Le vice-président Mike Pence reçoit le vaccin Covid-19 dans le bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower le 18 décembre. | Saul Loeb / AFP via Getty Images

Le vice-président vient de fournir un exemple rare de leadership en matière de coronavirus à la Maison Blanche.

Le vice-président Mike Pence, la deuxième dame Karen Pence et le chirurgien général Jerome Adams ont publiquement reçu le vaccin contre le Covid-19 à la Maison Blanche vendredi matin. Pence a décrit sa décision de le faire devant les caméras dans le cadre d’un effort visant à renforcer la confiance du public dans le fait que se faire vacciner est une chose sûre et responsable.

« Karen et moi étions plus qu’heureux d’avancer avant la fin de cette semaine, pour prendre le vaccin sûr et efficace contre le coronavirus », a déclaré Pence. «Construire la confiance dans le vaccin est ce qui nous amène ici ce matin.»

#RUPTURE: Le vice-président Mike Pence, la deuxième dame Karen Pence et le chirurgien général Jerome Adams viennent de prendre le vaccin contre le coronavirus. pic.twitter.com/W7v4tBuDWc – CNN Early Start (@EarlyStart) 18 décembre 2020

Le président élu Joe Biden se ferait également vacciner en public la semaine prochaine. On ne sait pas quand ou si le président Donald Trump le fera.

L’effort de renforcement de la confiance de Pence est important, car un sondage a révélé que les républicains sont beaucoup moins susceptibles de dire qu’ils recevront le vaccin contre le coronavirus que les autres.

Un sondage ABC News / Ipsos publié lundi a révélé que plus de 80% des Américains déclarent qu’ils recevront le vaccin. Ce nombre serait probablement à peu près suffisant pour obtenir l’immunité collective, mais le scepticisme vis-à-vis des vaccins est beaucoup plus répandu parmi les républicains. Extrait de la rédaction de son sondage par ABC News:

La partisanerie joue également un rôle en influençant l’opinion du public sur un vaccin. Les républicains (26%) sont plus de quatre fois plus susceptibles que les démocrates (6%) et près de deux fois plus susceptibles que les indépendants (14%) de dire qu’ils n’obtiendraient jamais le vaccin contre le coronavirus.

Donc, Pence faire ce qu’il pouvait vendredi pour renforcer la confiance dans le vaccin parmi les partisans de Trump est une bonne chose – d’autant plus que des médias comme Fox News y consacrent segments entiers de la programmation de mettre en doute son innocuité et son efficacité. Mais c’est aussi l’occasion de réfléchir au nombre de vies qui auraient pu être sauvées si Trump et Pence avaient essayé de montrer l’exemple tout au long de la pandémie.

L’administration Trump a été une étude de cas sur ce qu’il ne faut pas faire

Ce n’est pas vraiment une nouvelle de dernière heure que Trump a bafoué les recommandations de santé publique de son propre gouvernement sur la pandémie à chaque tournant en refusant de porter un masque en public, en parcourant le pays pour des rassemblements politiques emballés sans distanciation sociale et en mettant en danger le personnel du gouvernement lorsqu’il a été hospitalisé avec son propre cas du virus.

Mais Pence a été discret tout aussi irresponsable que Trump. Il a également refusé de porter un masque en public – y compris, dans un incident tristement célèbre, dans un hôpital – a bafoué la distance sociale lors d’événements politiques et d’apparitions à la télévision, et a même résisté à une proposition de bon sens de mettre une barrière en plexiglas entre lui et Kamala Harris à le débat vice-présidentiel, alors même qu’une épidémie de Covid-19 ravageait la Maison Blanche.

Le chef de cabinet de Pence et de nombreux autres membres de son personnel ont contracté le virus. Malgré les expositions répétées de Pence, le bureau du vice-président n’a jamais annoncé qu’il l’avait contracté.

