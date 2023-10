Par JILL COLVIN (Associated Press)

NEW YORK (AP) — L’ancien vice-président Mike Pence a abandonné samedi sa candidature à l’investiture républicaine à la présidentielle, mettant fin à sa campagne pour la Maison Blanche après avoir eu du mal à collecter des fonds et à gagner du terrain dans les sondages.

“C’est devenu clair pour moi : ce n’est pas mon moment”, a déclaré Pence lors du rassemblement annuel de la Coalition juive républicaine à Las Vegas. “Après de nombreuses prières et délibérations, j’ai décidé de suspendre ma campagne présidentielle à compter d’aujourd’hui.”

“Nous avons toujours su que ce serait une bataille difficile, mais je n’ai aucun regret”, a poursuivi Pence au public amical, qui a réagi avec une surprise audible à l’annonce et lui a fait de nombreuses ovations debout.

Pence est le premier candidat majeur à quitter une course dominée par son ancien patron devenu rival, Donald Trump, et ses difficultés soulignent à quel point Trump a transformé le parti. Un ancien vice-président serait généralement considéré comme un redoutable challenger dans n’importe quelle primaire, mais Pence a eu du mal à trouver une base de soutien.

Pence n’a immédiatement soutenu aucun de ses rivaux, mais a continué à faire écho au langage qu’il a utilisé pour critiquer Trump.

“J’exhorte tous mes compatriotes républicains ici à donner à notre pays un porte-drapeau républicain qui, comme l’a dit Lincoln, fera appel aux meilleurs anges de notre nature”, a-t-il déclaré, “et non seulement nous mènera à la victoire, mais dirigera notre nation”. avec courtoisie. »

La décision de Pence, plus de deux mois avant les caucus de l’Iowa sur lesquels il avait misé sa campagne, lui évite d’accumuler des dettes supplémentaires, ainsi que l’embarras de ne pas pouvoir se qualifier pour le troisième débat primaire républicain, le 8 novembre à Miami.

Mais son retrait est un coup dur pour un homme politique qui a passé des années à attendre son heure de devenir le lieutenant le plus fidèle de Trump, pour ensuite devenir le bouc émissaire lors de ses derniers jours au pouvoir lorsque Trump est devenu convaincu que Pence avait d’une manière ou d’une autre le pouvoir d’annuler les résultats des élections de 2020. et maintenir les deux hommes au pouvoir – un pouvoir que Pence ne possédait pas.

Alors que Pence a évité une crise constitutionnelle en rejetant le projet, il a suscité la fureur de Trump, ainsi que la colère de nombreux partisans de Trump, qui croyaient toujours à ses mensonges sur l’élection et considéraient Pence comme un traître.

Parmi les critiques de Trump, Pence était considéré comme un facilitateur qui défendait l’ancien président à chaque instant et refusait de critiquer même les actions les plus indéfendables de Trump.

En conséquence, un centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORC a révélé en août que la majorité des adultes américains, 57 %, considéraient Pence de manière négative, et seulement 28 % avaient une opinion positive.

Tout au long de sa campagne, l’ancien gouverneur et membre du Congrès de l’Indiana avait insisté sur le fait que même s’il était bien connu des électeurs, il n’était pas « bien connu » et avait décidé de changer cela avec un programme agressif comprenant de nombreux arrêts dans des restaurants et des restaurants Pizza Ranch.

Pence avait parié sur l’Iowa, un État avec une importante population évangélique blanche qui a une longue histoire de promotion de candidats religieux et socialement conservateurs tels que l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee et l’ancien gouverneur de Pennsylvanie Rick Santorum. Pence a souvent fait campagne avec son épouse, Karen, une enseignante chrétienne, et a souligné ses positions intransigeantes sur des questions telles que l’avortement, auquel il s’oppose même dans les cas où une grossesse n’est pas viable. Il a appelé à plusieurs reprises ses collègues candidats à soutenir une interdiction nationale d’au moins 15 semaines et a poussé à l’interdiction des médicaments utilisés comme alternatives aux interventions chirurgicales.

