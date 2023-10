Pence accuse Trump, DeSantis et Ramaswamy d’« apaisement » face à leur isolationnisme

Mike Pence a mené la charge de l’aile interventionniste étrangère de la primaire républicaine de 2024 contre ses rivaux isolationnistes ce week-end alors que de nouvelles hostilités éclataient entre Israël et les militants du Hamas de la bande de Gaza occupée.

Ce fut un week-end record pour cette aile du GOP, dont les membres parmi les candidats aux primaires de 2024 ont passé leurs heures à s’affronter avec une rhétorique approuvant une réponse israélienne totale contre le groupe militant palestinien qui a lancé des attaques à travers le pays.

M. Pence a fait ces remarques dans l’Iowa, où il se bat pour une victoire surprise (ou du moins une performance assez décente) lors des premiers caucus du pays. Criant Donald Trump, Vivek Ramaswamy et Ron DeSantis nommément, il les a accusés de soutenir le retrait de l’Amérique d’une empreinte militaire, diplomatique et économique mondiale qui, selon lui, était auparavant responsable de l’apaisement des troubles dans le monde.

Sa réprimande, a-t-il dit, était dirigée contre « des voix d’apaisement comme Donald Trump, Vivek Ramaswamy et Ron DeSantis qui, je crois, vont à l’encontre de la tradition de notre parti selon laquelle l’Amérique est le leader du monde libre ».

« C’est… ce qui se passe lorsque les dirigeants du Parti républicain signalent leur retrait sur la scène mondiale », a accusé l’ancien vice-président.

Une réponse a été donnée par Donald Trump Jr, qui a tweeté : « Vous êtes l’incarnation du genre de faiblesse qui a conduit à cela. Vous auriez dû faire attention lorsque vous rampiez aux pieds du maître. Trump a apporté la paix parce que le monde le savait – allez-y et découvrez-le ! Nous ne reviendrons jamais à votre approche ratée et à celle de vos imbéciles unipartistes.»

M. Pence a également reproché au président Joe Biden d’avoir soi-disant poursuivi cette « retraite », comme l’ont fait d’autres membres de l’aile belliciste, et a reproché au président sortant de ne pas avoir projeté la force qui aurait soi-disant empêché Vladimir Poutine d’ordonner l’invasion de l’Ukraine.

Ces sentiments ont été repris par d’autres personnalités représentant l’aile « politique de l’establishment » du Parti républicain, à savoir Tim Scott et Nikki Haley. Le premier a accusé M. Biden d’être « complice » des attaques du Hamas contre des cibles policières, militaires et civiles israéliennes au cours du week-end.

Une telle rhétorique était autrefois mal vue à Washington. Dans le Parti républicain moderne, accuser ses rivaux politiques d’être au lit avec des terroristes n’est plus une rareté, mais une caractéristique du politicien républicain typique.

L’administration Biden et ses alliés en ont pris note. Chris Murphy, membre de la commission sénatoriale des relations étrangères, a réprimandé le sénateur républicain Rick Scott après une publication similaire, écrivant : « Pour trop de républicains, leur haine des démocrates est leur seul prisme organisateur. Même un jour comme aujourd’hui, tout ce qu’ils peuvent faire, c’est attaquer. Les réseaux sociaux du sénateur Scott sont principalement des attaques contre Biden plutôt que du soutien à Israël. Il y a des moments pour la politique. Il y a des moments pour l’unité.

Mme Haley a tiré ses propres accusations de soif de sang de la gauche après avoir tweeté contre Benjamin Netanyahu d’Israël, l’exhortant à « en finir » – faisant référence aux militants du Hamas. Le groupe militant palestinien est accusé d’avoir délibérément tué des centaines de civils au cours du week-end et pris d’autres en otages ; les deux actions sont considérées comme des crimes de guerre au regard du droit international. La portée et l’ampleur de la réponse israélienne ont suscité des accusations similaires de la part des partisans de la fin de l’occupation israélienne de Gaza et de la Cisjordanie.

Donald Trump, quant à lui, a concentré ses critiques sur Joe Biden ce week-end – signe qu’il continue de considérer la primaire républicaine comme largement décidée.

« L’horrible attaque contre Israël, tout comme celle contre l’ukraine, n’aurait jamais eu lieu si j’avais été président – ​​chance zéro ! » a écrit M. Trump dans un article de Truth Social du dimanche matin.