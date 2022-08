Pence dit qu’il n’a pas quitté ses fonctions avec du matériel classifié

DES MOINES, Iowa (AP) – L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré vendredi qu’il n’avait emporté aucune information classifiée avec lui lorsqu’il a quitté ses fonctions.

Pence a fait ce commentaire lors d’une interview avec l’Associated Press dans l’Iowa une semaine et demie après que le FBI a saisi des informations classifiées et top secrètes lors d’une perquisition dans le domaine Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump.

Lorsqu’on lui a demandé directement s’il avait conservé des informations classifiées en quittant ses fonctions, Pence a répondu: “Non, pas à ma connaissance.”

La divulgation – qui serait généralement banale pour un ancien vice-président – ​​est remarquable étant donné que des agents du FBI ont pris 11 ensembles de documents classifiés de la succession de son ancien patron le 8 août alors qu’ils enquêtaient sur des violations potentielles de trois lois fédérales différentes. Trump a affirmé que les documents saisis par les agents étaient “tous déclassifiés” et a fait valoir qu’il les aurait remis si le ministère de la Justice l’avait demandé.

Mais bien que Pence ait déclaré que lui et son équipe respectaient les règles exigeant la soumission de documents classifiés aux Archives nationales, l’ancien vice-président a évoqué la possibilité que l’enquête soit politiquement motivée et a appelé le procureur général Merrick Garland à divulguer plus de détails sur ce qui a conduit les autorités pour mener la recherche.

“L’inquiétude ressentie par des millions d’Américains ne sera résolue qu’avec la lumière du jour”, a-t-il ajouté. « Je sais que ce n’est pas habituel dans une enquête. Mais c’est une action sans précédent de la part du ministère de la Justice, et je pense qu’elle mérite une transparence sans précédent. »

Ses commentaires interviennent quelques jours seulement après avoir exhorté ses collègues républicains à cesser de s’en prendre aux membres de base du FBI à propos de la recherche de Mar-a-Lago. S’exprimant lors d’un petit-déjeuner politique dans le New Hampshire mercredi, il a cherché à réprimer certaines des menaces croissantes contre le FBI par d’ardents partisans de Trump qui sont en colère contre la perquisition du domicile de Trump.

“Le Parti républicain est le parti de la loi et de l’ordre”, a déclaré Pence mercredi. “Notre parti se tient aux côtés des hommes et des femmes qui se tiennent sur la fine ligne bleue aux niveaux fédéral, étatique et local, et ces attaques contre le FBI doivent cesser.”

Pence était dans l’Iowa vendredi dans le cadre d’un voyage de deux jours dans l’État, qui devrait accueillir les premiers caucus présidentiels républicains de 2024. Pence a déclaré vendredi qu’il prendrait une décision au début de l’année prochaine sur l’opportunité de se présenter à la Maison Blanche, une décision qui, selon ses collaborateurs, sera indépendante de ce que Trump décidera de faire.

Après avoir visité l’Iowa State Fair vendredi après-midi, Pence a également fait la une d’une collecte de fonds plus tôt dans la journée pour le sénateur républicain Chuck Grassley et devait parler à un groupe chrétien conservateur et à une collecte de fonds du parti républicain du nord de l’Iowa avant de partir samedi.

Thomas Beaumont, L’Associated Press