Pence interdirait les avortements lorsque les grossesses ne sont pas viables. Ses rivaux du GOP ne diront pas s’ils sont d’accord

NEW YORK (AP) – Dans un champ présidentiel républicain plein d’opposants au droit à l’avortement, Mike Pence se démarque dans son adhésion à la cause.

L’ancienne vice-présidente, qui brigue la Maison Blanche en 2024, est la seule grande candidate à soutenir une interdiction fédérale de l’avortement à six semaines, avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. Il a préconisé de retirer du marché une pilule abortive largement utilisée qui a un meilleur dossier de sécurité que la pénicilline et le Viagra. Et il a imploré ses rivaux républicains de soutenir une interdiction fédérale de 15 semaines comme norme nationale minimale, ce que plusieurs n’ont pas fait.

Dans une récente interview, Pence est allé encore plus loin, affirmant que l’avortement devrait être interdit lorsqu’une grossesse n’est pas viable. Une telle norme obligerait les femmes à mener leurs grossesses à terme même lorsque les médecins ont déterminé qu’il n’y a aucune chance qu’un bébé survive en dehors de l’utérus.

« Je suis pro-vie. Je ne m’excuse pas pour cela », a déclaré Pence dans l’interview. « J’ai entendu tellement d’histoires au fil des ans de femmes et de familles courageuses à qui on a dit que leur enfant à naître n’irait pas à terme ou ne survivrait pas. Et puis ils ont eu une grossesse en bonne santé et un accouchement en bonne santé.

Les médecins ont contesté la caractérisation de Pence, affirmant qu’il existe des conditions qui sont toujours incompatibles avec la vie et d’autres où les chances de survie sont si minces que la plupart des patientes, lorsqu’elles avaient auparavant le choix, ont conclu que la poursuite de la grossesse ne valait pas la souffrance, le chagrin ou le risque. .

Pence, cependant, dit qu’il n’est pas découragé.

« Je veux toujours me tromper du côté de la vie », a-t-il déclaré. « Je soutiendrais ce point de vue sur ces questions parce que … je crois honnêtement que nous avons aujourd’hui cette opportunité extraordinaire dans le pays de restaurer le caractère sacré de la vie au centre de la loi américaine. »

Ces commentaires placent Pence fermement à droite du reste du champ présidentiel de 2024 et seul parmi les candidats du GOP, qui ont largement refusé de prendre position sur la question. Et ils ont tiré l’alarme des obstétriciens et des médecins spécialisés dans les grossesses à haut risque et ont déclaré que les grossesses non viables sont beaucoup plus courantes que les gens ne le pensent. Ils vont des grossesses extra-utérines, lorsqu’un embryon s’implante ailleurs que dans l’utérus, aux malformations congénitales mortelles et autres complications graves de la grossesse.

Interdire les avortements dans ces cas, selon les médecins, conduit à des résultats à la fois cruels et mettent en danger la vie et la santé mentale des femmes.

« L’une des choses que vous ne pouvez pas sous-estimer est la difficulté pour une femme de mener une grossesse non viable », a déclaré Alan Peaceman, professeur émérite d’obstétrique et de gynécologie à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern. « C’est une torture psychologique de sortir dans le monde, pour que les gens voient votre grossesse – et les gens viendront vers vous et voudront parler de votre grossesse. Et cela place la femme dans une position terrible dans laquelle personne ne devrait se trouver à moins qu’elle ne choisisse d’être dans cette position.

Autrefois un problème largement caché au public, les grossesses non viables ont attiré l’attention depuis que la Cour suprême a mis fin au droit constitutionnel à l’avortement l’année dernière, inaugurant une vague d’interdictions et de restrictions dans les États dirigés par les républicains. Ces changements ont des implications non seulement pour les grossesses non désirées, mais aussi pour les cas où les femmes reçoivent des diagnostics déchirants, souvent lorsqu’elles sont au bout de plusieurs mois de grossesses profondément désirées.

