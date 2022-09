Pence accuse les politiques de Biden et les cartels de la crise des migrants: les migrants sont confrontés à un “voyage difficile et une vie plus difficile”

PREMIER SUR FOX : L’ancien vice-président Mike Pence, en voyage au Guatemala mercredi, a souligné que les États-Unis seuls ne peuvent pas mettre fin à leur crise migratoire et ont besoin de l’aide des pays mêmes d’où les migrants voyagent.

“Lorsque j’ai visité le Guatemala en 2018, j’ai dit:” Cette crise ne peut pas être résolue par l’Amérique seule “”, a déclaré Pence lors d’un discours à la conférence Guatemala Prospera à Guatemala City. “J’ai souligné que la faiblesse des économies, la corruption, la drogue et la violence sont les causes profondes de cette crise.”

“Alors aujourd’hui, je demande votre aide et votre coopération renouvelées : continuez à dire à vos concitoyens que venir illégalement aux États-Unis n’entraînera qu’un voyage difficile et une vie plus difficile. Continuez à sévir contre la corruption, les groupes criminels et la violence des gangs”, il ajouta. “Renforcez vos frontières et votre police des frontières, et abattez les barrières aux opportunités et à l’emploi.”

Lors de sa première visite au Guatemala, il a promis de travailler à une relation plus forte entre les deux pays, alors même que la crise des migrants pesait sur la frontière sud des États-Unis.

Quatre ans plus tard, Pence a applaudi les progrès réalisés par l’administration Trump et a largement blâmé la résurgence de la crise des migrants – qui a vu un nombre historique de migrants tenter d’entrer aux États-Unis – aux pieds de l’administration Biden.

“Bien que cela me fasse mal de le dire, je dois admettre que l’essentiel de la responsabilité de la crise migratoire incombe à l’administration actuelle des États-Unis, qui a essentiellement adopté une politique d’ouverture des frontières”, a déclaré Pence.

“Dès son premier jour au pouvoir, notre président a suspendu bon nombre des politiques frontalières réussies de notre administration – des politiques qui ont réduit l’immigration clandestine de 90 % : ils ont suspendu les expulsions dans tout le pays, arrêté la construction du mur frontalier, annulé la politique de rester au Mexique et a proposé une amnistie pour des millions d’immigrants illégaux résidant actuellement aux États-Unis », a-t-il poursuivi. “Tragiquement, ces actions ont envoyé un message à des millions de migrants en Amérique centrale et du Sud, et la migration illégale a monté en flèche du jour au lendemain.”

Les États-Unis et le Guatemala ont construit une relation commerciale solide au cours de la dernière décennie, augmentant les exportations et les importations de plusieurs milliards : les exportations américaines vers le Guatemala en 2018 ont totalisé environ 6,6 milliards de dollars et ont atteint plus de 8 milliards de dollars en 2022.

Mais la crise des migrants jette une ombre sur cette relation autrement renforcée. Pence a admis que les cartels criminels jouent un rôle important dans l’aggravation de la crise.

“Je peux et je tiens les cartels criminels responsables de l’aggravation de la crise migratoire, de la propagation de la mort et de la destruction, et du profit de la misère humaine”, a déclaré Pence.

“Je suis plus convaincu que jamais que la clé d’un avenir meilleur pour le Guatemala réside dans la fin du trafic d’êtres humains”, a-t-il ajouté. “Si nous mettons fin au trafic d’êtres humains, nous détruirons financièrement les organisations criminelles transnationales qui en profitent.”