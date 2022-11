Pendant 36 ans sous le régime oppressif de l’Iran, j’ai vécu une vie qui n’était pas la mienne

Cet article à la première personne est l’expérience d’Atena Barforoushi, chef et militante à Montréal. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Je n’ai pas seulement dû couvrir mes cheveux et mon corps en Iran. J’ai dû cacher ma voix, mes rêves et ma féminité – depuis mon enfance jusqu’à mon départ du pays à 36 ans.

Aîné d’une fratrie de trois, je suis né en 1978. Juste un an avant la révolution islamique.

Je me souviens de moments de ces premières années. Quand j’avais environ quatre ans, ma mère m’a emmené dans un petit parc en face de chez nous dans une rue calme de la ville de Babol. Ma mère ne portait pas encore le hijab, et je me souviens qu’elle m’a serré dans ses bras et qu’elle a couru dans notre maison quand elle a entendu quelqu’un passer.

J’étais avec elle quand elle a été interpellée par la police des mœurs dans les années qui ont suivi, pour avoir porté des nylons ou parce que son foulard était trop fin. Une fois, elle a été forcée d’acheter des chaussettes plus épaisses avant que la police ne la laisse partir.

Atena Barforoushi est née et a grandi dans la petite ville de Babol en Iran. (Soumis par Atena Barforoushi)

J’ai senti mon cœur se briser les milliers de prisonniers politiques exécutés en 1988 . J’ai entendu les conversations inquiètes de mes parents au sujet d’amis ou de collègues portés disparus, certains exécutés. C’était un traumatisme que je n’ai pas compris jusqu’à ce qu’un personnage clé des exécutions soit condamné en Suède au printemps dernier.

Après tant d’années, j’ai encore pleuré et pleuré.

Le traumatisme de grandir sous ce régime peut apparaître n’importe où. Lorsque j’ai participé à une randonnée à vélo autour de l’île de Montréal l’été dernier, j’ai dit à un ami qu’à la maison, je n’avais pas le droit de faire du vélo depuis l’âge de neuf ans. J’ai pensé à me faire prendre par la police à l’adolescence, alors que j’avais emprunté le vélo de mon cousin pour faire un tour. Non seulement j’ai été puni par la police des mœurs, mais j’ai aussi été puni par ma famille.

Le corps des femmes doit être couvert. Ils stimulent les hommes ! C’était toujours la raison invoquée.

Mes frères cadets pouvaient sortir avec des amis, avoir des copines, quitter la maison, faire des soirées pyjamas, voyager — autant d’activités auxquelles je ne pouvais pas participer. Chaque fois que je me plaignais, j’entendais toujours la même réponse : ce sont des garçons, et toi pas autorisé en tant que fille.

À l’intérieur de la maison, la vie d’Atena était remplie de couleurs. (Soumis par Atena Barforoushi)

Mes frères m’ont dit qu’ils voulaient ce qu’il y avait de mieux pour moi lorsqu’ils essayaient de contrôler ce que je portais, qui je voyais et où j’allais. Ils ont dit qu’ils ne voulaient pas que j’aie des ennuis – mais ils ont été influencés par un lavage de cerveau religieux et discriminatoire venant des écoles, des médias et de la société dans son ensemble. La récitation de prières et la lecture de textes religieux étaient obligatoires. Nous devions chanter “Mort à l’Amérique, à Israël et à l’Europe” tous les jours – le régime créant des ennemis imaginaires pour nous maintenir déconnectés du monde.

Vrai soi confiné à la maison

Ma vie en Iran en tant qu’adolescente a été remplie de jours sombres. Même nos vêtements devaient être sombres. À l’école, ils ont vérifié nos chaussures et nos chaussettes pour les couleurs. Nous n’avions pas le droit d’écouter de la musique, de danser ou de chanter. Les hommes nous taquinaient librement pendant que nous passions.

Et la police de la moralité était partout – nous harcelant pour le hijab, ou pour avoir parlé et ri avec nos amis sur le chemin du retour de l’école.

Comme tant d’autres, j’ai été contraint de vivre une double vie. Mon amour de la musique, de la mode et de la couleur était confiné à la maison. En public, je devais faire semblant d’être quelqu’un d’autre.

Quand Atena Barforoushi sortait à l’adolescence, elle devait porter des vêtements sombres et se couvrir les cheveux. (Soumis par Atena Barforoushi)

J’ai été emprisonné pour la première fois à 14 ans. J’étais à la fête d’un ami et la police est entrée par effraction, nous a battus et nous a détenus pendant trois nuits parce que des filles et des garçons étaient là. J’ai été puni de 75 coups de fouet – cinq pour moi et le reste payé comme une amende par mes parents.

Après cela, la vie est devenue encore plus sombre à Babol. J’avais l’impression d’être sous une loupe partout. Je n’avais pas le droit d’aller seul quelque part.