Dans des États comme le Texas, la Floride et la Louisiane, les femmes ont décrit l’angoisse de se voir refuser l’avortement même lorsqu’elles savent que leur bébé sera mort-né ou mourra peu de temps après la naissance. Certains ont dû attendre d’avoir développé des infections potentiellement mortelles pour pouvoir intervenir. D’autres ont dépensé des milliers de dollars pour se rendre dans des États où la procédure est toujours autorisée.

Sarah Prager, professeur d’obstétrique et de gynécologie au centre médical de l’Université de Washington, a déclaré qu’elle et ses collègues avaient vu un flux constant de patients venant d’États où les avortements sont désormais interdits. Environ 11% de ces patients, a-t-elle dit, ont reçu un diagnostic grave, y compris des cas où il n’y a aucune chance que le fœtus survive.

« Ils sont souvent absolument choqués d’apprendre que les lois sur l’avortement leur interdisent également de pouvoir obtenir des soins pour être en sécurité », a-t-elle déclaré, « même s’ils savaient que ces lois étaient en place dans cet État ».

Les porte-parole de l’ancien président Donald Trump et du gouverneur de Floride Ron DeSantis ont refusé de dire s’ils soutenaient la position de Pence. Trump, le premier favori, a déclaré à plusieurs reprises qu’il soutenait les exceptions dans les cas de viol, d’inceste et de risque pour la vie de la mère et a blâmé les positions radicales sur l’avortement pour avoir coûté au parti lors des élections de mi-mandat de l’année dernière.

DeSantis, qui vote loin derrière, a signé une interdiction de six semaines en Floride qui comprend une exception pour les anomalies fœtales mortelles, ainsi que le viol, l’inceste et pour sauver la vie de la mère. Il a refusé de dire s’il soutient une interdiction fédérale.

La campagne du sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a pointé du doigt un article qui n’abordait pas la question des grossesses non viables. Une porte-parole de l’ancienne ambassadrice de l’ONU, Nikki Haley, a seulement déclaré qu’elle « signera une législation pro-vie qui comprend des exceptions pour le viol, l’inceste et pour la vie de la mère », suggérant qu’elle aussi pourrait s’opposer à une exception pour les grossesses non viables. – mais a refusé de clarifier.

La poussée de Pence pour mettre fin à l’avortement le met en désaccord avec la majorité des Américains qui sont largement opposés à l’annulation Roe v. Wade de la Cour suprême.

Alors que la plupart sont favorables à au moins certaines restrictions, une majorité d’adultes américains affirment que l’avortement devrait être légal pendant les premières semaines de grossesse, même dans les États où les limites sont les plus strictes, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Mais Pence, un chrétien évangélique, pour qui la question est profondément personnelle, soutient que restreindre l’avortement est « plus important que la politique » et l’appelle la « cause de notre temps ».

Alors qu’il s’efforce de faire appel aux conservateurs dans des États comme l’Iowa, Pence pointe également le problème comme celui qui le distingue de ses rivaux du GOP, se contrastant avec «certaines personnes dans ce domaine maintenant qui veulent reléguer cette question à un simple débat parmi les États. »

Pence dit qu’il a « toujours soutenu » les exceptions pour le viol, l’inceste et pour sauver la vie de la mère, bien qu’il ait dit à un groupe anti-avortement de l’Indiana en 2010 qu’il pensait que « l’avortement ne devrait jamais être légal », et plus tard qu’il ne devrait être légal que pour sauver la « vie de la mère ».

Il existe un certain nombre d’affections fœtales dans lesquelles les médecins s’accordent généralement à dire qu’il y a « vraiment zéro probabilité d’issue saine », y compris l’anencéphalie, une grave anomalie du tube neural dans laquelle le crâne ne se forme pas et le cerveau est exposé, a déclaré David Hackney, un porte-parole de la Society for Maternal-Fetal Medicine et un obstétricien à haut risque dans la région de Cleveland.

« Les chances de survie sont nulles absolues … peu importe ce que dit Mike Pence », a-t-il déclaré. Dans de tels cas, a-t-il dit, « il semble absurde » que des personnes soient « forcées contre leur volonté de mener une grossesse à terme ».

