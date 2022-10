Pence appelle les “apologistes de la Russie” républicains, car les mi-mandats pourraient menacer l’aide à l’Ukraine

L’ancien vice-président américain Mike Pence a fait le tour de Washington cette semaine avec des discours très médiatisés, devenant presque embrumé en décrivant comment Ronald Reagan a aidé à galvaniser sa transition d’un jeune partisan du Parti démocrate à un républicain convaincu.

Les républicains ont longtemps adoré Reagan pour avoir projeté la force américaine dans ses relations avec l’Union soviétique au cours des dernières années de l’ère de la guerre froide. Mais le GOP d’aujourd’hui ne ressemble que rarement au groupe de politique étrangère belliciste qui s’est étendu de Reagan à la présidence de George W. Bush.

Dans un discours prononcé à la conservatrice Heritage Foundation, Pence a déploré certains commentaires récents de républicains au Congrès concernant l’agression russe en Ukraine.

“Il ne peut y avoir de place dans le mouvement conservateur pour les apologistes [Vladimir] Poutine. Il n’y a de place dans ce mouvement que pour les champions de la liberté”, a-t-il déclaré.

“L’apaisement n’a jamais fonctionné, jamais, dans l’histoire.”

Le représentant américain Kevin McCarthy, qui pourrait devenir président après les élections de mi-mandat de novembre, a mis en doute la poursuite du financement américain à l’Ukraine. (Pam Panchak/Pittsburgh Post-Gazette via AP)

Les commentaires de Pence sont intervenus un jour après que Kevin McCarthy, potentiellement le prochain président, a soulevé des commentaires sur l’aide future à l’Ukraine si les républicains gagnaient le contrôle de la Chambre après les mi-mandats du mois prochain.

“Je pense que les gens vont être assis dans une récession et qu’ils ne vont pas écrire un chèque en blanc à l’Ukraine”, a déclaré McCarthy à Punchbowl News.

Ces commentaires faisaient suite à un projet de loi de financement clé à la fin du mois dernier pour éviter une fermeture du gouvernement, qui comprenait également l’aide à l’Ukraine. Seulement environ deux poignées de républicains de la Chambre l’ont soutenu; McCarthy et son équipe de direction n’étaient pas à bord.

Au printemps, 57 républicains de la Chambre dirigés par les démocrates ont voté Non sur un projet de loi spécifique sur l’aide à l’Ukraine.

Acteur dominant dans l’aide à l’Ukraine

Les enjeux sont énormes pour l’Ukraine, bien sûr, et pour l’unité occidentale contre la Russie.

L’aide américaine à la sécurité depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février s’élevait à plus de 17,5 milliards de dollars américains après l’annonce d’un ensemble de munitions et de véhicules militaires la semaine dernière, tandis que les fournitures américaines de système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) ont été considérées comme importantes dans la lutte contre l’Ukraine. .

REGARDER l L’Ukraine a été complètement dépendante des armes occidentales : Zelensky exhorte les Russes et le monde à tenir tête à Poutine Dans une rare entrevue, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy parle aux journalistes canadiens à Kyiv de l’augmentation des attaques contre la capitale, de la perspective de paix avec la Russie et de la contribution du Canada à l’effort de guerre.

Selon une analyse récente de The Economist, le soutien américain de l’aide militaire, financière et humanitaire, en dollars totaux, éclipse la somme totale de celle accordée par l’Union européenne et les membres européens de l’OTAN (bien que compte tenu de la taille même de l’économie américaine, plusieurs pays européens de taille petite à moyenne ont donné une part plus importante en pourcentage du PIB).

Vous ne le voyez peut-être pas tous, mais les substituts de Trump ont mené une campagne assez acharnée pour défendre l’invasion de Poutine et contre le soutien à l’Ukraine. Nous ne voyons que maintenant les résultats des sondages. https://t.co/XO0KIW7Fth —@ChrisMurphyCT

Le membre du Congrès démocrate Eric Swalwell, dans un éditorial de Newsweek dirigé sur les commentaires de McCarthy, craignait le message symbolique qu’une réduction significative du soutien américain pourrait apporter, à la fois en arrêtant les gains que l’Ukraine a réalisés sur le champ de bataille, mais aussi pour les “espoirs de démocraties dans le monde”. .”

Le sénateur démocrate Chris Murphy a tweeté son inquiétude quant au fait que l’ambivalence républicaine affecte également la façon dont le public américain perçoit l’aide à l’Ukraine.

