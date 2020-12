ATLANTA (AP) – Le vice-président Mike Pence tente d’aider les républicains à projeter un front unifié dans deux tours de scrutin du Sénat à enjeux élevés alors qu’il fait campagne en Géorgie un jour avant la visite potentiellement volatile du président Donald Trump dans l’État qui déterminera quel parti contrôle le Sénat en janvier.

Le vice-président fait campagne vendredi avec les sens.David Perdue et Kelly Loeffler, avec le GOP troublé par le refus continu de Trump de sa propre défaite et de ses attaques sans fondement que les responsables républicains en Géorgie, y compris le gouverneur et le secrétaire d’État, ont permis une fraude électorale généralisée sur au nom du président élu Joe Biden.

Pence a navigué dans le refus de Trump de concéder alors qu’il rassemblait les républicains il y a deux semaines aux côtés de Perdue et Loeffler. Lors de deux rassemblements du nord de la Géorgie, il a promis de se battre pour «chaque vote légal», mais a passé plus de temps à souligner les enjeux du contrôle du Sénat. Mais cette fois, Pence arrive alors que la Géorgie termine un autre recomptage des scrutins présidentiels et avec certains des partisans du président – y compris des avocats autrefois considérés comme des alliés de la campagne de réélection du président – exhortant au boycott du second tour de Perdue et Loeffler le 5 janvier.

La visite du vice-président intervient également le jour même où l’ancien président Barack Obama apparaîtra dans un rassemblement virtuel avec les challengers démocrates, Jon Ossoff et Raphael Warnock, dans un spectacle du type d’unité de parti que les républicains ont du mal à façonner avec l’appel du président. Le gouverneur Brian Kemp est «malheureux» et le secrétaire d’État Brad Raffensperger est «un ennemi du peuple».

Perdue et Loeffler ont tenté d’éviter la fracture intrapartie, appelant à la démission de Raffensperger, mais se concentrant généralement davantage sur les conséquences du contrôle du Sénat plutôt que de remettre en question le résultat du premier tour. Mais les républicains de Washington et de Géorgie ont néanmoins exprimé leurs inquiétudes quant au fait que Trump poursuivra samedi ces lignes d’attaque plutôt que de concentrer ses efforts sur l’enthousiasme du GOP au deuxième tour.

L’histoire continue

« Ils sont extrêmement conscients des derniers commentaires et des derniers tweets de Trump et de l’impact négatif qu’ils pourraient avoir », a déclaré le donateur républicain Dan Eberhart des conseillers des sénateurs. «Et ces gens vont se coucher tous les soirs en espérant qu’il n’y aura pas de tweet de Trump pendant qu’ils dorment.»

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a rejeté ces préoccupations, bien qu’elle ait certainement embrassé l’idée que Trump peut faire ou défaire le second tour pour les républicains.

« La présence du président en Géorgie poussera les Sénateurs Loeffler et Perdue à franchir la ligne d’arrivée », a-t-elle déclaré vendredi, notant que les républicains ont profité de leur propre participation cet automne pour réduire la majorité des démocrates de la Chambre et défendre les républicains du Sénat considérés comme vulnérables .

Les républicains ont besoin d’un siège de plus pour obtenir une majorité au Sénat qui pourrait contrer une présidence Biden. Les démocrates ont besoin d’un balayage pour forcer un Sénat 50-50 et mettre en place le vice-président élu Kamala Harris pour incliner la chambre aux démocrates comme vote de départage.

Trump a tweeté en faveur de Perdue et Loeffler, mais a dépensé plus d’énergie pour dynamiter Kemp et Raffensperger et suggérer, à tort, que les deux responsables ont le pouvoir légal d’annuler la victoire de Biden en Géorgie. La loi de l’État ne leur donne pas une telle option. Les premiers retours ont montré à Biden une avance de plus de 14000 votes sur environ 5 millions de votes. Un premier recomptage manuel a mis la marge de Biden à environ 12500. À l’arrivée de Pence dans l’État, les responsables géorgiens en étaient aux dernières étapes d’un troisième décompte demandé par la campagne de Trump.

Perdue et Loeffler ont accueilli Pence ensemble vendredi matin à la base de la réserve aérienne de Dobbins au nord d’Atlanta avant un événement prévu aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, où le vice-président et les sénateurs ont discuté de la pandémie de coronavirus et du développement de vaccins. Le trio apparaîtra vendredi après-midi lors d’un rassemblement à Savannah.

Démontrant les efforts d’unité de vendredi, le représentant américain Doug Collins, ancien adversaire du GOP de Loeffler dans la course au Sénat, s’est envolé pour la Géorgie avec Pence et a participé à une table ronde au siège du CDC avec les deux sénateurs. Avant la table ronde du CDC, Collins, Loeffler et Perdue se sont blottis devant une banque de caméras de télévision et de photographes.

Kemp, un partisan de Trump et à une époque un allié fidèle, ne faisait pas partie de l’itinéraire public de Pence. Mais séparément, le gouverneur a noté que vendredi marquait un an depuis qu’il avait nommé Loeffler comme son choix pour combler le poste vacant au Sénat créé par la retraite du sénateur républicain Johnny Isakson.

«Je suis fier de ce que Kelly a accompli, mais il y a encore du travail à faire», a déclaré Kemp via sa page Facebook officielle. «Unissons-nous en tant que conservateurs géorgiens et renvoyons Kelly Loeffler et David Perdue à Washington.»

__

La journaliste de l’Associated Press Deb Riechmann a contribué depuis Washington.