La désinformation que Pence a répandue a été plus subtile que les réflexions publiques de Trump sur les injections d’eau de Javel ou l’immunité collective, mais il est coupable de la répandre tout de même. Peut-être le plus flagrant est-il, à la mi-juin, Pence a écrit un éditorial pour le Wall Street Journal avec le titre: «Il n’y a pas de seconde vague de coronavirus». »De nouveaux cas quotidiens à cette époque avaient chuté par rapport à leur pic précédent en mai. , mais les experts ont averti que cela allait probablement changer à l’approche de l’automne et de l’hiver et ont exhorté les gens à ne pas baisser la garde.

L’éditorial de Pence, cependant, a parlé de la pandémie au passé, en disant des choses comme: «Les médias ont essayé de faire peur au peuple américain à chaque étape du processus, et ces sombres prédictions d’une deuxième vague ne sont pas différentes. La vérité est que, quoi qu’en disent les médias, notre approche à l’échelle de l’Amérique a été un succès. Six mois plus tard, de nouveaux cas quotidiens ont atteint des niveaux records, le nombre quotidien de morts dépasse régulièrement les 3 000 et le nombre total de morts est au nord de 300 000.

Notre mise à jour quotidienne est publiée. Les États ont signalé 1,9 million de tests, 242 000 cas, 3 438 décès et 114 000 personnes actuellement hospitalisées pour COVID-19 aux États-Unis. Les nombres de cas et d’hospitalisations à partir d’aujourd’hui sont des sommets sans précédent. pic.twitter.com/6ZbWKOGATS – Le projet de suivi COVID (@ COVID19Tracking) 18 décembre 2020

N’ayant pas réussi à maîtriser la pandémie en utilisant les types de directives de santé publique qui ont réussi dans d’autres pays, Pence et sa société considèrent maintenant le vaccin comme une solution miracle. Étant donné que la propagation du coronavirus n’est pas incontrôlable dans les 50 États selon le Covid Tracking Project, ils n’ont probablement pas tort de le faire – mais les choses ne devaient pas être aussi mauvaises.

Pence est plus enthousiaste à l’idée de se faire vacciner que Trump

Le président Trump a contracté Covid-19 cet automne et les experts affirment que «des anticorps peuvent être détectés dans votre sang pendant plusieurs mois ou plus après votre rétablissement». Cet état de fait est devenu un coup de poing au cours des dernières semaines de la campagne présidentielle; Trump songeant à entrer dans la foule et à embrasser des gens est devenu un peu régulier lors de ses rassemblements.

« Je suis immunisé. Je pourrais descendre et commencer à embrasser tout le monde. J’embrasserai tous les gars. Homme et femme. Regarde ce type, comme il est beau. Je l’embrasserai. Pas avec beaucoup de plaisir, mais c’est bon. » – le président des États-Unis, Donald Trump pic.twitter.com/QDeN0cqE1A – Aaron Rupar (@atrupar) 14 octobre 2020

Qu’il ait ou non des anticorps, Trump pourrait se faire vacciner publiquement dans le cadre de l’effort de renforcement de la confiance dont Pence a parlé. Mais Trump a exprimé à plusieurs reprises des points de vue anti-vaxx sur Twitter, et plus tôt cette semaine, la porte-parole de la Maison Blanche Kayleigh McEnany couvert lorsqu’on lui a demandé si Trump recevrait un jour un vaccin contre le coronavirus.

Plus important encore, les premiers retours sur le déploiement des vaccins par l’administration Trump ne sont pas positifs, les gouverneurs se plaignant déjà de la réduction inattendue des expéditions de doses, et Pfizer affirmant que des millions de doses sont stockées dans des entrepôts pendant que la société attend les instructions du gouvernement fédéral.

Il faut souligner cette déclaration de Pfizer sur le manque de conseils de l’administrateur Trump: «Nous avons des millions de doses supplémentaires dans notre entrepôt mais, pour le moment, nous n’avons reçu aucune instruction d’expédition pour des doses supplémentaires. – Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 18 décembre 2020

La démonstration de leadership de Pence signifie quelque chose, mais pas autant que la mise en œuvre d’un plan permettant à une masse critique de personnes de se faire vacciner – mettant fin au cauchemar du coronavirus que lui et son patron ont activement aggravé.