Pence détruit le plan fiscal de Trump et affirme que les tarifs aggraveraient l’inflation

L’ancien vice-président Mike Pence a critiqué jeudi le projet de Donald Trump d’imposer un droit de douane universel de 10 % sur les produits importés s’il est réélu en 2024, qualifiant cette idée d’« augmentation des impôts pour la classe moyenne ».

Un droit de douane généralisé comme celui proposé par Trump aggraverait une inflation déjà élevée et « récompenserait des adversaires comme la Chine », a déclaré la campagne présidentielle de Pence dans un document d’une page inhabituellement pointu. note.

Le mémo vise directement Trump, l’ancien patron de Pence et l’actuel favori de la primaire présidentielle républicaine, tout en tentant de tracer une ligne entre le programme actuel de Trump et celui adopté lorsqu’ils occupaient tous deux la Maison Blanche.

« Quand il s’agit de leadership dans le monde, nous sommes restés forts aux côtés de nos alliés et avons tenu tête à nos ennemis », a déclaré Pence dans un communiqué accompagnant la note.

« Lui et ses imitateurs dans cette course s’éloignent du leadership américain », a déclaré Pence.

Le document de campagne citait un analyse par la Tax Foundation à but non lucratif, qui a constaté que la proposition de Trump augmenterait les impôts des consommateurs américains de plus de 300 milliards de dollars par an et supprimerait plus de 500 000 emplois à temps plein.

Le tir contre Trump pourrait offrir un aperçu de la façon dont Pence et sa campagne aborderont le deuxième débat primaire du GOP, prévu mercredi à la bibliothèque Reagan en Californie.

Trump a sauté le premier débat le mois dernier, mais il a néanmoins retenu une grande partie de l’attention de la soirée. L’ancien président envisage de contre-programmer le deuxième débat en se rendant à Détroit et en prononçant un discours devant les travailleurs syndiqués actuels et anciens.

Trump avait appelé à un « anneau autour du col » en proposant un droit de douane de 10 % lors d’un entretien le mois dernier avec Larry Kudlow de Fox Business, son ancien conseiller économique à la Maison Blanche.