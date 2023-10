Pence critique Biden pour sa stratégie iranienne après l’attaque d’Israël

L’ancien vice-président Mike Pence (à droite), candidat à la présidentielle de 2024, a critiqué dimanche le président Biden pour son positionnement stratégique sur l’Iran et a suggéré que les politiques de l’administration avaient « fixé les conditions » des attaques du Hamas en Israël samedi.

Dans une interview sur « L’état de l’Union » de CNN, Pence a souligné le récent échange d’otages entre les États-Unis et l’Iran, qui débloquera 6 milliards de dollars de fonds iraniens sur des comptes étrangers bloqués en raison des sanctions.

L’administration Biden a déclaré que l’Iran s’était engagé à utiliser les fonds uniquement à des fins humanitaires, mais les dirigeants iraniens ont déclaré qu’ils décideraient de ce qui serait le mieux pour leur peuple. Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré dimanche que ces fonds n’avaient pas été dépensés sur un compte gelé dans les semaines qui ont suivi l’échange de prisonniers.

« Le fait que le président Joe Biden s’est incliné devant les mollahs iraniens au cours des deux dernières années et demie, a levé les sanctions, les a suppliés de revenir dans l’accord sur le nucléaire iranien, puis a payé 6 milliards de dollars de rançon pour les otages, je pense, a posé les conditions. pour cette attaque terroriste sans précédent du Hamas contre Israël », a déclaré Pence.

Mais l’administration Biden a maintenu un soutien indéfectible à Israël à la suite d’une attaque du Hamas samedi qui a pris Israël par surprise. L’échange de prisonniers a permis de libérer des Américains emprisonnés en Iran dans des conditions difficiles depuis des années.

Pourtant, Pence a vivement critiqué la Maison Blanche.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que l’Iran est derrière, a subventionné, a approuvé et a même applaudi le dernier jour cette attaque terroriste extraordinaire du Hamas contre Israël », a-t-il déclaré.

Des responsables américains ont déclaré dimanche qu’ils ne pouvaient pas encore déterminer si l’Iran était à l’origine de l’attaque.

Pence a également critiqué les positions de politique étrangère de certains de ses collègues candidats républicains à la présidentielle, notamment l’ancien président Trump, l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy et le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

«Mais je crois aussi que c’est ce qui se produit lorsque des voix de premier plan comme Donald Trump, Vivek Ramaswamy et Ron DeSantis signalent le retrait de l’Amérique du rôle de leader du monde libre. Écoutez, ce qui s’est passé en Ukraine était une invasion non provoquée par la Russie. Ce qui s’est passé ce week-end était une invasion non provoquée du Hamas en Israël », a poursuivi Pence dans l’interview.

« Et je crois vraiment que maintenant plus que jamais, le débat au sein du Parti républicain et le débat au sein de l’Amérique portent sur la question de savoir si nous allons ou non nous présenter à nouveau sans excuses en tant que leader du monde libre, en tant qu’arsenal de la démocratie, » il a continué.

Pour les dernières nouvelles, la météo, les sports et les vidéos en streaming, rendez-vous sur The Hill.