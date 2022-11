Pence demande à Trump de s’excuser pour un dîner avec un antisémite

L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré lundi que Donald Trump “avait fait preuve d’un jugement profondément mauvais” et l’a appelé à s’excuser après que l’ancien président ait dîné la semaine dernière avec un nationaliste blanc niant l’Holocauste et le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West quelques jours après le lancement de son troisième campagne pour la Maison Blanche.

« Le président Trump a eu tort de donner à un nationaliste blanc, un antisémite et un négationniste de l’Holocauste, un siège à la table et je pense qu’il devrait s’en excuser. Et il devrait dénoncer ces individus et leur rhétorique haineuse sans réserve », a déclaré Pence dans une interview avec Leland Vittert de NewsNation diffusée lundi soir.

Pourtant, Pence, qui envisage sa propre course potentielle contre son ancien patron, a déclaré qu’il ne croyait pas que Trump était antisémite ou raciste et a déclaré qu’il n’aurait pas été vice-président de Trump s’il l’avait été.

“Mais je pense que le président a fait preuve d’un manque de jugement profond en donnant à ces personnes un siège à la table et comme je l’ai dit, je pense qu’il devrait s’en excuser”, a-t-il ajouté. “Il devrait les dénoncer sans réserve.”

Trump a dîné mardi dernier dans son club Mar-a-Lago avec West, qui est maintenant connu sous le nom de Ye, ainsi que Nick Fuentes, un militant d’extrême droite avec une longue histoire de commentaires antisémites et nationalistes blancs.

Trump a déclaré qu’il n’avait “jamais rencontré et ne savait rien de” Fuentes, qui avait accompagné Ye, avant la réunion. Mais il a jusqu’à présent refusé de reconnaître ou de dénoncer les positions d’Ether Fuentes ou Ye, qui a fait sa propre série de commentaires antisémites ces dernières semaines, entraînant sa suspension des plateformes de médias sociaux et la fin de ses liens avec de grandes entreprises comme Adidas. .

La réunion a été critiquée par des groupes juifs comme l’Organisation sioniste d’Amérique, qui a honoré Trump deux jours seulement avant le lancement de sa campagne, l’ancien ambassadeur de Trump en Israël et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, un autre rival potentiel de Trump 2024, qui est devenu un critique franc de Trump.

“Ce n’est qu’un autre exemple d’un terrible manque de jugement de la part de Donald Trump, qui, combiné à ses mauvais jugements passés, fait de lui un candidat intenable aux élections générales du Parti républicain en 2024”, a déclaré Christie au New York Times.

Samedi, l’ancien secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, un autre rival potentiel de 2024, a dénoncé l’antisémitisme comme “un cancer”, sans faire directement référence au dîner ni au président sous lequel il a servi.

Mais d’autres républicains de haut niveau, dont beaucoup envisagent de défier Trump pour la nomination du GOP, sont jusqu’à présent restés silencieux, soulignant l’emprise que Trump maintient sur le parti, même s’il a été blâmé pour leur performance pire que prévu lors des élections de mi-mandat.

—Jill Colvin, Associated Press

Le racisme de Donald Trump