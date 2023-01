Pendant ce temps, Brexit: les doutes amènent les électeurs là où les partis ne suivront pas

Oe Brexit a peut-être été chassé des gros titres ces derniers mois par la crise du coût de la vie et le chaos à Westminster, les plaques tectoniques de l’opinion publique sur cette question profondément clivante ont tranquillement changé.

Les partis d’opposition ont hésité à blâmer le Brexit pour les malheurs du Royaume-Uni, mais le scepticisme des électeurs à l’égard du projet a augmenté au cours des 18 derniers mois, alors que les perspectives économiques se sont assombries.

Comme l’a dit l’expert en élections, le professeur John Curtice dans un article de blog la semaine dernière, “plutôt que de ressembler à un ‘fait accompli’ incontesté, le Brexit apparaît désormais comme un sujet sur lequel un nombre important d’électeurs a changé d’avis”.

Fondamentalement, son analyse montre que le changement a été principalement motivé non pas par des changements dans la composition de l’électorat – avec des électeurs plus jeunes qui arrivent à maturité, par exemple – mais par des départs qui changent d’avis.

À l’automne 2022, alors que le désastreux poste de Premier ministre de Liz Truss exacerbait les inquiétudes concernant l’état de l’économie, le soutien à la réintégration dans l’UE était passé à 57 %, contre 43 % préférant rester en dehors, selon un sondage de sondages réalisé par la recherche sociale NatCen.

Cela a marqué un revirement significatif par rapport à la mi-2021, lorsque 52% voulaient rester à l’extérieur et 48% pour rejoindre – la même marge que lors du référendum cinq ans plus tôt.

Néanmoins, de nombreux analystes politiques affirment que Keir Starmer et le leader de la Lib Dem, Ed Davey, ont de bonnes raisons de ne pas placer les lacunes du Brexit au premier plan.

Luke Tryl, le directeur du groupe de réflexion More in Common, qui organise fréquemment des groupes de discussion, a confirmé que lui et ses collègues avaient entendu un nombre croissant d’anciens Brexiters qui avaient perdu la foi.

« Cela a tendance à prendre deux formes : d’une part, nous avons tous ces problèmes et nous pourrions nous en passer ; et puis il y a un autre sentiment, qui a tendance à être un peu plus grincheux, qui est que cela aurait pu être bien fait mais que les politiciens l’ont bouffé », a-t-il déclaré.

Pourtant, il a déclaré qu’après avoir vécu la tourmente politique peu édifiante de 2016-19, lorsque le Brexit a préoccupé les politiciens du pays à l’exclusion de presque tout le reste, de nombreux électeurs étaient réticents à voir le Brexit revenir en tête de l’agenda.

Il a décrit “l’horreur sur les visages des gens – et vous pouvez littéralement la voir sur les visages des gens dans les groupes de discussion – lorsque vous parlez de revenir aux débats sur le Brexit”, ajoutant : “La principale raison pour laquelle ils ne veulent pas toucher à la ‘rejoindre’ Le truc, c’est qu’ils pensent que ce serait quatre ans de plus quand c’est tout ce dont nous parlerions.

Alors que les travaillistes ont 20 points d’avance dans les sondages et que l’attention du public se concentre sur l’état de l’économie et des services publics, le professeur Rob Ford de l’Université de Manchester a déclaré que la réticence de Starmer à se concentrer sur le Brexit était compréhensible.

“C’est un pays avec une collection assez importante d’incendies de bennes à ordures en cours, ici même, dans la politique intérieure”, dit-il. “Certains d’entre eux sont contribués par le Brexit, oui, mais la réintégration est un projet à long terme.”

Même les Lib Dems, dont le cœur est fermement ancré dans l’UE, estiment qu’il n’y a pas grand-chose à gagner à utiliser le précieux temps d’antenne pour attaquer le Brexit, alors que le public est plus concentré sur des crises plus immédiates – et déjà très réceptif à l’argument selon lequel le le gouvernement est à blâmer.

Ford, qui est le co-auteur du livre Brexitland, sur la politique de sortie de l’UE, affirme que tout projet de rejoindre maintenant risquerait de toute façon de se heurter à un mur de briques à Bruxelles.

« Les dirigeants de l’UE ne sont pas stupides. Ils n’ont pas oublié à qui ils ont eu affaire ces trois dernières années. Ils ne nous laisseront jamais entrer tant que les travaillistes et les conservateurs ne se seront pas engagés à le faire », a-t-il déclaré.

Il pense que le soutien à la réintégration devrait s’établir à peut-être 70-75% et avoir le soutien des directions des deux principaux partis, avant que l’UE ne risque d’investir un capital politique précieux dans des négociations qui pourraient être annulées par un changement de gouvernement.

Une découverte de la récente recherche More in Common aide également à faire la lumière sur les raisons pour lesquelles les politiciens de l’opposition ne se précipitent pas pour promettre de rejoindre.

Dans un sondage réalisé juste avant Noël, 34% des électeurs ont déclaré qu’ils seraient plus enclins à soutenir le Parti travailliste si le parti préconisait l’inversion du Brexit, contre 30% qui ont dit moins probable.

Pourtant, parmi ceux qui ont voté conservateur en 2019 – les électeurs potentiels sur lesquels l’équipe de Starmer se concentre – seuls 16% ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles de soutenir un parti travailliste promettant de rejoindre, tandis que 48% ont dit moins probable.

Le professeur Paula Surridge, de l’Université de Bristol, a déclaré que les travaillistes seraient très désireux de ne pas s’aliéner les électeurs mêmes qu’ils espéraient gagner – mais là où l’opinion publique mène, les politiciens pourraient éventuellement suivre.

“L’essentiel pour les travaillistes, c’est qu’il n’y a pas besoin de crier dessus pour le moment”, a-t-elle déclaré. “Il y a un sentiment que, eh bien, les électeurs tireront leurs propres conclusions à ce sujet, et il pourrait y avoir un peu d’espace plus tard.”