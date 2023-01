Pence: “Des erreurs ont été commises” dans la gestion des dossiers classifiés

MIAMI (AP) – L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré vendredi qu’il assumait “l’entière responsabilité” après la découverte de documents classifiés à son domicile dans l’Indiana.

Dans ses premiers commentaires publics depuis la découverte, Pence a déclaré qu’il n’était pas au courant que les documents se trouvaient dans sa résidence, mais que son manque de connaissances n’était pas une excuse.

“Permettez-moi d’être clair sur quelque chose: ces documents classifiés n’auraient pas dû se trouver dans ma résidence personnelle”, a déclaré Pence à la Florida International University, où il parlait d’économie et faisait la promotion de son nouveau livre, “So Help Me God”. “Des erreurs ont été commises.”

La découverte rendue publique par l’équipe de Pence plus tôt cette semaine a marqué la dernière d’une série de récupérations de papiers sensibles au domicile d’actuels et d’anciens hauts responsables américains. Le ministère de la Justice enquêtait déjà sur la découverte de documents classifiés dans la station balnéaire de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump et au domicile du président Joe Biden dans le Delaware et dans son ancien bureau de Washington.

L’annonce des documents en possession de Pence est intervenue cinq mois après qu’il a déclaré à l’Associated Press qu’il n’avait pas emporté de documents classifiés avec lui lorsqu’il a quitté la vice-présidence. “Non, pas à ma connaissance”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il avait conservé de telles informations.

Le commentaire – qui serait généralement banal pour un ancien vice-président – ​​était notable à l’époque étant donné que des agents du FBI avaient saisi des informations classifiées et top secrètes du domaine de Floride de son ancien patron le 8 août alors qu’il enquêtait sur des violations potentielles de trois lois fédérales différentes. Trump a affirmé que les documents saisis par les agents étaient « tous déclassifiés ».

Pence a déclaré qu’il avait décidé d’entreprendre la perquisition de son domicile “par prudence” après les récentes révélations de l’équipe de Biden selon lesquelles des documents avaient été trouvés dans son ancien bureau et dans sa maison du Delaware.

“J’assume l’entière responsabilité” des documents qui ont été découverts dans l’Indiana, a déclaré Pence vendredi. Il a dit qu’il avait demandé à son avocat de travailler avec les Archives nationales, le ministère de la Justice et le Congrès et de coopérer pleinement à toute enquête.

L’ancien vice-président a déclaré que la sécurité nationale dépendait du bon traitement des documents classifiés, mais il espère que les gens se rendront compte qu’il a agi rapidement pour corriger l’erreur.

“Nous avons agi au-dessus de la politique et avons fait passer les intérêts nationaux en premier”, a-t-il déclaré.

Adriana Gomez Licon, Associated Press