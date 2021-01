Le vice-président Mike Pence a soutenu le projet d’un groupe de républicains dirigé par Ted Cruz de soulever des objections à la formalisation de la victoire du démocrate Joe Biden lors de la réunion du Congrès le 6 janvier, selon son chef de cabinet.

«Le vice-président salue les efforts des membres de la Chambre et du Sénat pour utiliser l’autorité qu’ils ont en vertu de la loi pour soulever des objections et présenter des preuves devant le Congrès et le peuple américain le 6 janvier». La déclaration, publiée aux médias par le chef d’état-major de Pence, Marc Short, lit samedi, lit.

Le vice-président Pence partage les inquiétudes de millions d’Américains concernant la fraude électorale et les irrégularités lors des dernières élections

«Le vice-président salue les efforts des membres de la Chambre et du Sénat pour utiliser l’autorité qu’ils ont en vertu de la loi pour soulever des objections et présenter des preuves devant le Congrès et le peuple américain le 6 janvier. 2/2 – Jonathan Swan (@jonathanvswan) 2 janvier 2021

Pence, qui devrait assister à un rassemblement en Géorgie lundi dans le but d’obtenir des votes pour les candidats républicains, le sénateur David Perdue et le sénateur Kelly Loeffler avant un second tour crucial, s’est jusqu’à présent abstenu de faire des commentaires publics sur le plan par un groupe de ses compatriotes républicains de renverser ce qui est généralement considéré comme un décompte symbolique des votes des électeurs.

La déclaration intervient plusieurs heures après que Cruz et 10 autres sénateurs républicains ont appelé à la nomination d’une commission électorale pour effectuer un audit d’urgence de 10 jours des résultats du vote dans les États du champ de bataille, citant «Les allégations de fraude et d’irrégularités» à une échelle sans précédent.

Aussi sur rt.com Lancez une commission contre la fraude électorale ou nous ne certifierons pas les résultats des élections, disent Ted Cruz et 10 autres sénateurs républicains

Cruz a juré de soulever une objection à la certification électorale des votes, le processus que Pence, en tant que président du Sénat, présidera le 6 janvier. L’effort ne portera probablement pas ses fruits, car un sénateur et un membre s’opposer au résultat des élections d’un État pour qu’il soit simplement débattu, et les deux chambres doivent voter pour rejeter ou soutenir le défi.

Cependant, l’initiative dirigée par Cruz peut voir la procédure par ailleurs formelle traîner pendant un certain temps.

Bien que Pence ait apparemment pesé de son poids sur l’entreprise, il a néanmoins laissé les avocats du ministère de la Justice s’opposer, en son nom, à un procès républicain de longue haleine visant à lui donner le pouvoir de rejeter les votes de Biden des États swing. Jeudi, les avocats du DOJ ont surnommé le procès « Une contradiction juridique ambulante » et Pence «Le mauvais défendeur.»

Aussi sur rt.com L’avocat de Trump et les conservateurs désavouent l’avocat pro-MAGA vocal Lin Wood après qu’il a déclaré que Pence pourrait « faire face à FIRING SQUAD pour trahison »

Le procès intenté par le représentant du Texas GOP Louie Gohmert et 11 républicains de l’Arizona a finalement été rejeté par un juge de district américain vendredi, jugeant que les plaignants n’avaient pas prouvé qu’ils avaient un «Enjeu personnel» en la matière.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!