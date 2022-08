Penalty de Welbeck à Man United, carton rouge de McTominay, faute de Virgil van Dijk

L’arbitre assistant vidéo (VAR) suscite la controverse chaque semaine en Premier League, mais comment les décisions sont-elles prises et sont-elles correctes ?

Après chaque week-end, nous examinons les incidents les plus médiatisés et examinons le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

Sanction possible : Martinez sur Welbeck

Qu’est-il arrivé: Brighton & Hove Albion menaient 2-0 à Old Trafford lorsque Lisandro Martinez est entré dans le dos de Danny Welbeck à l’intérieur de la surface et l’a poussé au sol.

Décision VAR : Pas de faute, décision subjective de l’arbitre de ne pas infliger de penalty.

Examen VAR : Cela aurait dû être une sanction. Martinez n’avait aucune intention de jouer le ballon et a défié Welbeck avec le haut de son corps, le forçant au sol. L’arbitre, Paul Tierney, n’a peut-être pas vu la nature du défi de Martinez. Mais le VAR, John Brooks, a décidé que Tierney n’avait commis aucune “erreur claire et évidente” pour ne pas accorder de pénalité.

La Premier League a déclaré avant le début de la saison qu’elle continuerait avec sa barre haute sur les interventions, doublant sa politique de la saison dernière, et ce sont des situations comme celle-ci où elle est testée à sa limite. Il n’y a pas eu un seul renversement du VAR au cours du week-end d’ouverture, alors que la moyenne est généralement d’un peu moins d’un tous les trois matchs; qui raconte probablement sa propre histoire.

En Bundesliga allemande, ils vont dans l’autre sens. Plutôt que d’avoir une barre aussi haute, ils ont demandé au VAR de dire à l’arbitre de “regarder à nouveau” les situations où il pourrait changer d’avis s’il le regardait à nouveau. En Premier League, le moniteur au bord du terrain est essentiellement là pour qu’un arbitre confirme un renversement. L’officiel conserve toujours le droit de le rejeter, mais cela ne s’est pas produit une seule fois la saison dernière.

Danny Welbeck semble être débarqué par Lisandro Martinez. Bbc

Lorsque vous avez une barre aussi haute, le VAR cherche effectivement des raisons de soutenir l’arbitre, plutôt que d’évaluer un incident sur ses mérites. C’est pourquoi cette sanction n’a pas été infligée et pourquoi d’autres incidents ne seront pas punis parfois. Cette barre haute pour “clair et évident” supprime une grande partie de la propre subjectivité du VAR pour conseiller un examen, et c’est pourquoi les supporters sont si frustrés.

Aurait-on dit à l’arbitre de jeter un autre coup d’œil si ce match s’était déroulé en Allemagne ? Probablement. Nous ne voulons pas que le jeu soit arrêté tout le temps pour que l’arbitre aille sur le moniteur, mais il semble que la Premier League doive encore travailler lorsque le VAR conseille une révision.

Carton rouge possible : McTominay sur Caicedo

Qu’est-il arrivé: Le match était sans but à la 25e minute lorsque Scott McTominay a été averti après avoir commis une faute sur Moises Caicedo.

Décision VAR : Carton jaune considéré comme une décision disciplinaire acceptable par l’arbitre.

Examen VAR : Nous aurons un incident comme celui-ci presque tous les week-ends, lorsqu’un joueur attrape un adversaire à la cheville ou au-dessus après avoir joué le ballon. Il est absolument essentiel que le seul point de contact ne détermine pas ce qui rend une carte jaune ou rouge, car la force et l’intensité sont tout aussi importantes, sinon plus.

Donc, pour que le VAR intervienne et passe d’un jaune, il doit être absolument certain que le niveau de force et d’intensité est digne d’un carton rouge. La décision de l’arbitre sur le terrain a le plus de poids (ce qui nous ramène bien sûr à la discussion sur la barre fixe).

Mais McTominay a eu beaucoup de chance d’échapper à l’expulsion.

