’avaient reçu ou parce que les banques retiraient automatiquement les fonds pour le remboursement du prêt. Beaucoup de ceux qui ont reçu de l’argent n’ont pas retiré les transferts en espèces par peur de la maladie ou de la brutalité policière pendant le verrouillage strict de l’Inde ; les banques ne les laissent pas entrer pour des retraits de petite valeur ; ou la nécessité de longues promenades à la banque.

Les transferts dans le monde étaient, en moyenne, 70 % plus élevés que les transferts antérieurs à Covid et touchaient beaucoup plus de personnes dans le monde, mais souvent ils n’étaient toujours pas suffisants pour répondre aux besoins supplémentaires causés par la maladie et le chômage. “500 roupies [about $7] pendant un mois et demi pour une famille moyenne de cinq personnes, ce n’est rien », a déclaré Himanshu, professeur d’économie à l’Université Jawaharlal Nehru, à LiveMint en avril 2020. Même dans un pays où la moitié des gens vivent avec moins de 3,20 dollars par jour, cela l’aide en espèces (fournie en trois tranches de 500 roupies chacune) n’était pas suffisante pour couvrir les besoins des gens pendant des mois.

Heureusement, les gens n’avaient pas à vivre uniquement d’argent liquide. Presque tous les pays ont également mis en place une forme d’assistance en nature telle que des rations ou des repas scolaires, ainsi que des programmes qui peuvent soutenir le travail par le biais de mesures telles que les subventions salariales. L’Inde, par exemple, a élargi ses paiements de main-d’œuvre, son programme de gaz de cuisine gratuit et ses rations alimentaires gratuites. Les programmes de secours globaux de l’Inde semblaient atteindre les ménages à faible revenu aussi efficacement qu’ils atteignaient les ménages à revenu élevé.

Comment la trésorerie peut-elle amortir les chocs futurs ?

Pour répondre rapidement aux futures pandémies ou autres crises, les pays peuvent dès maintenant mettre en place leurs systèmes de protection sociale, y compris les transferts monétaires.

Partout dans le monde, des programmes ou des registres qui existaient déjà et se sont développés pendant le Covid-19 ont pu fournir de l’argent et des services plus rapidement que ceux qui ont été créés pendant la pandémie. Aux Philippines, ceux qui étaient déjà inscrits dans un registre social pour un programme existant ont reçu leurs paiements dans les 13 jours, contre plus de trois mois pour ceux qui ont dû s’inscrire manuellement. Le système de transfert alimentaire en nature de l’Inde a probablement atteint plus de ses destinataires que l’aide en espèces, a déclaré Somanchi, car il fonctionnait depuis plus de 30 ans. Les gens savaient que le transfert de nourriture avait lieu et ce qu’ils étaient censés recevoir ; il y avait confusion autour du type de comptes bancaires nécessaires et chevauchement avec d’autres systèmes de trésorerie pour le nouveau programme de trésorerie.

Kayemba était optimiste sur le fait que les gouvernements pourront maintenir les systèmes numériques à l’avenir alors que de plus en plus de personnes obtiennent des téléphones portables, tout en atténuant les risques de sécurité des données et de fraude. À mesure que la technologie continue de s’améliorer, des pays comme le Togo qui ne disposent pas de registres sociaux existants pourront plus facilement fournir de l’argent mobile aux personnes qui en ont le plus besoin.

Une fois qu’un système de haute qualité – numérique ou manuel – est mis en place, il est beaucoup plus facile de l’utiliser rapidement à l’avenir. « Il était crucial que le gouvernement mette en place une forme de transfert monétaire », a déclaré Somanchi. Les transferts monétaires accordés à une échelle sans précédent semblent avoir atténué certains des pires effets de la pandémie – sur la santé, la faim et la pauvreté – dans le monde. Même imparfaite, la réponse au Covid-19 montre ce que les gouvernements peuvent faire, et la prochaine fois qu’une crise éclate, comment ils peuvent faire encore mieux.