Il a tenté d’affronter de front ses actes du 6 janvier 2021, expliquant à maintes reprises aux électeurs qu’il avait accompli son devoir constitutionnel ce jour-là, en connaissant parfaitement les conséquences politiques. Il s’agissait d’une stratégie qui, selon ses collaborateurs, contribuerait à désamorcer le problème et à gagner à Pence le respect d’une majorité de républicains, dont ils étaient convaincus qu’ils n’étaient pas d’accord avec les actions de Trump.

Mais même dans l’Iowa, Pence a eu du mal à gagner du terrain.

Il a eu une ascension tout aussi difficile pour collecter des fonds, malgré des années de relations avec les donateurs. Pence a terminé le mois de septembre avec seulement 1,18 million de dollars en banque et 621 000 dollars de dettes, selon son dernier dossier de campagne. Cette dette s’est accrue au cours des semaines qui ont suivi et il aurait fallu des années à Pence, qui n’est pas riche de manière indépendante, pour la payer.

L’Associated Press a rapporté pour la première fois plus tôt ce mois-ci que les proches de Pence avaient commencé à penser que rester candidat risquait de diminuer sa position à long terme au sein du parti, étant donné l’avance dominante de Trump dans la course à l’investiture de 2024. Alors qu’ils disaient que Pence pourrait tenir le coup jusqu’aux caucus de l’Iowa du 15 janvier s’il le voulait – en faisant campagne avec un budget restreint et en accumulant des dettes – il devrait réfléchir à la façon dont cela pourrait affecter sa capacité à rester une voix de premier plan dans le mouvement conservateur, comme il espère.

Certains ont déclaré que l’attaque du Hamas contre Israël en octobre, qui a placé la politique étrangère au premier plan de la campagne, avait donné à Pence un nouveau sens du devoir, compte tenu de ses avertissements tout au long de la campagne contre la vague croissante d’isolationnisme au sein du Parti républicain. Pence avait fait valoir qu’il était le candidat le plus expérimenté de la course et avait dénoncé les « voix d’apaisement » parmi les républicains, arguant qu’elles avaient enhardi des groupes tels que le Hamas.

Mais finalement, Pence a conclu qu’il pouvait continuer à s’exprimer sur la question sans poursuivre la campagne. Il a choisi l’événement de Las Vegas pour annoncer sa décision, en partie, afin de pouvoir aborder le sujet une dernière fois avant de quitter officiellement la course.

Sur scène lors de l’événement, plusieurs rivaux de Pence, dont Trump, n’ont pas reconnu l’annonce de Pence, alors que certains l’avaient fait peu de temps auparavant.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a pris la parole immédiatement après Pence, n’a fait aucune mention de Pence dans son discours, mais l’a ensuite félicité sur les réseaux sociaux comme un « homme de foi de principe qui a travaillé sans relâche pour faire avancer la cause conservatrice ». L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a en revanche commencé son discours en faisant l’éloge de Pence, affirmant qu’il s’était battu pour les États-Unis et pour Israël et que « nous lui devons tous une dette de gratitude ».

Pence devrait rester engagé, en partie via Advancing American Freedom, le groupe de réflexion conservateur qu’il a fondé après avoir quitté la vice-présidence et qu’il envisage comme une alternative à la Heritage Foundation. Il a également un livre à paraître le mois prochain qui offre des conseils sur la manière de concilier travail et famille.

Le groupe de Pence devrait continuer à défendre les politiques qu’il a soutenues lors de sa campagne, notamment en demandant un soutien accru des États-Unis à la défense de l’Ukraine contre l’invasion russe et en proposant des réductions de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie pour freiner la dette. De telles idées étaient autrefois la base de l’orthodoxie républicaine de l’establishment, mais elles sont tombées en disgrâce à mesure que le parti a adopté les vues isolationnistes et populistes de Trump.

___ La rédactrice d’Associated Press Michelle L. Price à Las Vegas a contribué à ce rapport.