« Nous remercions Dieu pour sa grâce incroyable. Il nous a donné le courage d’avancer il y a tant d’années. Et la sagesse de se retirer », a déclaré Pence. « Mes chers collègues républicains, merci pour votre gentillesse, votre soutien et vos prières au cours de ces nombreuses années. Alors que nous rentrons chez nous en Indiana, permettez-moi de vous assurer que nous repartons d’ici avec optimisme et foi. Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve. Mais nous savons qui détient l’avenir, et avec une foi en lui et une confiance sans limites en vous tous, nous savons que les meilleurs jours pour l’Amérique et pour notre allié le plus cher pour Israël sont encore à venir. »

Il n’y avait aucune trace d’abandon de Pence dans les remarques préparées par ses assistants et distribuées hier aux journalistes. Et les responsables du RJC ont déclaré qu’ils n’avaient aucune indication que Pence était sur le point de faire cette annonce. Ce fut, selon Fred Zeidman, un des principaux donateurs du Parti républicain présent, un « choc total ». La foule, a noté Zeidman, « l’a traité avec tout le respect qu’il mérite. Quel mensch.

Pence a eu du mal à collecter des fonds et à gagner du terrain dans les sondages alors qu’il bâtissait une campagne sur les valeurs religieuses conservatrices et une rupture continue avec Donald Trump à la suite des événements du 6 janvier. Il ne disposait que de 1,2 million de dollars en espèces à la fin de l’année. le mois dernier, soit à peu près l’équivalent de ce qu’il avait dépensé mensuellement au cours du trimestre précédent, selon un récent dossier déposé auprès de la Commission électorale fédérale.

Et même s’il avait satisfait aux critères de vote du Comité national républicain pour une invitation au débat primaire du 8 novembre à Miami, il n’avait pas encore atteint le seuil des 70 000 donateurs individuels et ne disposait que de neuf jours supplémentaires pour le faire.

L’annonce de Pence intervient alors que tous les principaux candidats, dont Trump, se sont réunis pour la conférence de trois jours. DeSantis, qui a immédiatement suivi Pence, n’a pas reconnu l’annonce sur scène, mais l’a fait dans une déclaration après coup. Nikki Haley, dont la campagne a rivalisé avec celle de Pence dans le passé, a pris quelques instants pour féliciter l’ancien vice-président avant ses remarques.

«C’est un bon homme de foi. C’est un bon homme de service. Il s’est battu pour l’Amérique et pour Israël, et nous lui devons tous une dette de gratitude », a déclaré Haley.

Pence avait largement concentré sa campagne sur l’Iowa, un État riche en électeurs religieux avec lesquels il espérait se connecter. Ses conseillers ont insisté dès la semaine dernière sur le fait qu’il resterait en campagne jusqu’à l’Iowa et auraient préparé un voyage dans l’Iowa pour la semaine prochaine. Mais le parti évangélique Pence a eu du mal à gagner du terrain, loin derrière Trump et ses autres rivaux.

Pence a toujours eu un chemin difficile. L’ancien vice-président cherchait à attirer les électeurs non alignés sur Trump qui appréciaient la position qu’il avait adoptée le 6 janvier. Mais il était également lié à la Maison Blanche de Trump où il a servi. Les électeurs pro-Trump n’avaient guère intérêt à le soutenir et nombre de ceux qui s’opposaient à l’ancien président ne l’ont jamais non plus considéré comme faisant partie de leur camp.