Pence défie Trump et dit qu’il ne peut pas rejeter les votes électoraux

WASHINGTON (AP) – Défiant le président Donald Trump, le vice-président Mike Pence a reconnu mercredi qu’il n’avait pas le pouvoir de rejeter les votes électoraux qui feront du démocrate Joe Biden le prochain président dans deux semaines, anéantissant les espoirs sans fondement de Trump que Pence pourrait trouver d’une manière ou d’une autre un moyen de le garder au pouvoir.

Sous la pression intense de Trump et de ses alliés pour renverser les résultats des élections avant l’investiture du 20 janvier, Pence a publié une longue déclaration dans laquelle il concluait qu’un vice-président ne pouvait pas revendiquer une «autorité unilatérale» pour rejeter les votes électoraux des États.

« J’estime que mon serment de soutenir et de défendre la Constitution m’empêche de revendiquer l’autorité unilatérale pour déterminer quels votes électoraux devraient être comptés et lesquels ne devraient pas être comptés », a écrit Pence dans une lettre aux membres du Congrès avant de se prononcer dans le commun. session du Congrès.

Dans un moment remarquable soulignant la rupture dramatique entre Trump et son lieutenant autrefois le plus fidèle, Pence a publié la déclaration juste après son arrivée au Capitole pour décompte des votes et alors que le président disait à des milliers de partisans rassemblés près de la Maison Blanche que Pence pouvait annuler ces résultats. .

«Si Mike Pence fait la bonne chose, nous gagnons les élections», a déclaré Trump à ses partisans qui ont ensuite traversé Washington et pris d’assaut le Capitole.

Trump a tweeté sa désapprobation de Pence après son retour à la Maison Blanche.

«Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, en donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, et non les faits frauduleux ou inexacts qu’on leur avait demandé de certifier auparavant, « écrit-il. » Les USA exigent la vérité! «

Après avoir perdu un procès et après un procès, et sans autre option à portée de main, Trump et ses alliés avaient passé des jours dans une tentative futile de convaincre Pence qu’il pouvait renvoyer les électeurs des États du champ de bataille qui avaient voté pour Biden. La Constitution indique clairement que le rôle du vice-président dans la session conjointe est en grande partie cérémonial et comprend la lecture officielle des comptes.

Alors que les alliés de Pence avaient clairement indiqué qu’il avait l’intention de défier Trump, ils comprenaient également que cela risquait de mettre Trump en colère et risquait de compromettre l’avenir politique de Pence. Pence envisage une course à la Maison Blanche en 2024 et avait misé sur ses années de loyauté envers Trump pour l’aider à se démarquer dans ce qui devrait être un domaine surpeuplé. Même hors de ses fonctions, Trump devrait rester le chef de facto du Parti républicain et un faiseur de roi politique pour les années à venir,

Comme prévu, Pence a clairement indiqué dans sa lettre de trois pages qu’il suivrait la Constitution, pas le commandant en chef, quelles que soient les répercussions politiques. Il a reconnu qu’un vice-président n’a aucun pouvoir unilatéral en vertu de la Constitution et des règles du Congrès qui régissent le décompte. Il appartient à la Chambre et au Sénat d’exprimer leurs objections, et les électeurs des États ont été choisis conformément à la loi de l’État, et non de manière frauduleuse.

À partir de 13 heures, Pence a commencé à ouvrir les certificats des votes électoraux de chaque État et à les présenter aux «scrutateurs» nommés par la Chambre et le Sénat dans l’ordre alphabétique. Le processus a dû être suspendu lorsque les partisans de Trump ont envahi le Capitole.

Pence a été évacué de la salle du Sénat vers un endroit sûr alors que les manifestants ont pénétré dans le bâtiment.

«La violence et la destruction qui ont lieu au Capitole des États-Unis doivent cesser et elles doivent cesser maintenant», a-t-il tweeté. «Toute personne impliquée doit respecter les forces de l’ordre et quitter immédiatement le bâtiment.»

À la fin du décompte, Pence aura la tâche d’annoncer qui a remporté la majorité des voix pour le président et le vice-président.

Malgré les affirmations de Trump et de ses alliés, il n’y a pas eu de fraude généralisée lors des élections. Cela a été confirmé par plusieurs responsables électoraux et par William Barr, qui a démissionné de ses fonctions de procureur général le mois dernier. Ni Trump ni aucun des législateurs promettant de s’opposer au décompte n’ont présenté de preuves crédibles qui changeraient le résultat.