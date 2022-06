Pence navigue dans une éventuelle course à la Maison Blanche et dans un moment politique difficile

« Il est vrai que pendant des mois avant les élections et des semaines après, Mike Pence a joué avec les complots électoraux sans fondement de Trump », a déclaré David Axelrod, ancien conseiller principal de l’ancien président Barack Obama. « Il n’a certainement pas exprimé sa dissidence. Mais, à la fin de la journée, on se souviendra de lui pour un moment critique où il a résisté à une pression énorme et a littéralement mis sa vie en jeu pour notre démocratie. Et, pour cela, il mérite toutes les distinctions qu’il a reçues.

Les plaintes des démocrates se sont concentrées non seulement sur sa tolérance pour le comportement brisant les normes de M. Trump, mais aussi pour les politiques de l’administration. Les assistants de M. Pence disent qu’il pensait que l’administration adoptait des politiques avec lesquelles il était généralement d’accord, notamment en proposant des candidats conservateurs pour trois sièges à la Cour suprême. Sa longue loyauté envers M. Trump pourrait trouver un écho auprès de certains républicains, mais, l’ancien président exigeant une fidélité totale, c’est une ligne difficile à suivre.

« L’ironie est que Pence était sans doute le principal catalyseur de Trump », a déclaré Rob Stutzman, un stratège républicain basé en Californie. « Il était le républicain conservateur traditionnel dominant qui irait voir les donateurs et ne se contenterait pas de défendre Trump et sa politique, mais avec un visage impassible, insisterait sur le fait que Donald J. Trump était un homme bon. »

M. Short, l’ancien chef de cabinet de M. Pence, a critiqué certains aspects du travail du comité de la Chambre, à un moment où M. Trump a encouragé ses partisans à considérer le panel comme illégitime. Cela a permis à M. Pence de se tenir à distance des travaux du comité, qu’il n’a pas lui-même comparu.

Les responsables devraient essayer à nouveau de demander à M. Pence de témoigner, une décision à laquelle il résistera très probablement. Dimanche, le représentant Adam Schiff, démocrate de Californie et membre du comité, a laissé ouverte l’idée que demander sa présence pourrait encore se produire.

« Certainement une possibilité », a déclaré M. Schiff. « Nous n’excluons personne ou quoi que ce soit à ce stade. »