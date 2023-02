Pence assigné à comparaître par un avocat spécial enquêtant sur Trump

L’ancien vice-président Mike Pence a été assigné à comparaître par le conseil spécial supervisant les enquêtes sur les efforts de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés pour annuler les résultats des élections de 2020, selon une personne ayant une connaissance directe de l’événement.

La citation à comparaître à Pence dans le cadre de l’enquête par l’avocat spécial Jack Smith a été signifiée ces derniers jours, selon la personne, qui s’est entretenue avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat jeudi pour discuter d’une question sensible.

Le scénario extraordinaire d’un ancien vice-président témoignant potentiellement contre son ancien patron dans une enquête criminelle survient alors que Pence envisage de lancer une candidature présidentielle républicaine de 2024 contre Trump. Les deux hommes se sont séparés depuis qu’une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain le 6 janvier 2021, dans le but d’empêcher la victoire du démocrate Joe Biden.

L’assignation à comparaître est une étape agressive de la part d’un procureur qui a dirigé pendant des années la section de la corruption publique du ministère de la Justice et qui a supervisé les actes d’accusation contre de grandes personnalités politiques. Cette décision ouvre la voie à une lutte probable pour les privilèges exécutifs, étant donné la proximité de Pence avec Trump pendant quatre ans, alors que des décisions majeures étaient envisagées et planifiées. On ne sait pas si les efforts pour obtenir le témoignage volontaire de Pence ont été bloqués avant la délivrance de l’assignation.

Les porte-parole de Pence et Smith ont refusé de commenter la délivrance de l’assignation, qui a été rapportée pour la première fois par ABC News.

Pence était une figure centrale dans les efforts de Trump pour rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020. Trump a faussement insisté sur le fait que son vice-président, qui avait un rôle cérémoniel dans la supervision de la certification de l’élection, pouvait simplement rejeter les résultats et les renvoyer aux États du champ de bataille qu’il contestait.

Le 6 janvier, les partisans de Trump, poussés par le mensonge selon lequel l’élection avait été volée, ont marché vers le bâtiment du Capitole, ont brutalement dépassé la police et brisé les fenêtres et les portes pendant que Pence présidait la certification de la victoire de Biden. Le vice-président a été mis en sécurité avec son personnel et sa famille alors que certains membres de la foule scandaient: “Hang Mike Pence!”

Alors que la foule était au Capitole, Trump a tweeté : “Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution”.

Smith, qui a été nommé conseiller spécial en novembre par le procureur général Merrick Garland, a été chargé de superviser les enquêtes sur les tentatives de Trump de renverser sa défaite, ses actions menant à l’insurrection du 6 janvier au Capitole et sa possession d’un gouvernement top secret. documents dans son domaine de Floride, Mar-a-Lago.

Les procureurs fédéraux se sont particulièrement concentrés sur un stratagème des alliés de Trump visant à élever de faux électeurs présidentiels dans les principaux États du champ de bataille remportés par Biden afin de renverser le vote, en délivrant des assignations à plusieurs présidents du parti républicain.

Les procureurs fédéraux ont amené plusieurs responsables de l’administration Trump devant le grand jury pour interrogatoire, notamment l’ancien avocat de Trump à la Maison Blanche, Pat Cipollone, et l’ancien chef de cabinet de Pence, Marc Short.

Signe de la nature croissante de l’enquête, les responsables électoraux de plusieurs États dont les résultats ont été contestés par Trump ont reçu des assignations à comparaître demandant des communications avec ou impliquant Trump et ses assistants de campagne.

Un comité de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier a recommandé que le ministère de la Justice engage des poursuites pénales contre Trump et ses associés qui l’ont aidé à lancer une campagne de pression pour tenter d’annuler sa défaite électorale de 2020.

Steve Peoples et Eric Tucker, Associated Press