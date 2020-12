Le vice-président Pence recevra le vaccin COVID-19 à la Maison Blanche

Le vice-président Mike Pence, chef du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, devrait être vacciné contre le COVID-19 vendredi matin. La vaccination publique à la Maison Blanche vise à renforcer la confiance du public dans le vaccin qui a été récemment approuvé, selon l’administration. « J’ai hâte, dans les jours à venir, de recevoir moi-même le vaccin et de le faire sans hésitation », a déclaré Pence mardi. L’épouse de Pence, Karen, recevra également le vaccin, tout comme le chirurgien général Jerome Adams. La Maison Blanche n’a pas dit quand ni si Trump serait vacciné. Le président élu Joe Biden devrait se faire vacciner dès la semaine prochaine.

La FDA s’apprête à autoriser le vaccin COVID-19 de Moderna

Les Américains pourraient bientôt avoir accès à un deuxième vaccin COVID-19. La Food and Drug Administration américaine devrait accorder une autorisation d’urgence au vaccin COVID-19 de Moderna vendredi, une semaine après avoir donné une autorisation similaire à celle de Pfizer et de son collaborateur allemand, BioNTech. Le comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques connexes a approuvé le vaccin candidat de Moderna jeudi, ouvrant la voie à une décision finale de la FDA. Si elles sont approuvées, les doses pourraient atteindre des états dès la semaine prochaine. Le vaccin, selon un essai qui a inclus 30 000 volontaires, a protégé plus de 94% des receveurs d’une maladie active, sans causer de problèmes majeurs de sécurité. Contrairement au vaccin Pfizer, le vaccin Moderna sera approuvé pour une utilisation uniquement chez les adultes.

L’avenir du shopping? Walmart va commencer à vendre sur TikTok avec un événement en direct

Walmart parie que TikTok n’est pas seulement pour regarder des vidéos virales. Surnommé le « Holiday Shop-a-Long Spectacular », le détaillant organisera un événement de diffusion en direct « shoppable » le premier de son genre sur l’application populaire vendredi (20 h HE) avec 10 créateurs populaires de TikTok. Le réseau social, privilégié par le jeune public et utilisé par plus de 100 millions d’Américains, est en train de réorganiser ses opérations aux États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, un juge fédéral a bloqué les tentatives du président Donald Trump d’interdire TikTok – Walmart et Oracle auraient un intérêt financier dans la plate-forme. «Nous voulons atteindre nos clients là où ils se trouvent et il y en a des millions et des millions sur TikTok», a déclaré William White, directeur marketing américain de Walmart, à USA TODAY. « Nous voulons également raccourcir la distance entre l’inspiration et l’achat. »

Le dernier film de Chadwick Boseman, « Ma Rainey’s Black Bottom », sort sur Netflix

En streaming sur Netflix vendredi, le drame musical d’époque «Ma Rainey’s Black Bottom» est à la fois exaltant et déchirant, de Viola Davis chantant puissamment le blues à une performance finale brillante et bouleversante de feu Chadwick Boseman. L’adaptation cinématographique de la pièce d’August Wilson de 1982 par le réalisateur George C. Wolfe, lauréat d’un Tony Award, explore la dynamique raciale et sexuelle, même si au fond c’est une lutte entre un couple de musiciens très intransigeants mais talentueux et tous les autres qui se font prendre dans leur orbite. Boseman est décédé en août après une bataille privée contre le cancer du côlon. Il avait 43 ans.

Canelo-Golovkin 3? La route pour une éventuelle trilogie commence vendredi

Les boxeurs Saul «Canelo» Alvarez et Gennadiy Golovkin sont à jamais liés. Deux batailles divertissantes, de classe mondiale et très controversées en ont fait le Sugar Ray Leonard-Thomas Hearns de leur époque. Une troisième bataille, aussi intéressante soit-elle, est peu probable. Mais cela n’a pas empêché DAZN de faire la meilleure chose suivante: diffuser leurs combats ce week-end. Vendredi, Golovkin cherchera une 21e défense de titre record lorsqu’il affrontera Kamil Szeremeta dans un combat de poids moyen à Hollywood, en Floride.Alvarez se battra samedi, cherchant à commencer à unifier la division des super-moyens quand il affrontera Callum Smith en San Antonio, Texas. Les deux combats seront diffusés sur DAZN, qui espère encaisser un abonnement mensuel de 19,99 $.