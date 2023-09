Pence s’insurge contre le « chant des sirènes du populisme » de Trump alors qu’il tente de dynamiser sa campagne 2024

MANCHESTER, NH (AP) — L’ancien vice-président Mike Pence a présenté les élections de 2024 comme un combat pour l’avenir du conservatisme et de son parti en appelant ses compatriotes républicains à rejeter le « chant des sirènes du populisme » défendu par l’ancien président Donald Trump et son parti. suiveurs.

« Si le nouveau populisme de droite s’emparait et guidait notre parti, le Parti républicain que nous connaissons depuis longtemps cesserait d’exister et le sort de la liberté américaine serait mis en doute », a déclaré Pence mercredi après-midi dans ce que sa campagne a qualifié d’important. discours prononcé au New Hampshire Institute of Politics du Saint Anselm College.

Le plaidoyer de Pence arrive à un moment critique pour sa campagne, qui peine à prendre de l’ampleur depuis son lancement. Quatre mois avant les caucus de coup d’envoi de l’Iowa, Trump reste le favori incontesté de la course, tandis que Pence obtient toujours un chiffre à un chiffre dans les sondages. Pence, qui a servi pendant quatre ans en tant que fidèle adjoint de Trump, a tenté de se présenter comme le candidat le plus conservateur dans un camp républicain très peuplé. Mais il défend des politiques qui sont tombées en disgrâce auprès de nombreux électeurs républicains qui ont adopté la rhétorique contestataire de Trump, ses politiques commerciales protectionnistes et sa vision du monde isolationniste.

« Si nous voulons vaincre Joe Biden et redresser l’Amérique, le Parti républicain doit être le parti du gouvernement limité, de la libre entreprise, de la responsabilité fiscale et des valeurs morales traditionnelles », a soutenu Pence dans son discours. Il a comparé le populisme ascendant de la droite – généralement défini comme une focalisation sur les plaintes des gens ordinaires à l’égard du grand gouvernement et des soi-disant élites – au progressisme de la gauche, les qualifiant de « compagnons de voyage sur le même chemin vers la ruine ».

Pence, qui a rompu avec Trump avant la prise du Capitole le 6 janvier 2021 et a refusé de soutenir ses efforts visant à annuler les résultats des élections de 2020, a poursuivi la posture plus agressive qu’il a adoptée ces dernières semaines. Il s’en est pris nommément à plusieurs reprises à l’ancien président.

Il a plaisanté en disant que le Parti républicain « n’a pas commencé sur une escalier dorée en 2015 », une référence au lancement de la campagne de Trump à New York, et a soutenu que l’ancien président a abandonné les principes conservateurs sur lesquels il s’était présenté lorsque Pence était son candidat à la vice-présidence en 2016. .

«Lorsque Donald Trump s’est présenté à la présidence en 2016, il a promis de gouverner en conservateur. Et ensemble nous l’avons fait. Mais il est important que les républicains sachent que lui et ses imitateurs lors de cette primaire républicaine ne font pas une telle promesse aujourd’hui », a déclaré Pence. « La vérité est que Donald Trump, ainsi que ses imitateurs, sonnent souvent comme un écho des progressistes qu’ils cherchent à remplacer. »

« La faction grandissante remplacerait notre foi dans un gouvernement limité et dans les valeurs traditionnelles par un programme assemblé à partir de rien d’autre que des griefs personnels et une indignation performative », a-t-il ajouté.

Trump, répondant sur son site Truth Social, a accusé Pence d’être passé du « côté obscur » après avoir seulement parlé en bien de lui pendant des années.

« Ses conseillers l’ont entraîné sur une très mauvaise voie ! » a déclaré Trump.

« Le mouvement conservateur et le Parti républicain ont changé pour le mieux, et personne ne veut que cela redevienne comme avant », a ajouté le conseiller de Trump, Jason Miller.

Le changement idéologique reflète en partie l’évolution démographique, le Parti républicain étant de plus en plus devenu un parti de la classe ouvrière, tandis que les Démocrates ont attiré des électeurs ayant fait des études universitaires. Le populisme de droite est également en hausse en Europe et dans le monde en réponse à des facteurs tels que la mondialisation et les migrations de masse.

Pence, dans son discours, a appelé à un changement de cap, accusant Trump et ses partisans d’abandonner les alliés américains à l’étranger avec des politiques isolationnistes et d’ignorer la dette nationale.

Au-delà de Trump, il a critiqué le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui arrive en deuxième position, pour avoir utilisé « le pouvoir de l’État pour punir une entreprise pour avoir adopté une position politique avec laquelle il n’était pas d’accord » dans sa querelle en cours avec Disney, l’un des plus grands. employeurs de l’État. Et il a attaqué l’entrepreneur technologique Vivek Ramaswamy, devenu un punching-ball favori à mesure qu’il progresse dans les sondages, pour ses déclarations passées sur l’augmentation des droits de succession.

Pence a également accusé Trump et ses « imitateurs » d’avoir tenté « d’éroder de manière flagrante nos normes constitutionnelles », faisant référence à l’appel de Trump l’année dernière à « l’abrogation de toutes les règles, réglementations et articles, même ceux trouvés dans la Constitution » en raison de ses fausses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées.

« Vous savez qu’il existe déjà un parti favorable à l’apaisement à l’étranger. Il existe déjà un parti qui ignorerait notre dette nationale », a déclaré Pence, ajoutant que ce n’était « pas du conservatisme. C’est le républicanisme qui donne la priorité au pouvoir plutôt qu’aux principes.»

Au lieu de cela, Pence a salué à plusieurs reprises l’exemple du président Ronald Reagan, affirmant que le parti doit revenir à son modèle de gouvernement limité, de défense nationale forte et de valeurs sociales traditionnelles, y compris une farouche opposition au droit à l’avortement.

Les républicains sont confrontés à un « moment pour choisir », a-t-il déclaré, faisant référence à un célèbre discours de Reagan. « L’avenir de ce mouvement, de ce grand parti, appartient à l’un ou à l’autre – pas aux deux. C’est parce que le fossé fondamental entre ces deux factions est insurmontable.»

Le discours précède le deuxième débat présidentiel du GOP, qui se tiendra en Californie à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan.

Pence a axé une grande partie de sa campagne sur sa réussite dans l’Iowa, qui accueillera la première course à l’investiture des Républicains en janvier prochain. Mais il a également passé beaucoup de temps à faire campagne dans le New Hampshire et la Caroline du Sud, qui votent également par anticipation. Le Collège Saint Anselme est depuis longtemps un lieu populaire auprès des candidats pour prononcer des discours majeurs.

___ Colvin a rapporté de New York.

Jill Colvin et Robert F. Bukaty, Associated Press