L’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et d’autres dirigeants républicains considérés comme des prétendants potentiels à la nomination présidentielle du GOP en 2024 prévoient d’assister à une réunion de donateurs privés au Texas la semaine prochaine.

Le rassemblement des donateurs, selon plusieurs personnes informées sur la question, y compris des contributeurs prêts à assister à la réunion, est organisé au moins en partie par Karl Rove, ancien conseiller du président George W. Bush et stratège républicain principal. Les personnes qui ont refusé d’être nommées dans cette histoire l’ont fait pour parler d’une affaire privée.

Le calendrier répertorie Pence, Christie, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, et le sénateur Tom Cotton, R-Ark., Et Marco Rubio, R-Fla. Un autre candidat potentiel, le sénateur Tim Scott, RS.C., devrait également y assister, après sa réfutation au discours du président Joe Biden au Congrès mercredi.

L’ancien président Donald Trump, qui a fustigé publiquement et en privé Rove, est notamment absent de l’ordre du jour.

L’événement, appelé «Conférence d’appréciation des donateurs du Texas Victory Committee», est prévu le 7 mai à Austin, selon un ordre du jour obtenu pour la première fois par CNBC. Il devrait avoir lieu à l’Omni Barton Creek Resort.

Un conseiller de Pompeo a confirmé à CNBC que l’ancien secrétaire d’État «assistera et animera les orateurs à l’événement de Karl Rove». Les représentants de la plupart des autres républicains mentionnés dans cette histoire et qui devraient y assister n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Ce serait l’une des premières fois que certains des meilleurs financiers du GOP entendent parler de plusieurs candidats qui pourraient se présenter à la présidence sur le ticket républicain contre Biden aux prochaines élections.

Le rôle de Rove dans l’organisation de l’événement suggère que le stratège républicain vétéran et profondément connecté présente son réseau de donateurs du Texas à ces candidats potentiels.

Rove a cofondé le républicain super PAC American Crossroads, qui a levé plus de 80 millions de dollars au cours du cycle électoral de 2020, selon les dépôts de la Commission électorale fédérale. Les données du Center for Responsive Politics montrent que le PAC a dépensé plus de 75 millions de dollars contre les démocrates ce cycle.

Cotton, DeSantis, Scott et Rubio doivent être réélus dans leurs bureaux respectifs en 2022, ce qui rend le rassemblement encore plus crucial alors qu’ils courtisent les donateurs.

Le président du Comité sénatorial républicain national, Rick Scott, de R-Fla., Devrait également être à l’événement des donateurs. Un porte-parole du NRSC a laissé entendre que les discussions porteraient sur les prochaines élections de mi-mandat et sur l’agenda de Biden.

« Le président Scott a hâte de rejoindre le sénateur Cornyn au Texas la semaine prochaine pour parler de nos efforts pour reconquérir le Sénat et lutter contre le programme radical des démocrates », a déclaré jeudi à CNBC Chris Hartline, un porte-parole du NRSC.

Certains des candidats potentiels participant au rassemblement Rove se trouvaient également récemment en Floride lors de plusieurs retraites de donateurs, y compris des événements qui ont eu lieu au complexe de Trump à Mar-a-Lago.

Le sénateur John Cornyn, du R-Texas, devrait d’abord accueillir les donateurs à la retraite. L’itinéraire indique que Pompeo sera d’abord interviewé. Pence sera ensuite interviewé, suivi par d’autres s’exprimant devant des donateurs avec Rubio, DeSantis, Christie et Cotton, entre autres.