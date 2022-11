Pence soutient Kemp du GOP alors que le démocrate Abrams frappe Medicaid

CUMMING, Géorgie (AP) – L’ancien vice-président Mike Pence est monté sur scène mardi en Géorgie pour renforcer les principaux arguments du gouverneur Brian Kemp en faveur de sa réélection contre le challenger démocrate Stacey Abrams, affirmant que Kemp a été bon pour l’économie géorgienne et Abrams est doux avec le crime.

«Personne dans l’histoire de la Géorgie n’a fait plus pour créer des emplois, réduire les impôts, restaurer la raison dans vos écoles, mettre les criminels derrière les barreaux, protéger les enfants à naître et garantir toutes les libertés données par Dieu inscrites dans la Constitution des États-Unis que le gouverneur Brian. Kemp », a déclaré Pence à environ 150 personnes à Cumming, qui fait partie d’une ceinture de banlieues d’Atlanta dominées par les républicains, clé de la réélection de Kemp.

Abrams, qui a perdu de justesse contre Kemp il y a quatre ans, a utilisé le swing géorgien de Pence pour amplifier sa critique de longue date du refus de Kemp d’étendre le programme d’assurance maladie Medicaid. Elle se tenait devant un grand hôpital d’Atlanta qui a fermé définitivement ses portes lundi à minuit et a noté que Pence, en tant que gouverneur de l’Indiana, avait adopté l’expansion de Medicaid même si cela faisait partie de la refonte de l’assurance maladie des démocrates en 2010.

La visite de Pence, ainsi que les apparitions ultérieures cette semaine du gouverneur de l’Arizona Doug Ducey et de l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, mettront en lumière la campagne de Kemp dans les derniers jours du vote par anticipation et avant ce que le GOP espère être une vague de scrutins le jour du scrutin.

Mais l’apparition de l’ancien vice-président met également en lumière la corde raide des républicains de Géorgie dans l’assemblage d’une coalition gagnante d’électeurs toujours fidèles à l’ancien président Donald Trump et aux traditionalistes républicains tout en attirant les modérés vers le GOP.

Kemp et Pence se sont tous deux opposés à Trump après l’élection présidentielle de 2020 lorsqu’ils ont refusé d’aider le président vaincu à bloquer la certification de la victoire du démocrate Joe Biden. Le circuit de campagne de mi-mandat de Trump a exclu la Géorgie, où sa présence en 2020 et avant les deux tours de scrutin de janvier 2021 au Sénat a finalement été considérée comme préjudiciable aux républicains.

Kemp a prononcé un discours de quatre minutes réduit à son message essentiel – que l’économie géorgienne a prospéré après avoir décidé de lever les restrictions pandémiques, tandis qu’Abrams est disqualifiée parce qu’elle ne soutient pas suffisamment la police.

“Nous avons fait du bien en ce jour parce que nous avons dit non à Stacey Abrams”, a déclaré Kemp, s’exprimant sur le parking d’un bar à cigares dans le comté fortement républicain de Forsyth.

“Nous vous écoutions, et parce que nous avons fait cela, nous avons une économie incroyable”, a déclaré Kemp. “Nous avons le plus grand nombre de personnes travaillant dans l’histoire de l’État, le taux de chômage le plus bas de l’histoire de l’État.”

Pence a lancé que « Stacey Abrams est peut-être le candidat le plus faible en matière de criminalité dans l’histoire de la Géorgie », après qu’Abrams, lors d’un débat dimanche, ait rejeté l’approbation de Kemp par plus de 100 shérifs. Elle a dit qu’elle ne faisait pas partie d’un “bon vieux club de garçons” et a déclaré “Je n’ai pas 107 shérifs qui veulent pouvoir retirer les Noirs de la rue, qui veulent pouvoir se passer de responsabilité”. avant de revenir en arrière et de dire “Je ne crois pas que tous les shérifs veulent ça.”

Pence, dans un mouvement républicain commun cette année, a lié Abrams à un Biden impopulaire.

“Si elle retrouve son chemin dans la maison d’État en tant que gouverneure, elle s’alignera parfaitement sur l’agenda raté de Biden-Harris”, a déclaré Pence.

À Atlanta, Abrams se tenait devant le centre médical d’Atlanta juste à l’est du centre-ville alors qu’une grue abaissait un panneau de l’immense installation qui fermait définitivement ses portes du jour au lendemain, laissant le métro d’Atlanta avec un seul centre de traumatologie de haut niveau.

“Nous avons perdu plus d’hôpitaux sous ce seul gouverneur que la plupart des États n’en ont perdu au cours des dernières décennies”, a déclaré Abrams, accusant Kemp d’avoir laissé des milliards d’argent fédéral inexploités parce qu’il a refusé d’étendre Medicaid.

“Brian Kemp sape, démantèle et nuit de manière agressive à la fourniture de soins de santé dans l’État de Géorgie”, a déclaré Abrams.

La Géorgie reste l’un des 12 États, presque tous dominés par les républicains, qui n’ont pas élargi Medicaid. Abrams a souligné que Pence et Christie ont tous deux élargi Medicaid en tant que gouverneurs et que Ducey a fait campagne sur la promesse d’abroger l’expansion de l’Arizona pour ensuite céder une fois qu’il a pris ses fonctions et “vu que cela fonctionnait”.

Kemp, a-t-elle dit, “est si indifférent à la santé et au bien-être du peuple géorgien qu’il préfère s’en tenir à une idéologie déconcertante qui n’est pas partagée par ses collègues républicains”.

Abrams a fait de l’expansion de Medicaid une pièce maîtresse de son offre de 2018 contre Kemp et a renouvelé sa campagne en lançant sa campagne de 2022 dans une ville du sud-ouest de la Géorgie où un hôpital a fermé ses portes en 2021. Medicaid est un programme conjoint état-fédéral utilisé pour fournir une assurance aux personnes à faible revenu. Américains et subventions aux hôpitaux qui les soignent.

“Nous perdons de l’argent parce qu’il l’envoie littéralement dans le New Jersey, à New York, en Californie, les États qu’il semble insulter”, a déclaré Abrams. “C’est comme si un camion de Brink’s reculait vers l’État de Géorgie avec 12 milliards de dollars dedans, et Brian Kemp disait de le donner à d’autres personnes.”

La démonstration de force du GOP de mardi n’incluait visiblement pas le candidat républicain au Sénat Herschel Walker, qui a été poursuivi par de multiples allégations selon lesquelles il aurait payé et fait pression sur deux femmes pour qu’elles se fassent avorter, en opposition aux opinions anti-avortement qu’il a exprimées en tant que candidat. Kemp a pendant des semaines éludé les questions sur Walker, disant seulement qu’il essaie de mener “tout le ticket” vers la victoire. Walker a fait campagne seul mardi.

Un assistant de Walker a déclaré mardi qu’il ne savait pas s’il y avait eu des contacts entre la campagne et l’équipe de Pence, mais il a ajouté que la fermeture de la tournée en bus de Walker était prévue depuis des semaines. Lorsque Pence est arrivé en Géorgie fin 2020, il a fait campagne conjointement avec les Sens de l’époque. Kelly Loeffler et David Perdue, qui ont tous deux perdu des éliminatoires.

Barrow rapporté d’Atlanta

Jeff Amy et Bill Barrow, Associated Press