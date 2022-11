Pence dit que Trump devrait s’excuser de s’être associé au négationniste de l’Holocauste

Un nombre croissant de républicains, dont l’ancien vice-président Mike Pence, ont critiqué lundi Donald Trump pour avoir dîné avec un nationaliste blanc négationniste quelques jours après le lancement de sa troisième campagne pour la Maison Blanche.

Pence, dans une interview, a appelé Trump à s’excuser et a déclaré que l’ancien président avait “fait preuve d’un jugement profondément mauvais” lorsqu’il s’est rencontré le 23 novembre dans son club Mar-a-Lago avec Kanye West, qui est maintenant connu sous le nom de Ye, comme ainsi que Nick Fuentes, un militant d’extrême droite qui a longtemps épousé des opinions antisémites et nationalistes blanches à travers ses plateformes en ligne.

L’épisode sert de premier test pour savoir si les chefs de parti continueront de se rallier à Trump alors qu’il se lance dans une nouvelle campagne pour la Maison Blanche après avoir passé une grande partie des huit dernières années à être invité à répondre aux controverses qu’il a créées.

Alors que Pence a déclaré publiquement sa déception, d’autres, dont le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, et le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, sont restés silencieux.

La réunion avait déjà été critiquée par d’éminentes organisations juives ainsi que par l’ancien ambassadeur de Trump en Israël, David Friedman.

Trump nie toute connaissance

Ye a déclaré dans une vidéo que Trump était “vraiment impressionné par Nick Fuentes”.

Trump a déclaré qu’il ne savait pas qui était Fuentes avant la réunion. Mais il a jusqu’à présent refusé de reconnaître ou de dénoncer les positions de Fuentes ou de Ye, qui a fait sa propre série de commentaires antisémites ces dernières semaines, entraînant sa suspension des plateformes de médias sociaux et la fin de ses liens avec de grandes entreprises comme Adidas. .

“Le président Trump a eu tort de donner à un nationaliste blanc, un antisémite et un négationniste de l’Holocauste, un siège à la table et je pense qu’il devrait s’en excuser. Et il devrait dénoncer ces individus et leur rhétorique haineuse sans réserve”, a déclaré Pence dans une interview. avec Leland Vittert de NewsNation diffusé lundi soir.

Trump est montré annonçant une autre course à l’investiture républicaine le 15 novembre, dans son complexe Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. (Andrew Harnik/Associated Press)

Trump lui-même a parfois été critiqué par des groupes juifs américains.

Alors qu’il était président en 2019, il a déclaré que les Juifs américains qui votaient pour les démocrates faisaient preuve “soit d’un manque total de connaissances, soit d’une grande déloyauté”. Pas plus tard que le mois dernier, il a déclaré que les Juifs américains devaient « se ressaisir » et « apprécier davantage » Israël dans une série de publications sur les réseaux sociaux.

Ces récents commentaires ont suscité une réprimande de Jonathan Greenblatt, PDG de l’American Defamation League.

“Nous n’avons pas besoin de l’ancien président, qui s’attire les faveurs des extrémistes et des antisémites, pour nous faire la leçon sur les relations américano-israéliennes. … Cette “plainte juive” est insultante et dégoûtante”, a déclaré Greenblatt sur les réseaux sociaux.

Trump a fait d’Israël le centre de sa politique étrangère – il a ordonné que l’ambassade des États-Unis soit transférée de Tel-Aviv à Jérusalem et son administration a aidé à négocier des pactes normalisant les relations entre Israël et les Émirats arabes unis et Bahreïn.

Mais il a souvent surestimé à quel point la politique concernant Israël anime les juifs américains.

Un sondage du Pew Research Center en 2019 a révélé que presque autant de Juifs américains ont déclaré que Trump favorisait trop les Israéliens (42 %) que ceux qui ont déclaré qu’il avait trouvé le bon équilibre (47 %). Les juifs américains étaient plus susceptibles que les chrétiens évangéliques de dire que Trump favorisait trop les Israéliens, 42 % contre 26 %.

Certaines condamnations énergiques, d’autres moins

La décision de Pence de critiquer les actions de Trump – tout en défendant l’homme lui-même – souligne l’emprise continue de l’ancien président sur le parti républicain, alors même qu’il se trouve à un moment d’intense vulnérabilité. Beaucoup des principaux collecteurs de fonds et stratèges du parti lui reprochent leur performance pire que prévu lors des élections de mi-mandat de cette année et disent de plus en plus qu’ils pensent qu’il est temps de passer à autre chose.

Dans le même temps, Trump reste profondément populaire auprès de la base républicaine, et même les candidats qui espèrent le défier pour l’investiture présidentielle républicaine risquent de s’aliéner ces électeurs s’ils le critiquent trop fortement.

“Le président Trump qui accueille des antisémites racistes à dîner encourage d’autres antisémites racistes. Ces attitudes sont immorales et ne devraient pas être entretenues. Ce n’est pas le Parti républicain”, a tweeté le sénateur républicain Bill Cassidy de Louisiane.

“Il n’y a pas de place pour l’antisémitisme ou la suprématie blanche dans le Parti républicain. Point final”, a déclaré le sénateur de Floride Rick Scott.

D’autres étaient plus équivoques.

Le sénateur républicain Thom Tillis de Caroline du Nord a reproché au personnel de Trump d’avoir permis à Fuentes de se joindre au dîner, même si aucun membre du personnel n’était présent.

“S’il ne le connaissait pas, alors quiconque avait la responsabilité de connaître les antécédents des personnes présentes dans la salle, j’espère qu’ils sont déjà renvoyés”, a déclaré Tillis aux journalistes au Capitole lundi soir.

Lorsqu’on lui a demandé si Trump devait s’excuser, il a répondu: “Je laisserai cela au président Trump.”

“Ouais, la réunion était mauvaise. Il n’aurait pas dû le faire”, a déclaré le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham, un allié de longue date de Trump. Mais, a poursuivi Graham, “il y a un double standard à propos de ce genre de choses et je ne pense pas que cela aura une incidence sur son avenir politique”.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, l’un des premiers noms de l’establishment à soutenir la candidature présidentielle de Trump en 2016, a déclaré au New York Times que le dîner n’était “qu’un autre exemple d’un terrible manque de jugement de la part de Donald Trump, qui, combiné à son passé pauvre jugements, font de lui un candidat intenable aux élections législatives du Parti républicain en 2024. »