Un autre défi similaire la semaine prochaine pourrait entraîner un carton rouge de la part d’un arbitre, et c’est parce que si l’arbitre montre un jaune ou un rouge, aucun des deux ne peut être subjectivement faux. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles VAR ne peut jamais vous donner une cohérence ultime dans la prise de décision.

Scott McTominay attrape Moises Caicedo haut sur le tibia après avoir joué le ballon. CNB

Handball et hors-jeu possibles : Mac Allister but contre son camp

Qu’est-il arrivé: Alexis Mac Allister a par inadvertance mis le ballon dans son propre filet après que le gardien de but Robert Sanchez ait mis le ballon dans sa botte, portant le score à 2-1 pour Brighton à la 68e minute. Il y avait une question de main de Diogo Dalot et de hors-jeu contre Harry Maguire.

Décision VAR : L’objectif se tient.

Examen VAR : Il y a eu en fait trois incidents distincts, car au début, il y a eu un contrôle VAR rapide pour une faute sur Sanchez, qui a été effacé, le tout conduisant à un examen approfondi.

Le ballon a accidentellement touché Dalot au bras avant le but, mais en raison du changement de la loi sur le handball en 2021, il ne peut être pénalisé que s’il marque. Ainsi, si le ballon était entré directement ou si Sanchez n’avait pas réussi à le garder plutôt que de le remettre sur Mac Allister, le but aurait été exclu pour un handball.

Maguire était en position de hors-jeu lorsque le ballon est sorti de Dalot, mais cela n’a pas été considéré comme ayant eu un impact matériel sur le résultat. Le but est venu de Sanchez qui a frappé le ballon sur son coéquipier, plutôt que de toute influence du capitaine United.





Enfin d’Old Trafford, le premier but de Brighton était en jeu grâce au bénéfice du doute accordé à l’attaquant, qui s’est ajouté à la technologie au début de la saison 2021-22. L’orteil de Welbeck était légèrement en avance sur le dernier défenseur, mais dans les limites pour permettre à un but de tenir. Lorsqu’une décision est aussi serrée, une seule ligne est montrée au joueur défensif.

Pénalité possible : Faute de Sa sur Kristensen

Qu’est-il arrivé: Leeds United menait 1-0 à la 14e minute lorsqu’il a obtenu un coup franc juste à l’extérieur de la surface. Il a été livré au poteau arrière, Rasmus Kristensen dirigeant le ballon vers le but devant le gardien Jose Sa. Cependant, Sa a heurté le joueur de Leeds après le départ du ballon et son gant est entré en contact avec la tête de Kristensen.

Décision VAR : Pas de pénalité, décision de l’arbitre confirmée.

Examen VAR : Sa a eu de la chance, car si l’arbitre Robert Jones avait accordé un penalty, il n’y a aucune chance que le VAR, Jarred Gillett, lui ait conseillé de l’annuler. Mais il s’agit de la façon dont le football juge la façon dont les gardiens tentent de récupérer le ballon. Serait-ce une faute contre n’importe quel autre joueur ? Le plus probable. Le contact lorsqu’un gardien de but conteste le ballon dans les airs est rarement pénalisé, à moins qu’il ne soit jugé avec une force excessive.

Ce genre de situation est difficile pour le VAR, en termes de jugement lorsqu’il doit s’impliquer dans ce qui est considéré comme un contact de football normal qui n’est généralement pas pénalisé dans un match. Un gardien de but n’a pas le droit de s’écraser sur un adversaire après le départ du ballon, mais cet incident montre à quel point il a de la liberté, et cela tombe du côté de l’absence d’intervention.

Jose Sa manque le ballon et entre en collision avec Rasmus Kristensen. Ian Hodgson/PA Images via Getty Images

C’est différent de la pénalité Hugo Lloris concédé contre le Portugal à l’Euro 2020, le gardien français s’est fait attraper Danilo Pereira dans la tête avec son poing alors qu’il essayait de dégager la balle.

