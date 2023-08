Pence confirme l’affirmation de Meadows selon laquelle Trump n’a pas déclassifié les documents

Ancien vice-président Mike Pence a déclaré dimanche qu’il n’était au courant d’aucun effort de Donald Trump ou le personnel de la Maison Blanche pour déclassifier des documents au cours des derniers mois de la présidence Trump, étayant une affirmation faite par Marquer les prés et jetant un doute supplémentaire sur la défense de M. Trump avant le procès pénal de l’ex-président.

M. Trump reste inculpé au pénal pour quatre affaires distinctes, dont l’une est sa rétention de documents de la Maison Blanche; selon le ministère de la Justice, beaucoup seraient des documents de défense classifiés et d’autres documents que l’ex-président avait sans l’autorisation des Archives nationales. Il a nié cela, affirmant que tous les documents classifiés en sa possession avaient été officiellement déclassifiés avant de quitter ses fonctions et arguant en outre qu’il avait le droit de prendre les documents qu’il souhaitait conserver.

Son ancien vice-président est apparu pour une interview sur ABC Cette semaine dimanche, et Jonathan Karl lui a demandé s’il était au courant de directives du président visant à déclassifier ces documents avant la fin de la présidence Trump.

« Je n’ai jamais été informé d’un effort généralisé pour déclassifier des documents », a répondu M. Pence.

Il a ensuite poursuivi: « Je suis conscient que cela s’est produit à plusieurs reprises au cours de nos quatre années, mais je n’ai aucune connaissance d’une directive générale du président. »

Les paroles de M. Pence ne prouvent pas de manière concluante qu’un ordre de déclassification n’a jamais été émis, mais pour l’instant aucun ancien membre du personnel de la Maison Blanche n’a émergé pour étayer réellement l’affirmation de M. Trump selon laquelle il l’a fait. La station balnéaire et la maison de l’ancien président à Mar-a-Lago ont été perquisitionnées par le FBI pour les documents dans un mouvement étonnant l’année dernière alors que les autorités ont réacquis les documents contestés après des mois d’allers-retours avec M. Trump et son équipe juridique.

D’autres collections plus petites de dossiers présidentiels, y compris des documents classifiés, ont ensuite été trouvées au domicile et au bureau privé du président Joe Biden, et plus tard de Mike Pence, après le raid du FBI, mais ont notamment été découvertes et remises par les équipes juridiques de Biden et Pence sans argument. .

Les commentaires de M. Pence sont significatifs étant donné qu’ils surviennent dans le sillage immédiat d’autres reportages d’ABC News révélant que Mark Meadows, le dernier chef de cabinet de la Maison Blanche sous Donald Trump, a déclaré aux enquêteurs qu’il n’était au courant d’aucun ordre de son patron de déclassifier large ensembles de documents avant de quitter la Maison Blanche en janvier 2021.

M. Meadows a en outre témoigné, selon ABC News, qu’il n’était pas au courant d’un supposé « ordre permanent » de déclassifier tout matériel retiré du bureau ovale alors que l’équipe Trump faisait ses valises, une affirmation que l’ex-président a également faite en ces dernières semaines.

Le témoignage de M. Meadows et ces affirmations spécifiques constitueraient un sérieux défi pour la défense de M. Trump, car aucun ordre de ce type n’aurait été donné à l’insu du chef de cabinet. Les avocats de M. Trump n’ont pas encore formellement avancé cet argument en dehors des propres commentaires de leur client aux médias et à leurs partisans, car ils se concentrent plutôt sur l’affirmation que le président était dans son droit de prendre de tels documents, classifiés ou non.