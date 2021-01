WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice a demandé à un juge fédéral de rejeter un procès en dernier ressort mené par un républicain de la Chambre qui cherche à donner au vice-président Mike Pence le pouvoir d’annuler les résultats de l’élection présidentielle remportée par Joe Biden lorsque le Congrès formellement compte les votes du collège électoral la semaine prochaine.

Pence, en tant que président du Sénat, supervisera la session de mercredi et déclarera le vainqueur de la course à la Maison Blanche. Le Collège électoral a cimenté ce mois-ci la victoire 306-232 de Biden, et les multiples efforts juridiques de la campagne du président Donald Trump pour contester les résultats ont échoué.

Le procès nomme Pence, qui a un rôle en grande partie cérémonial dans les procédures de la semaine prochaine, comme défendeur et demande au tribunal de rejeter la loi de 1887 qui précise comment le Congrès gère le dépouillement des votes. Il affirme que le vice-président «peut exercer l’autorité exclusive et la seule discrétion pour déterminer les votes électoraux à compter pour un État donné».

Le ministère de la Justice représente Pence dans une affaire qui vise à trouver un moyen de maintenir son patron, le président Donald Trump, au pouvoir. Dans un dossier judiciaire au Texas mercredi, le département a déclaré que le représentant Louie Gohmert, du R-Texas, et un groupe d’électeurs républicains de l’Arizona «avaient poursuivi le mauvais défendeur» – si, en fait, l’un des revendication juridiquement reconnaissable. »

«C’est le rôle prescrit pour le Sénat et la Chambre des républicains dans la loi sur le décompte électoral auquel les plaignants s’opposent, et non les actions que le vice-président Pence a prises. … Une poursuite visant à établir que le vice-président a le pouvoir discrétionnaire sur le décompte, intentée contre le vice-président, est une contradiction juridique courante.

Trump, le premier président à perdre une candidature à la réélection en près de 30 ans, a attribué sa défaite à une fraude électorale généralisée. Mais une série de fonctionnaires électoraux non partisans et de républicains a confirmé qu’il n’y avait pas eu de fraude lors du concours de novembre qui modifierait les résultats de l’élection. Cela inclut l’ancien procureur général William Barr, qui a déclaré qu’il ne voyait aucune raison de nommer un avocat spécial pour examiner les affirmations du président concernant les élections de 2020. Il a démissionné de son poste la semaine dernière.

Trump et ses alliés ont déposé une cinquantaine de poursuites contestant les résultats des élections, et presque toutes ont été rejetées ou abandonnées. Il a également perdu deux fois à la Cour suprême.