Le Dr Anthony S. Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré que la journée symbolique devrait rappeler au reste du pays de «passer à l’action». Il a également tenté de rassurer les personnes sceptiques quant à un vaccin, notant que la décision de qualifier le nouveau vaccin de sûr et efficace «n’était pas entre les mains de l’entreprise, ni entre les mains de l’administration», mais entre les mains de scientifiques et vaccinologues indépendants.

Il a cependant déclaré que la «vigilance» était toujours nécessaire et a encouragé les Américains à pratiquer la distanciation sociale et à porter des masques.

Le vice-président Mike Pence a reçu un vaccin contre le coronavirus à la télévision en direct vendredi matin à la Maison Blanche, une mesure qui, selon l’administration Trump, visait à «promouvoir la sécurité et l’efficacité du vaccin et à renforcer la confiance du peuple américain».

Jerome Adams, le chirurgien général, a également reçu le vaccin vendredi matin, tout comme l’épouse de M. Pence, Karen Pence. Alors que les trois prenaient place sur des tabourets hauts, un technicien leur a demandé si certaines étaient «enceintes ou allaitantes» ou immunodéprimées. Ils ont ri quand ils ont dit qu’ils ne l’étaient pas.

Le Dr Adams a levé le pouce vers les caméras après avoir reçu sa dose de vaccin. Robert Redfield, le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, et Seema Verma, l’administrateur des Centers for Medicare et Medicaid Services, ont également assisté à l’événement, qui s’est tenu dans le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower.

Le président élu Joseph R. Biden Jr. devrait recevoir une injection devant la caméra la semaine prochaine.

Le président Trump, qui n’est actuellement pas prévu de se faire vacciner, est particulièrement absent de toute procédure publique prévue.

Vendredi matin, M. Trump ne faisait pas la promotion de l’événement de M. Pence, que ses collaborateurs avaient demandé à tous les réseaux de télévision de diffuser en direct. «Le canular de la Russie devient un mensonge encore plus grand!» le président a tweeté environ une minute avant le début de l’événement de M. Pence.

Bien que le vaccin puisse fournir une lueur d’espoir car le coronavirus tue désormais environ 3000 personnes aux États-Unis par jour, le message sur le virus des plus hauts responsables de l’administration reste confus et souvent contradictoire.