Mais d’autres cas sont plus gris. Prenez la rupture prématurée des membranes, lorsque l’eau se rompt tôt, souvent au deuxième semestre, laissant un fœtus sans le liquide amniotique qui le protège et soutient le développement des organes, y compris les poumons. Dans ces cas, la survie dépend généralement de la précocité de la rupture.

Hackney a déclaré qu’avec une rupture précoce de la membrane, « vous avez de rares survivants », mais ce « pronostic extrêmement mauvais » s’accompagne d’une litanie de risques, notamment d’hémorragies, de pertes de sang et d’infections dangereuses, qui peuvent provoquer une stérilité permanente, un choc et une septicémie pendant que les femmes attendent d’accoucher ou de se qualifier pour des avortements en vertu des exceptions de la « vie de la mère ».

C’est ce qui est arrivé à Savita Halappanavar, la femme de 31 ans décédée en Irlande en 2012 d’une septicémie après s’être vu refuser un avortement, ce qui a incité le pays à annuler son interdiction de longue date.

Rachel Neal est membre de Physicians for Reproductive Health et OB-GYN en Géorgie, où l’avortement est interdit après la détection d’une activité cardiaque, environ six semaines. Alors que l’État prévoit une exception dans les cas où le « médecin détermine, selon un jugement médical raisonnable, que la grossesse est médicalement futile », a-t-elle déclaré, la rupture des eaux à la fin du deuxième trimestre ne serait généralement pas couverte.

Cela signifie que les femmes qui avaient auparavant le choix de mettre fin à leur grossesse tôt doivent maintenant soit quitter l’État, soit attendre d’accoucher d’un bébé qui mourra probablement immédiatement ou peu de temps après la naissance, tout en s’exposant à un risque élevé d’infection qui pourrait affecter leur capacité. tomber enceinte à nouveau.

« C’est un territoire totalement inexploré », a déclaré Neal. «Avant tout cela, presque personne n’a choisi cela. … Il était très rare que quelqu’un choisisse d’attendre … parce que, de manière réaliste, tout résultat qui se traduirait par une naissance vivante est si mince.

Selon le Guttmacher Institute, un groupe de recherche qui soutient le droit à l’avortement, neuf États appliquant des restrictions à l’avortement exemptent explicitement les cas d’anomalies fœtales mortelles. Même dans les États avec de telles exemptions, cependant, les médecins disent qu’il peut y avoir confusion.

Certains États ont élaboré des listes de ce qui est considéré comme une affection fœtale mortelle, mais les médecins disent qu’ils ne saisiront jamais complètement tous les diagnostics potentiels. Et la plupart des États n’ont pas de telles listes, laissant les définitions à interprétation.

« À quel point cela doit-il être mortel? » demanda Peaceman. « Doit-il mourir dans les premières heures ? Ou les 30 premiers jours ?

Dans le même temps, les médecins de certains États risquent des condamnations pour crime pouvant entraîner cinq ou 10 ans de prison obligatoire si d’autres contestent leurs interprétations de ce que certains se plaignent de règles trop larges et déroutantes.

Eric Scheidler, directeur exécutif de la Pro-Life Action League, une organisation à but non lucratif qui milite contre l’avortement, a accusé les « médecins politiquement motivés » de se concentrer sur les « cas marginaux » pour « maintenir une large licence d’avortement » et dans certains cas « d’avoir délibérément mal compris ce que la loi dit que pour créer ce récit, nous devons avoir une licence d’avortement complète ou nous aurons des médecins pris dans un dilemme.

Néanmoins, a-t-il dit, il pense que les candidats devraient se concentrer sur la majorité des avortements impliquant des grossesses non désirées.

« Je veux vraiment voir ces candidats parler de là où nous avons des domaines de large consensus », a-t-il déclaré. « J’encouragerais les candidats politiques à épouser des postes largement partagés. … Je ne veux pas m’attarder sur ces cas très rares.

Jill Colvin, l’Associated Press