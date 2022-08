Pence dit que le raid de Trump par le FBI suscite des inquiétudes, presse Garland

L’ancien vice-président américain Mike Pence prend la parole lors de la conférence étudiante de la Young America’s Foundation le 26 juillet 2022 à Washington, DC. Pence a présenté un programme conservateur et a répondu à des questions sur Taiwan et sa relation avec l’ancien président Donald Trump.

L’ancien vice-président Mike Pence a exprimé mardi sa “profonde inquiétude” à propos de la perquisition par le FBI de la résidence de villégiature de l’ex-président Donald Trump, Mar-a-Lago, la qualifiant de “sans précédent” et pressant le ministère de la Justice d’expliquer cette décision choquante.

“Aucun ancien président des États-Unis n’a jamais fait l’objet d’un raid de sa résidence personnelle dans l’histoire américaine”, a déclaré Pence dans un trio de tweets.

La déclaration de Pence est intervenue un jour après que Trump a annoncé qu’un “grand groupe d’agents du FBI” avait mené un “raid” inopiné à la station balnéaire de Palm Beach, en Floride, qui est la résidence officielle de Trump depuis qu’il a quitté la Maison Blanche.

“Ils ont même fait irruption dans mon coffre-fort !” a déclaré Trump, qui était à New York lundi lorsque le FBI a perquisitionné son domicile.

La recherche était liée à une enquête du ministère de la Justice pour savoir si les lois avaient été enfreintes lorsque 15 boîtes de dossiers de la Maison Blanche – qui comprenaient des documents marqués comme classifiés – se sont retrouvées à Mar-a-Lago au lieu des Archives nationales, NBC News et d’autres médias ont rapporté .

Pour obtenir un mandat de perquisition, les enquêteurs fédéraux doivent montrer à un juge qu’il existe des motifs probables de croire qu’un crime a été commis et qu’il peut y avoir des preuves liées à ce crime à l’endroit qu’ils ciblent.

Il y a plusieurs enquêtes actives aux niveaux étatique et fédéral concernant Trump, son entreprise et sa famille. En plus de l’enquête sur les dossiers de Mar-a-Lago, le ministère de la Justice enquêterait sur les événements qui ont conduit à l’émeute du Capitole.

Un grand jury fédéral a également été mis en place en Géorgie dans le cadre d’une enquête sur les efforts de Trump et d’autres pour s’immiscer dans les élections de cet État en 2020. Le bureau du procureur général de New York mène également une enquête civile sur les pratiques commerciales de l’organisation Trump.

Les tweets de Pence ont fait écho aux plaintes d’autres républicains qui affirment que le ministère de la Justice et le procureur général nommé par Biden, Merrick Garland, ciblent injustement Trump et ses alliés politiques.

“Après des années où des agents du FBI se sont avérés avoir agi par motivation politique pendant notre administration, l’apparence de partisanerie continue du ministère de la Justice doit être abordée”, a écrit Pence.

“L’action d’hier sape la confiance du public dans notre système de justice et le procureur général Garland doit rendre compte au peuple américain des raisons pour lesquelles cette action a été prise et il doit le faire immédiatement”, a tweeté Pence.

La déclaration a marqué une rare référence publique à Trump par son ancien vice-président. Trump et ses partisans ont fustigé Pence depuis qu’il a résisté aux appels de l’ex-président pour qu’il conteste la victoire du président Joe Biden aux élections de 2020.

Pence, le 6 janvier 2021, a rejeté une théorie juridique douteuse poussée par Trump et ses alliés. Ils ont affirmé que le vice-président avait le pouvoir de refuser les résultats du collège électoral des États clés.

Le refus de Pence de rejeter des votes électoraux légalement certifiés a contribué à la fureur de milliers de partisans de Trump, qui sont descendus au Capitole et ont pris d’assaut le bâtiment. L’émeute a forcé les législateurs et Pence à se cacher et a retardé la confirmation par le Congrès de la victoire de Biden sur Trump.

Le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute a déclaré que la vie de Pence était en danger le 6 janvier.