L’Ukraine en tant que “51e État”

Certains candidats républicains aux élections à la Chambre et au Sénat ont fait preuve d’une indifférence cinglante à l’égard du sort des Ukrainiens, faisant écho à la politique étrangère “America First” vantée par l’ancien président Donald Trump.

“Encore un milliard pour l’Ukraine…”, a tweeté le candidat au Congrès du Texas, Wesley Hunt, en août. “A ce rythme, nous devrions au moins en faire le 51e État afin qu’ils puissent commencer à payer un impôt fédéral sur le revenu.”

REGARDER l Le soutien occidental est essentiel, déclare Zelenskyy dans une interview à CBC News : Les armes soutenant la lutte de l’Ukraine contre la Russie David Common, de CBC, jette un regard rare sur certaines des armes que les États-Unis envoient en Ukraine depuis la base aérienne de Dover dans le Delaware pour en savoir plus sur le rôle crucial que jouent les nations occidentales dans la lutte de l’Ukraine contre la Russie.

Dans la mesure où l’opposition ou l’hésitation républicaine existe, plusieurs facteurs ont été mentionnés : la priorité de la myriade de problèmes intérieurs auxquels les États-Unis sont confrontés, tels que l’inflation et l’immigration ; une préoccupation majeure selon laquelle la Chine est la plus grande menace ; et les griefs avec les nations européennes pour la perception de gratuité du soutien américain à l’OTAN.

“Je dois être honnête avec vous, je me fiche de ce qui arrive à l’Ukraine d’une manière ou d’une autre”, a déclaré JD Vance, candidat au Sénat américain de l’Ohio, en février.

Vance a depuis choisi ses mots avec plus de soin, mais lui et d’autres ont plaidé pour un accord de paix négocié dès que possible.

Trump occupe une place importante

Trump, toujours une figure influente au sein du parti, a pris au sérieux les menaces nucléaires de Poutine et a attaqué ce qu’il considère comme les largesses de l’administration Biden envers l’Ukraine. Sur son site Truth Social et lors de rassemblements, Trump a encouragé la Russie et l’Ukraine à négocier, ou “nous finirons dans la troisième guerre mondiale et il ne restera plus rien de notre planète, tout cela parce que les gens stupides n’en avaient aucune idée”.

Au cours de sa présidence, Trump a été critiqué pour sa flatterie envers Poutine et son ambivalence envers l’avenir de l’Ukraine. Les tactiques musclées de Trump à des fins personnelles tout en traitant avec le président Volodymyr Zelenskky ont abouti à la première destitution de Trump dirigée par les démocrates.

Trump a également dénoncé le niveau des dépenses de défense des membres de l’OTAN, ce qui fait écho aux commentaires de personnes comme le candidat républicain au Sénat de l’Arizona, Blake Masters, qui a qualifié le conflit russo-ukrainien de “problème européen”.

Le sénateur Josh Hawley, le seul républicain à ne pas avoir voté récemment en faveur de l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, a déclaré en guise d’explication que les États-Unis ne devraient pas abandonner cette alliance, mais que les nations européennes devaient faire plus pour assurer leur propre les intérêts de sécurité, et que l’accent américain est nécessaire sur la menace de la domination du Parti communiste chinois en Asie.

Une opinion similaire selon laquelle les priorités du Pentagone ne peuvent pas dériver des revendications de la Chine sur Taïwan et dans les eaux asiatiques a récemment été émise par le républicain House Whip Steve Scalise.

Sur cette photo fournie par le Bureau de presse présidentiel ukrainien, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le chef de la minorité au Sénat américain Mitch McConnell posent pour une photo à Kyiv le 14 mai 2022. (Bureau de presse présidentiel ukrainien via AP)

La récalcitrance républicaine à la Chambre sur l’Ukraine pourrait déclencher des discussions animées au sein de leur caucus en 2023 et avec leurs homologues du Sénat, quel que soit le vainqueur de cette chambre.

Le républicain Mitch McConnell, qui pourrait redevenir le chef de la majorité au Sénat, a exprimé son soutien à l’aide à l’Ukraine et s’est rendu à l’improviste à Kyiv au printemps, pour rencontrer Zelenskyy.

Contrairement à McCarthy, McConnell – qui est entré au Congrès pendant les années Reagan – a réprimandé l’administration Biden pour ne pas avoir fait parvenir plus rapidement l’aide à l’Ukraine.