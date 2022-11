Pence répond à la candidature de Trump à la réélection

L’ancien vice-président américain affirme que les républicains auront “de meilleurs choix” en 2024

Les électeurs américains aimeraient voir “nouvelle direction” en regardant l’élection présidentielle américaine de 2024, l’ancien vice-président Mike Pence a déclaré. Son commentaire est intervenu peu de temps après que son ancien colistier, Donald Trump, a annoncé son intention de se présenter aux élections.

“Vous savez, le président a parfaitement le droit de se présenter à nouveau aux élections”, Pence a déclaré mercredi à l’Associated Press, faisant référence à la décision de Trump de briguer un second mandat en 2024.

«J’ai le sentiment sincère que le peuple américain recherche un nouveau leadership qui pourrait unir notre pays autour de nos idéaux les plus élevés et qui refléterait le respect et la civilité que le peuple américain se montre chaque jour, tout en faisant progresser les politiques que nous avons avancées. pendant ces années de service.

“Je pense que nous aurons de meilleurs choix en 2024”, Pence a ajouté, parlant de la sélection d’un candidat du Parti républicain à la prochaine course présidentielle. “Je suis très confiant que les électeurs primaires républicains choisiront judicieusement.”

Lire la suite Trump annonce sa candidature à la présidentielle de 2024

Trump s’est engagé à faire en sorte que le président Joe Biden “ne reçoit pas quatre ans de plus” alors qu’il annonçait sa candidature pour 2024 depuis son complexe de Mar-a-Lago en Floride mardi soir. La course à la candidature républicaine fait suite à des résultats décevants aux élections de mi-mandat, le parti n’obtenant qu’une faible majorité à la Chambre des représentants et ne parvenant pas à reprendre le contrôle du Sénat.

Trump, qui a été président entre 2017 et 2021, est une figure très controversée aux États-Unis mais reste populaire parmi son noyau dur. Il a critiqué Pence pour avoir refusé de soutenir son affirmation selon laquelle les élections de 2020 avaient été “volé” de lui par les démocrates.

Trump a tweeté le 6 janvier 2021, le jour où ses partisans ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole à Washington, DC, que Pence “n’a pas eu le courage” d’empêcher la certification de la victoire de Biden par le Congrès. S’adressant à AP mercredi, l’ancien vice-président a appelé les paroles de Trump “téméraire,” ajoutant qu’il avait “a mis en danger ma famille et tout le monde au bâtiment du Capitole.”