Nous ne verrons pas beaucoup d’occasions où le VAR s’implique lorsque des gardiens de but entrent en collision avec des joueurs de champ en essayant de jouer le ballon de cette manière. Cela ne signifie pas pour autant que le VAR réussit tout le temps. Stuart Attwell était le VAR de Brighton contre Liverpool la saison dernière lorsque Luis Díaz a été frappé par un défi élevé du gardien de but Sanchez après que l’attaquant se soit dirigé vers le but pour marquer. Un carton rouge n’a pas été conseillé à cette occasion, alors qu’il aurait certainement dû l’être. Il est juste de dire que le niveau de force appliqué dans ce défi était beaucoup plus élevé que Sa sur Kristensen.

Il y avait aussi une question de hors-jeu contre Patrick Bamford pour le but gagnant de Leeds, mais la technologie a montré que l’attaquant était juste derrière le dernier joueur défensif.

Faute possible dans la préparation : Palhinha sur Henderson

Qu’est-il arrivé: Fulham a pris les devants à la 32e minute grâce à Aleksandar Mitrovic, mais plus tôt dans le mouvement, Joao Palhinha a semblé attraper Jordan Henderson, le milieu de terrain de Liverpool allant au sol.

Décision VAR : Pas de mauvaise décision subjective qui ne nécessite pas d’intervention.

Joao Palhinha se tient sur la botte de Jordan Henderson. Bbc

Examen VAR : Lors des briefings précédant la nouvelle saison, la Premier League a clairement indiqué que le VAR ne reculerait pas longtemps dans une phase offensive pour pénaliser ce qui pourrait être un incident insignifiant. Bien que le temps ne soit jamais le facteur déterminant, le but est venu 17 secondes après le défi.

Palhinha s’est certainement tenu au pied d’Henderson, et si l’arbitre Andy Madley avait donné la faute, il n’y aurait probablement pas eu trop de plaintes. Mais l’officiel avait géré le jeu de manière indulgente tout au long, permettant au jeu de continuer si un joueur était allé au sol après un contact minimal. Cela n’aurait pas été conforme à la façon dont Madley avait arbitré le match.

Les fans de Liverpool voudront peut-être également se rappeler qu’il y a eu une faute possible contre Virgil van Dijk lors de la préparation de l’égalisation de Mohamed Salah à la 80e minute.

Virgil van Dijk n’a pas été pénalisé après avoir affronté un adversaire avant le deuxième but de Liverpool. Bbc

Penalty donné : Mitrovic victime d’une faute de Van Dijk

Qu'est-il arrivé: Mitrovic est tombé dans la surface sous un défi de Van Dijk à la 70e minute, l'arbitre Madley pointant vers l'endroit.





Décision VAR : VAR Stuart Attwell a confirmé la décision comme aucune erreur claire et évidente.

Examen VAR : Mitrovic a-t-il profité du contact de Van Dijk ? Très certainement. Mais il y a eu sans aucun doute un contact genou contre genou entre les deux joueurs, et en tant que tel, il n’y a aucun cas pour une intervention VAR.

Virgil van Dijk se connecte avec le genou d’Aleksandar Mitrovic. Bbc

Sanction possible : Handball de Gabriel

Qu’est-il arrivé: Avec le score de 1-0 pour Arsenal à la 35e minute, le ballon a touché la main de Gabriel à l’intérieur de la surface.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Examen VAR : L’officiel du VAR, Darren England, a examiné l’incident et a décidé à juste titre qu’aucune pénalité ne devrait être accordée.

William Saliba avait lancé le ballon haut dans les airs lors d’une interception, et il est descendu au-dessus de la tête de Gabriel et a frappé son bras lors d’un défi avec Odsonne Edouard.

Le ballon touche le bras de Gabriel après qu’il soit tombé sur le dégagement de William Saliba. CNB

Le bras de Gabriel était dans une position naturelle, il n’était pas indûment étendu loin de son corps, et il n’a pas non plus fait de mouvement vers le ballon de manière délibérée. Si le VAR avait donné une pénalité pour quelque chose comme ça, cela aurait causé beaucoup plus de controverse.

Les informations fournies par la Premier League et PGMOL ont été utilisées dans cette histoire.