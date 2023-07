L’ancien vice-président Pence a appelé l’administration Biden à « cesser et s’abstenir » immédiatement des négociations avec Téhéran sur le programme nucléaire iranien.

Pence s’est adressé aux dirigeants de l’opposition iranienne samedi lors du Sommet mondial de l’Iran libre 2023 à Paris, en France, déchiré par les émeutes, où il a affirmé que le président Biden avait apaisé le « régime tyrannique » en Iran. S’adressant à une foule enthousiaste d’ex-patriotes iraniens, l’espoir du GOP 2024 a dénoncé la poursuite d’un accord nucléaire avec l’Iran au milieu d’informations selon lesquelles l’administration Biden a un accord « provisoire » sur la table – ce que l’administration a démenti.

« Aujourd’hui, en tant que citoyen américain ordinaire, j’appelle l’administration Biden et les dirigeants de toutes les nations éprises de liberté à se tenir aux côtés du peuple iranien, à défendre la cause de la liberté et de la justice et à cesser et s’abstenir de tout nucléaire négociations avec Téhéran immédiatement », a déclaré Pence.

L’administration Biden a tenté, et jusqu’à présent échoué, de relancer les négociations sur le plan d’action global conjoint (JCPOA), mieux connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a admis fin 2022 que les pourparlers avaient « reculé » alors que l’Iran faisait « des demandes étrangères, des demandes sans rapport avec le JCPOA lui-même ».

BIDEN ADMIN REFUSE UN ACCORD « INTÉRIMAIRE » AVEC L’IRAN, MAIS UN NOUVEAU RAPPORT SUGGÈRE LA CONTINUATION DES OPÉRATIONS DIPLOMATIQUES DE PORTE DÉCOUVERTE

Publiquement, l’administration affirme qu’elle s’engage à poursuivre la diplomatie avec l’Iran pour empêcher le pays d’obtenir l’arme nucléaire, ce qui pourrait déstabiliser la sécurité du Moyen-Orient et du monde.

Critiques, y compris certains pays voisins comme Israël et l’Arabie saoudite, ainsi que Pence, ont fait valoir que l’accord fournira à l’Iran les fonds dont il a tant besoin, qu’il dirigerait vers des activités terroristes par procuration contre ses rivaux régionaux.

UN article dans le New York Times du 14 juin ont rapporté que les États-Unis avaient pour objectif de parvenir à un accord informel et non écrit avec les responsables iraniens, qu’ils qualifient de « cessez-le-feu politique » qui viserait à empêcher une nouvelle escalade. D’autres pourparlers sur le sujet auraient eu lieu à Oman.

Un porte-parole du département d’État a nié le rapport et a déclaré à Fox News Digital « qu’il n’y a pas d’accord nucléaire en vue ».

L’ENVOYÉ DE BIDEN EN IRAN, ROBERT MALLEY, MIS EN CONGÉ DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE SUR L’AUTORISATION DE SÉCURITÉ

Pence a qualifié la poursuite d’un accord nucléaire avec Téhéran de « mal fondée et dangereuse ».

Il a opposé la politique de Biden envers l’Iran aux réalisations de l’administration Trump-Pence, y compris des sanctions sévères contre les Gardiens de la révolution islamique, l’annulation de l’accord sur le nucléaire iranien et l’ordre de l’attaque qui a tué le chef de la Force iranienne Quds, le général Qassem Soleimani – pour laquelle la foule a scandé , « Merci. »

Pence a averti qu’en levant les sanctions et en s’engageant avec la Russie dans des pourparlers avec l’Iran, l’administration Biden « menace de démêler tous les progrès que nous avons réalisés pour marginaliser le régime tyrannique ».

« L’administration américaine actuelle fait des heures supplémentaires pour rétablir l’accord sur le nucléaire iranien, mettant Téhéran sur la voie rapide pour obtenir une arme nucléaire », a déclaré Pence. « Et en fait, l’administration actuelle a admis qu’en vertu d’un accord nucléaire restauré, l’Iran serait capable d’amasser suffisamment de combustible nucléaire pour une bombe en moins d’un an – encore plus rapidement que ce qui était autorisé dans le cadre de l’accord précédent. »

L’ESPOIR PRÉSIDENTIEL PENCE RENCONTRE ZELENSKYY EN UKRAINE DANS UN VOYAGE SURPRISE

« Un nouvel accord sur le nucléaire ne mènera pas à la paix et à la stabilité », a-t-il déclaré sous de vifs applaudissements. « Cela conduira à plus de terrorisme, plus de morts et de destructions. »

Pence était hébergé par le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), basé à Paris, une branche politique de l’Organisation des moudjahidines du peuple d’Iran (OMPI), qui s’est vigoureusement opposée au JCPOA. Le groupe a organisé de fréquents rassemblements dans la capitale française au fil des ans, qui ont attiré des milliers de partisans et sont souvent suivis par d’anciens responsables américains, européens et arabes de haut niveau critiques de la République islamique.

La présidente élue du CNRI, Maryam Radjavi, s’est exprimée samedi matin, appelant à une « révolution » pour mettre fin à la « tyrannie religieuse » en Iran et « renverser les mollahs ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous affirmons fermement que, que le JCPOA soit actif ou non, l’ère du fascisme religieux touche à sa fin et le soleil de son existence se couche à l’horizon de sa chute », a déclaré Radjavi.

L’un des groupes qui fait partie de la coalition CNRI connue sous le nom de MEK a récemment vu son siège perquisitionné en Albanie. Le raid violent a été critiqué par le sénateur Ted Cruz, R-Texas., qui a tweeté à l’époque : « Profondément préoccupé par le fait qu’à travers l’Europe – et en particulier en ce moment, la France et l’Albanie – nos alliés apaisent le régime iranien et répriment les dissidents anti-régime. »

L’événement de samedi comprenait également des discours de l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, de John Bolton et du général Wesley Clark, et a réuni des centaines d’autres législateurs du monde entier.

Peter Aitken de Fox News et Reuters ont contribué à ce rapport.