Pence fait écho à Trump sur les grèves de l’UAW face à la poussée de Biden EV, Chine

L’ancien vice-président Mike Pence a soutenu mardi que les efforts de l’administration Biden en faveur électrique Les véhicules automobiles étaient à l’origine des grèves historiques des Travailleurs unis de l’automobile en cours dans les usines des trois grands constructeurs automobiles de Détroit.

« Je vous garantis que l’une des raisons qui motivent cette grève est que les Bidenomics et leur programme de véhicules électriques à énergie verte sont bons pour Pékin et mauvais pour Détroit, et les travailleurs américains de l’automobile le savent », a déclaré Pence sur « Squawk Box » de CNBC.

La grève est le « reflet de l’échec des politiques économiques de l’administration Biden », a déclaré Pence, dont la campagne pour remporter l’élection présidentielle républicaine de 2024 a eu du mal à gagner du terrain dans les sondages.

« Cette tendance vers les véhicules électriques, qui éloigne les gens des véhicules à essence, tout travailleur de l’automobile qui y prête attention sait que ce n’est pas dans son intérêt à long terme », a-t-il déclaré.

La position de Pence sur les grèves fait écho à celle défendue par son ancien patron, l’ex-président Donald Trump, l’actuel favori dans la course à l’investiture du Parti Républicain.