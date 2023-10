Pence qualifie les attaques de Trump contre Milley de « totalement inexcusables » au forum de politique étrangère AP-Georgetown

WASHINGTON (AP) — L’ancien vice-président Mike Pence a critiqué mardi son ancien patron devenu rival, Donald Trump, pour avoir qualifié le général à la retraite Mark Milley, ancien président des chefs d’état-major interarmées, de traître lors d’appels téléphoniques qu’il avait passés à La Chine dans les derniers mois orageux de son administration.

« Franchement, ce que Donald Trump a dit à son sujet dans ce tweet, à propos de trahison et de mort, était totalement inexcusable », a déclaré Pence lors d’un forum sur la sécurité nationale et la politique étrangère à l’université de Georgetown à Washington.

Pence a également réagi à l’annonce selon laquelle le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, avait été évincé de son poste par un contingent de conservateurs d’extrême droite, en déclarant : « Le chaos n’est jamais l’ami de l’Amérique ».

L’événement était le premier d’une série de conversations avec les candidats républicains à la présidentielle de 2024 sur le sujet, co-organisées par l’Associated Press et l’Institute of Politics and Public Service de Georgetown.

Trump, dans une récente publication sur les réseaux sociaux, s’en est pris à Milley pour les appels qu’il avait passés à son homologue chinois pour l’assurer que les États-Unis n’allaient pas soudainement entrer en guerre ou attaquer la Chine. Trump a qualifié ces conversations d’« acte si flagrant que, dans le passé, la punition aurait été la MORT ! Une guerre entre la Chine et les États-Unis aurait pu résulter de cet acte de trahison.»

Milley a défendu ces appels comme étant « routiniers » et « parfaitement conformes aux devoirs et responsabilités » de son travail.

Pourtant, Pence, qui a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec toutes les politiques mises en place pendant le mandat de Miley, a refusé de répondre aux paroles de Milley dans son discours de retraite selon lesquelles « nous ne prêtons pas serment à un dictateur en herbe » – un commentaire largement interprété comme concernant Trump.

« Je n’aurais pas de commentaire sur cette caractérisation ou à qui il faisait allusion », a-t-il déclaré.

Pence s’est positionné comme un faucon relatif en matière de politique étrangère lors des primaires républicaines très fréquentées et a dénoncé à plusieurs reprises la vague croissante d’isolationnisme au sein de son parti. Il a accusé des rivaux comme Trump et ses partisans d’abandonner les alliés des États-Unis et a soutenu que la seule façon d’assurer la sécurité de l’Amérique était de s’engager avec le monde.

« L’Amérique est le leader du monde libre. Si nous ne dirigeons pas le monde libre, le monde libre ne sera pas dirigé », a-t-il déclaré mardi.

Le contraste entre Pence et les autres membres du parti a été particulièrement frappant en Ukraine. L’ancien vice-président a appelé l’administration Biden à fournir davantage d’aide militaire au pays alors qu’il lutte contre l’invasion russe et a critiqué ceux de son parti qui remettent en question la nécessité d’une implication continue des États-Unis.

« Je crois que si Vladimir Poutine et l’armée russe envahissent l’Ukraine, ils ne tarderont pas à franchir la frontière d’un pays de l’OTAN où nos hommes et nos femmes en uniforme seraient obligés d’aller se battre », a-t-il déclaré.

Il a également continué à affirmer qu’aider l’Ukraine était le meilleur moyen de freiner les ambitions de la Chine dans la région Asie-Pacifique.

« Je crois vraiment que si la Russie envahit l’Ukraine, cela donnera le feu vert à la Chine pour agir contre Taiwan », a-t-il déclaré. « Et franchement, si nous ne freinons pas les efforts des régimes autoritaires pour redessiner les frontières internationales par la force, le reste du 21e siècle pourrait ressembler beaucoup à la première moitié du 20e siècle. »

Le Congrès a évité une fermeture partielle du gouvernement le week-end dernier grâce à un accord qui excluait toute aide supplémentaire au pays. La Maison Blanche et le Pentagone affirment que l’aide américaine à Kiev pourrait être menacée sans davantage de financement. Mais un bloc de républicains au Congrès a refusé de voter en sa faveur.

Pence a effectué une visite surprise en Ukraine en juin, visitant ce pays déchiré par la guerre et rencontrant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Alors que la position de Pence était autrefois la norme au sein du Parti républicain, ses opinions sont tombées en disgrâce auprès de nombreux électeurs républicains, devenus de plus en plus sceptiques quant à leur soutien à l’Ukraine.

Environ quatre républicains sur dix (44 %) estiment que les États-Unis fournissent trop d’aide à l’Ukraine, selon un sondage du Pew Research Center réalisé en juin. Cela représente une hausse par rapport à seulement 9 % des républicains qui estimaient que les États-Unis donnaient trop peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Un sondage réalisé en février par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé qu’environ un quart seulement des Américains – 26 % – pensent que les États-Unis devraient jouer un rôle majeur dans le conflit, contre 40 % en mars 2022. Parmi les républicains ce chiffre était encore plus bas, avec seulement 17 % estimant que les États-Unis devraient jouer un rôle majeur.

Pence a également présenté la Chine comme une menace majeure. Dans un discours prononcé à l’Hudson Institute le mois dernier, il a qualifié le pays de « plus grande menace stratégique et économique pour les États-Unis d’Amérique au 21e siècle » et a déclaré qu’il risquait de devenir un « empire du mal ».

En réponse, il a déclaré que les États-Unis devraient œuvrer à renforcer les capacités de défense de Taiwan afin de conjurer toute menace. Il souhaite également interdire à la Chine d’acheter de nouvelles terres agricoles américaines et a appelé au déplacement des industries de haute technologie hors du pays ainsi qu’à l’interdiction de l’application TikTok en matière de peuplier.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était réaliste de demander à des dizaines de millions de jeunes d’arrêter d’utiliser le programme, Pence a répondu : « Je ne sais pas si c’est réaliste, mais c’est la bonne idée. »

L’apparition de Pence survient alors qu’il a du mal à créer une dynamique dans une primaire républicaine dominée par son ancien patron. Trois mois avant les caucus de lancement de l’Iowa, Pence continue de voter à un chiffre et était positionné à l’extrême droite de la scène lors du dernier débat du GOP.