Un an plus tard, j’ai de nouveau été arrêté alors que je séchais les cours pour voir une exposition d’art – mais mon délit était de marcher avec un ami masculin. J’ai dû signer un papier disant que nous avions l’intention de nous marier pour que je sois libéré.

Je sentais que j’avais besoin d’étudier dans une autre ville pour vivre avec une certaine liberté. Au début, c’était excitant de vivre seul et d’étudier à Mashhad, loin de Babol. Mais la ville et l’université étaient très religieuses, et cela s’est vite senti suffocant et terrifiant.

Les filles devaient s’asseoir derrière les hommes, ce qui était humiliant et rendait la vue difficile. Et j’ai été arrêté à nouveau, juste parce qu’un camarade de classe m’a emmené avec trois autres étudiants dans sa voiture. J’ai passé des jours dans une pièce avec des personnes arrêtées pour des crimes graves parce que je n’avais pas donné à la police les coordonnées de mes parents. J’ai vendu un collier en or que je portais en guise de paiement pour être libéré.

Atena Barforoushi le jour où elle a obtenu son diplôme universitaire. (Soumis par Atena Barforoushi)

J’ai obtenu mon diplôme et j’ai occupé différents emplois, mais j’ai été licencié plusieurs fois pour ne pas avoir suivi leurs codes islamiques. J’ai travaillé comme professeur de lycée et j’ai vu des étudiants se concentrer non pas sur leurs études mais sur la façon d’éviter toutes les restrictions qui leur étaient imposées, comme je l’avais fait. Je les ai vus tomber parfois dans la drogue ou dans des relations nocives. Beaucoup voyaient peu d’espoir dans leur avenir.

Après quatre ans d’enseignement, j’ai été licenciée pour ne pas avoir porté un hijab approprié.

Pendant des décennies, j’ai vécu dans un pays rempli de méfiance, de séparation, de meurtres suspects et d’exécutions. Un pays qui voulait tuer l’espoir et le bonheur de son peuple — son avenir devenant de plus en plus sombre. Quiconque protestait ou critiquait les autorités était considéré comme anti-religieux, anti-système et anti-révolutionnaire, et la peine était l’exécution, l’emprisonnement et la torture.

J’étais parmi les manifestants en 2009 quand nous avons rempli les rues dénoncer des résultats électoraux dont nous savions qu’ils devaient être frauduleux. Une femme à côté de moi a été battue et je me suis enfuie pour trouver un refuge. C’était l’une des choses les plus effrayantes que j’ai pu voir. Plus tard, des camions de pompiers ont lavé le sang de la rue. Cela m’a rendu malade et déprimé — et j’ai ouvert un dossier d’immigration pour déménager au Canada la même année. Mais je me suis promis que je serais une voix pour mon peuple chaque fois que ce sera nécessaire.

Atena Barforoushi a assisté à de nombreuses manifestations au Canada pour dénoncer la mort de Mahsa Amini et le traitement réservé aux manifestants par l’Iran. (Soumis par Atena Barforoushi)

Quand je suis arrivée au Canada en 2014 et que j’ai senti le vent souffler dans mes cheveux dehors, j’ai eu peur d’avoir oublié mon foulard à la maison. Mais alors je me souvenais où j’étais, et cette sensation m’a vraiment fait ressentir la liberté que j’avais ici.

Lors de joyeux festivals d’été, je pouvais danser, m’habiller et être moi-même. Et j’ai vu l’humanité, la gentillesse et l’amour dans les sourires des gens autour de moi. Je ne me sentais pas un étranger parmi eux. J’ai rencontré de bons amis que j’ai invités chez moi pour découvrir la cuisine et la culture iraniennes.

Cuisiner de la nourriture iranienne était comme une thérapie pour moi. Cela m’a permis de rester en contact avec mes racines et les souvenirs de mon ancienne vie, tout en me connectant avec les gens de ma nouvelle maison. J’ai appris, à une table remplie de nourriture iranienne, qu’aucun pays, religion, culture ou couleur de peau ne devrait séparer une personne d’une autre. Que peu importe votre origine, nous partageons tous le même langage d’amour.

Atena Barforoushi prend la parole lors d’une manifestation dénonçant les actions du régime iranien. (Soumis par Atena Barforoushi)

Pendant la pandémie, j’en ai appris davantage sur le sort des gens du monde entier – le traitement réservé par le Canada aux peuples autochtones, la lutte des filles afghanes, la guerre en Ukraine – et j’ai vu que nous étions tous dans une même lutte humanitaire.

Il y a encore des filles et des familles entières chez nous qui vivent en noir et blanc. Ceux qui ont vécu le sanglant mois de novembre 2019, la destruction du vol 752 et l’oppression à laquelle sont confrontés les manifestants aujourd’hui. Pour les Iraniens et partout ailleurs, nous avons besoin de plus de compassion dans ce monde. Je travaille maintenant pour aider à établir ces liens.

